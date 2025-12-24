https://sputniknews.uz/20251224/samarkand-prezident-archa-54431120.html
Самарқандда мингдан зиёд бола "Президент арчаси"га таклиф этилди
Sputnik Ўзбекистон
Самарқанд шаҳрида ижтимоий ҳимояга муҳтож болалар учун “Президент арчаси” байрам тадбири ташкил этилди. Тадбир доирасида совғалар ва маиший техника топширилади.
2025-12-24T13:33+0500
ТОШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Самарқанд шаҳрида ташкил этилган “Президент арчаси” байрам тадбирида 1006 нафар ижтимоий ҳимояга муҳтож бола иштирок этади. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.Қайд этилишича, иштирокчиларнинг аксарияти етим ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлиб, маҳаллаларда яшаётган болалар ҳисобланади.Шунингдек, “Меҳрли мактаб”, “SOS” болалар маҳалласи ҳамда вилоятдаги “Меҳрибонлик” уйига Президент совғаси сифатида биттадан телевизор топширилади.“Президент арчаси” байрам тадбири 26 декабрь куни Самарқанд вилояти мусиқа ва драма театрида бўлиб ўтади.
президент арчаси, самарқанд байрам тадбири, ижтимоий ҳимояга муҳтож болалар, президент совғалари, янги йил тадбирлари, меҳрибонлик уйи, sos болалар маҳалласи, самарқанд вилояти
Самарқандда мингдан зиёд бола "Президент арчаси"га таклиф этилди
ТОШКЕНТ, 24 дек – Sputnik.
Самарқанд шаҳрида ташкил этилган “Президент арчаси” байрам тадбирида 1006 нафар ижтимоий ҳимояга муҳтож бола иштирок этади. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон
мухбири хабар берди.
Қайд этилишича, иштирокчиларнинг аксарияти етим ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлиб, маҳаллаларда яшаётган болалар ҳисобланади.
Маълумотларга кўра, тадбир арафасида шаҳарга 1055 та янги йил совғаси етказилган бўлиб, улардан 49 таси захира сифатида қолдирилган.
Шунингдек, “Меҳрли мактаб”, “SOS” болалар маҳалласи ҳамда вилоятдаги “Меҳрибонлик” уйига Президент совғаси сифатида биттадан телевизор топширилади.
“Президент арчаси” байрам тадбири 26 декабрь куни Самарқанд вилояти мусиқа ва драма театрида бўлиб ўтади.