Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251224/samarkand-prezident-archa-54431120.html
Самарқандда мингдан зиёд бола "Президент арчаси"га таклиф этилди
Самарқандда мингдан зиёд бола "Президент арчаси"га таклиф этилди
Sputnik Ўзбекистон
Самарқанд шаҳрида ижтимоий ҳимояга муҳтож болалар учун “Президент арчаси” байрам тадбири ташкил этилди. Тадбир доирасида совғалар ва маиший техника топширилади.
2025-12-24T13:33+0500
2025-12-24T13:33+0500
байрам
жамият
президент арчаси
болалар
самарқанд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/18/54430400_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_85c30664772bcd59e5d7081be89f70f0.jpg
ТОШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Самарқанд шаҳрида ташкил этилган “Президент арчаси” байрам тадбирида 1006 нафар ижтимоий ҳимояга муҳтож бола иштирок этади. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.Қайд этилишича, иштирокчиларнинг аксарияти етим ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлиб, маҳаллаларда яшаётган болалар ҳисобланади.Шунингдек, “Меҳрли мактаб”, “SOS” болалар маҳалласи ҳамда вилоятдаги “Меҳрибонлик” уйига Президент совғаси сифатида биттадан телевизор топширилади.“Президент арчаси” байрам тадбири 26 декабрь куни Самарқанд вилояти мусиқа ва драма театрида бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20251219/tashkent-yangi-yil-nishonlash-manzillar-54321785.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/18/54430400_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d0e5dab843be21b7978666d2f0edb1ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент арчаси, самарқанд байрам тадбири, ижтимоий ҳимояга муҳтож болалар, президент совғалари, янги йил тадбирлари, меҳрибонлик уйи, sos болалар маҳалласи, самарқанд вилояти
президент арчаси, самарқанд байрам тадбири, ижтимоий ҳимояга муҳтож болалар, президент совғалари, янги йил тадбирлари, меҳрибонлик уйи, sos болалар маҳалласи, самарқанд вилояти

Самарқандда мингдан зиёд бола "Президент арчаси"га таклиф этилди

13:33 24.12.2025
© SputnikВ Самарканде более тысячи детей были приглашены на "Президентскую ёлку"
В Самарканде более тысячи детей были приглашены на Президентскую ёлку - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.12.2025
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Самарқанд шаҳрида ижтимоий ҳимояга муҳтож болалар учун “Президент арчаси” байрам тадбири ўтказилади. Унда 1006 нафар бола иштирок этиб, янги йил совғалари тақдим этилади.
ТОШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Самарқанд шаҳрида ташкил этилган “Президент арчаси” байрам тадбирида 1006 нафар ижтимоий ҳимояга муҳтож бола иштирок этади. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.
Қайд этилишича, иштирокчиларнинг аксарияти етим ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлиб, маҳаллаларда яшаётган болалар ҳисобланади.
© SputnikВ Самарканде более тысячи детей были приглашены на "Президентскую ёлку"
В Самарканде более тысячи детей были приглашены на Президентскую ёлку - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.12.2025
В Самарканде более тысячи детей были приглашены на "Президентскую ёлку"
© Sputnik

Маълумотларга кўра, тадбир арафасида шаҳарга 1055 та янги йил совғаси етказилган бўлиб, улардан 49 таси захира сифатида қолдирилган.

Шунингдек, “Меҳрли мактаб”, “SOS” болалар маҳалласи ҳамда вилоятдаги “Меҳрибонлик” уйига Президент совғаси сифатида биттадан телевизор топширилади.
© SputnikВ Самарканде более тысячи детей были приглашены на "Президентскую ёлку"
В Самарканде более тысячи детей были приглашены на Президентскую ёлку - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.12.2025
В Самарканде более тысячи детей были приглашены на "Президентскую ёлку"
© Sputnik
“Президент арчаси” байрам тадбири 26 декабрь куни Самарқанд вилояти мусиқа ва драма театрида бўлиб ўтади.
Новогодняя ёлка на территории Парка Magic city в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.12.2025
Тошкентда Янги йил байрами тадбирлари қаерларда нишонланади — манзиллар
19 Декабр, 18:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0