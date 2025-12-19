Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Владимир Путин билан йил якунлари - жонли эфир
https://sputniknews.uz/20251219/tashkent-yangi-yil-nishonlash-manzillar-54321785.html
Тошкентда Янги йил байрами тадбирлари қаерларда нишонланади — манзиллар
Тошкентда Янги йил байрами тадбирлари қаерларда нишонланади — манзиллар
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент шаҳрида янги йил байрами муносабати билан маданият ва истироҳат масканларида байрам тадбирлари ўтказилади. Манзиллар ва вақтлар рўйхати.
2025-12-19T18:02+0500
2025-12-19T18:02+0500
оммавий тадбир
байрам
истироҳат боғлари
тошкент
янги йил
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/18/41222088_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53305a347311bd9223c75aa777c62abd.jpg
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Тошкентда Янги йил байрамини нишонлаш муносабати билан қатор маданият ва истироҳат масканларида байрам тадбирлари ташкил этилади. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, байрам тадбирлари қуйидаги манзилларда ўтказилади:Юнусобод тумани— Рихсилий 24/7 гастрономик ва туризм кўчаси (“Yunusobod Gallery” мажмуаси)25 декабрь – 10 январь, соат 17:00–21:00Бектемир тумани— “Compass” савдо мажмуаси25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00— “Coca-Cola Garden” боғи25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00Миробод тумани— Тарас Шевченко 24/7 гастрономик ва туризм кўчаси21 декабрь – 4 январь, соат 16:00–22:00Мирзо Улуғбек тумани— “Central Park”25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00— “Янги Ўзбекистон” боғи ҳудуди25 декабрь – 10 январь, соат 16:00–22:00Сергели тумани— Суғдиёна ва Жалойир кўчалари бўйлаб 24/7 гастрономик ва туризм кўчаси, Янги Сергели истироҳат боғи25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00Олмазор тумани— “Asia.uz” супермаркети автотураргоҳи (собиқ Нукус кинотеатри)25 декабрь – 10 январь, соат 16:00–22:00Учтепа тумани— Учтепа тумани ҳокимлиги олди қисми25 декабрь – 5 январь, соат 16:00–20:00Чилонзор тумани— “Dream Park” (“Ғафур Ғулом”) маданият ва истироҳат боғи25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00— “Humo Arena” муз саройи олди майдони25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–23:00— “Magic City” боғи20 декабрь – 10 январь, соат 11:00–23:00— Ал-Хоразмий 24/7 гастрономик ва туризм кўчаси25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00Шайхонтоҳур тумани— “Анҳор Локомотив” боғи25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00— “Tashkent City” мажмуаси21 декабрь – 10 январь, соат 11:00–23:00Яшнобод тумани— “Ашхобод” сайилгоҳи25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–20:00Яккасарой тумани— “Next” савдо мажмуаси25 декабрь – 10 январь, соат 16:00–22:00— Миллатлараро муносабатлар ва хориждаги ватандошлар масалалари бўйича қўмита павильонлари ҳудуди25–30 декабрь, соат 16:00–19:00Янгиҳаёт тумани— Меҳригиё 24/7 гастрономик ва туризм кўчаси25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00
https://sputniknews.uz/20251206/toshkentda-kavaleriya-paradi-bolib-otdi-foto-53997284.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/18/41222088_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_219ba76f618912cebba87302d39108f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент янги йил, янги йил байрам тадбирлари, тошкент манзиллар, байрам тадбирлари тошкент, янги йил 2025 тошкент, маданият ва истироҳат боғлари, tashkent city, magic city, humo arena, yunusobod gallery, янги ўзбекистон боғи, dream park, анҳор локомотив, тошкент шаҳар ҳокимлиги
тошкент янги йил, янги йил байрам тадбирлари, тошкент манзиллар, байрам тадбирлари тошкент, янги йил 2025 тошкент, маданият ва истироҳат боғлари, tashkent city, magic city, humo arena, yunusobod gallery, янги ўзбекистон боғи, dream park, анҳор локомотив, тошкент шаҳар ҳокимлиги

Тошкентда Янги йил байрами тадбирлари қаерларда нишонланади — манзиллар

18:02 19.12.2025
© Sputnik / Авенир ДебердеевНовогодняя ёлка на территории Парка Magic city в Ташкенте
Новогодняя ёлка на территории Парка Magic city в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.12.2025
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Oбуна бўлиш
Асосий байрам тадбирлари 2025 йил 25 декабрдан 2026 йил 10 январгача ҳар куни 11:00 дан 23:00 га қадар Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси майдонида бўлиб ўтади
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Тошкентда Янги йил байрамини нишонлаш муносабати билан қатор маданият ва истироҳат масканларида байрам тадбирлари ташкил этилади. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, байрам тадбирлари қуйидаги манзилларда ўтказилади:

Юнусобод тумани

— Рихсилий 24/7 гастрономик ва туризм кўчаси (“Yunusobod Gallery” мажмуаси)
25 декабрь – 10 январь, соат 17:00–21:00

Бектемир тумани

— “Compass” савдо мажмуаси
25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00
— “Coca-Cola Garden” боғи
25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00

Миробод тумани

— Тарас Шевченко 24/7 гастрономик ва туризм кўчаси
21 декабрь – 4 январь, соат 16:00–22:00

Мирзо Улуғбек тумани

— “Central Park”
25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00
— “Янги Ўзбекистон” боғи ҳудуди
25 декабрь – 10 январь, соат 16:00–22:00

Сергели тумани

— Суғдиёна ва Жалойир кўчалари бўйлаб 24/7 гастрономик ва туризм кўчаси, Янги Сергели истироҳат боғи
25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00

Олмазор тумани

— “Asia.uz” супермаркети автотураргоҳи (собиқ Нукус кинотеатри)
25 декабрь – 10 январь, соат 16:00–22:00

Учтепа тумани

— Учтепа тумани ҳокимлиги олди қисми
25 декабрь – 5 январь, соат 16:00–20:00

Чилонзор тумани

— “Dream Park” (“Ғафур Ғулом”) маданият ва истироҳат боғи
25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00
— “Humo Arena” муз саройи олди майдони
25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–23:00
— “Magic City” боғи
20 декабрь – 10 январь, соат 11:00–23:00
— Ал-Хоразмий 24/7 гастрономик ва туризм кўчаси
25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00

Шайхонтоҳур тумани

— “Анҳор Локомотив” боғи
25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00
— “Tashkent City” мажмуаси
21 декабрь – 10 январь, соат 11:00–23:00

Яшнобод тумани

— “Ашхобод” сайилгоҳи
25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–20:00

Яккасарой тумани

— “Next” савдо мажмуаси
25 декабрь – 10 январь, соат 16:00–22:00
— Миллатлараро муносабатлар ва хориждаги ватандошлар масалалари бўйича қўмита павильонлари ҳудуди
25–30 декабрь, соат 16:00–19:00

Янгиҳаёт тумани

— Меҳригиё 24/7 гастрономик ва туризм кўчаси
25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00
Парад конной кавалерии в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.12.2025
Тошкентда "Отлиқ кавалерия паради" бўлиб ўтди — фото
6 Декабр, 17:35
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0