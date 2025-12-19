Тошкентда Янги йил байрами тадбирлари қаерларда нишонланади — манзиллар
Асосий байрам тадбирлари 2025 йил 25 декабрдан 2026 йил 10 январгача ҳар куни 11:00 дан 23:00 га қадар Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси майдонида бўлиб ўтади
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Тошкентда Янги йил байрамини нишонлаш муносабати билан қатор маданият ва истироҳат масканларида байрам тадбирлари ташкил этилади. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, байрам тадбирлари қуйидаги манзилларда ўтказилади:
Юнусобод тумани
— Рихсилий 24/7 гастрономик ва туризм кўчаси (“Yunusobod Gallery” мажмуаси)
25 декабрь – 10 январь, соат 17:00–21:00
Бектемир тумани
— “Compass” савдо мажмуаси
25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00
— “Coca-Cola Garden” боғи
25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00
— “Coca-Cola Garden” боғи
Миробод тумани
— Тарас Шевченко 24/7 гастрономик ва туризм кўчаси
21 декабрь – 4 январь, соат 16:00–22:00
Мирзо Улуғбек тумани
— “Central Park”
25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00
— “Янги Ўзбекистон” боғи ҳудуди
25 декабрь – 10 январь, соат 16:00–22:00
— “Янги Ўзбекистон” боғи ҳудуди
Сергели тумани
— Суғдиёна ва Жалойир кўчалари бўйлаб 24/7 гастрономик ва туризм кўчаси, Янги Сергели истироҳат боғи
25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00
Олмазор тумани
— “Asia.uz” супермаркети автотураргоҳи (собиқ Нукус кинотеатри)
25 декабрь – 10 январь, соат 16:00–22:00
Учтепа тумани
— Учтепа тумани ҳокимлиги олди қисми
25 декабрь – 5 январь, соат 16:00–20:00
Чилонзор тумани
— “Dream Park” (“Ғафур Ғулом”) маданият ва истироҳат боғи
25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00
— “Humo Arena” муз саройи олди майдони
25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–23:00
— “Magic City” боғи
20 декабрь – 10 январь, соат 11:00–23:00
— Ал-Хоразмий 24/7 гастрономик ва туризм кўчаси
25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00
— “Humo Arena” муз саройи олди майдони
— “Magic City” боғи
— Ал-Хоразмий 24/7 гастрономик ва туризм кўчаси
Шайхонтоҳур тумани
— “Анҳор Локомотив” боғи
25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00
— “Tashkent City” мажмуаси
21 декабрь – 10 январь, соат 11:00–23:00
— “Tashkent City” мажмуаси
Яшнобод тумани
— “Ашхобод” сайилгоҳи
25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–20:00
Яккасарой тумани
— “Next” савдо мажмуаси
25 декабрь – 10 январь, соат 16:00–22:00
— Миллатлараро муносабатлар ва хориждаги ватандошлар масалалари бўйича қўмита павильонлари ҳудуди
25–30 декабрь, соат 16:00–19:00
— Миллатлараро муносабатлар ва хориждаги ватандошлар масалалари бўйича қўмита павильонлари ҳудуди
Янгиҳаёт тумани
— Меҳригиё 24/7 гастрономик ва туризм кўчаси
25 декабрь – 10 январь, соат 11:00–22:00
6 Декабр, 17:35