Тошкентда "Отлиқ кавалерия паради" бўлиб ўтди — фото
Тошкентда "Отлиқ кавалерия паради" бўлиб ўтди — фото
Sputnik Ўзбекистон
Тадбир Ўзбекистон Конституциясининг 33 йиллигига бағишланди. 06.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Бугун Тошкентда "Отлиқ кавалерия паради" бўлиб ўтди, бу ҳақда Sputnik мухбири хабар қилмоқда. Парад Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 33 йиллигига бағишланди. Унда Тошкент шаҳрида жойлашган куч тузилмаларининг отлиқ бўлинмалари Миллий гвардия бошчилигида муносабати билан Амир Темур хиёбони бўйлаб тантанали ўтишди.
парад, тошкент, миллий гвардия, фото
17:35 06.12.2025
Тадбир Ўзбекистон Конституциясининг 33 йиллигига бағишланди.
ТОШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Бугун Тошкентда "Отлиқ кавалерия паради" бўлиб ўтди, бу ҳақда Sputnik мухбири хабар қилмоқда.
Парад Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 33 йиллигига бағишланди.

Унда Тошкент шаҳрида жойлашган куч тузилмаларининг отлиқ бўлинмалари Миллий гвардия бошчилигида муносабати билан Амир Темур хиёбони бўйлаб тантанали ўтишди.
Тошкентда "Отлиқ кавалерия паради" бўлиб ўтди

Тошкентда "Отлиқ кавалерия паради" бўлиб ўтди

Тошкентда "Отлиқ кавалерия паради" бўлиб ўтди

Тошкентда "Отлиқ кавалерия паради" бўлиб ўтди

Тошкентда "Отлиқ кавалерия паради" бўлиб ўтди

Тошкентда "Отлиқ кавалерия паради" бўлиб ўтди

Тошкентда "Отлиқ кавалерия паради" бўлиб ўтди

Тошкентда "Отлиқ кавалерия паради" бўлиб ўтди

Тошкентда "Отлиқ кавалерия паради" бўлиб ўтди

Тошкентда "Отлиқ кавалерия паради" бўлиб ўтди

Тошкентда "Отлиқ кавалерия паради" бўлиб ўтди

Тошкентда "Отлиқ кавалерия паради" бўлиб ўтди

