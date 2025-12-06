Тошкентда "Отлиқ кавалерия паради" бўлиб ўтди — фото
Тадбир Ўзбекистон Конституциясининг 33 йиллигига бағишланди.
ТОШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Бугун Тошкентда "Отлиқ кавалерия паради" бўлиб ўтди, бу ҳақда Sputnik мухбири хабар қилмоқда.
Парад Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 33 йиллигига бағишланди.
Унда Тошкент шаҳрида жойлашган куч тузилмаларининг отлиқ бўлинмалари Миллий гвардия бошчилигида муносабати билан Амир Темур хиёбони бўйлаб тантанали ўтишди.
Тошкентда "Отлиқ кавалерия паради" бўлиб ўтди
