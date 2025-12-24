Ўзбекистон ва Эрбил ССП ўртасида англашув меморандуми имзоланди

https://sputniknews.uz/20251224/kurdistan-hamkorlik-kelishuv-54443878.html
ТОШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси (ССП) раиси Даврон Ваҳабовнинг Ироқнинг Қурдистон автоном ҳудудининг Эрбил вилояти Савдо-саноат палатаси президенти Гаилан Ҳожи Саид билан учрашуви чоғида томонлар ўртасида илк бор англашув тўғрисида меморандум имзоланди. Учрашув Ваҳабовнинг Ироққа амалга оширилган ишчи ташрифи доирасида бўлиб ўтди.Музокаралар давомида икки мамлакат ишбилармон доиралари ўртасида ўзаро манфаатли ҳамкорликни ривожлантириш, бизнес ташрифлар ва қўшма тадбирлар ташкил этиш, саноат кооперациясини кенгайтириш ҳамда янги инвестиция лойиҳаларини амалга оширишга оид долзарб масалалар муҳокама қилинди.Эрбил вилояти Ироқнинг Курдистон автоном ҳудудида жойлашган бўлиб, аҳолиси 3 миллиондан ортиқ. Вилоят минтақанинг энг қадимий, айни пайтда жадал ривожланаётган иқтисодий, савдо ва маданий марказларидан бири ҳисобланади.
ТОШКЕНТ, 24 дек – Sputnik.
Учрашув Ваҳабовнинг Ироққа амалга оширилган ишчи ташрифи доирасида бўлиб ўтди.
Шунингдек, Ўзбекистон–Эрбил Ишбилармонлар кенгашини ташкил этиш бўйича келишувга эришилди.
Музокаралар давомида икки мамлакат ишбилармон доиралари ўртасида ўзаро манфаатли ҳамкорликни ривожлантириш, бизнес ташрифлар ва қўшма тадбирлар ташкил этиш, саноат кооперациясини кенгайтириш ҳамда янги инвестиция лойиҳаларини амалга оширишга оид долзарб масалалар муҳокама қилинди.
Эрбил вилояти Ироқнинг Курдистон автоном ҳудудида жойлашган бўлиб, аҳолиси 3 миллиондан ортиқ. Вилоят минтақанинг энг қадимий, айни пайтда жадал ривожланаётган иқтисодий, савдо ва маданий марказларидан бири ҳисобланади.