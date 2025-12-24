Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251224/kurdistan-hamkorlik-kelishuv-54443878.html
Ўзбекистон ва Эрбил ССП ўртасида англашув меморандуми имзоланди
Ўзбекистон ва Эрбил ССП ўртасида англашув меморандуми имзоланди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раиси Даврон Вахабов Эрбил вилояти Савдо-саноат палатаси раҳбари билан учрашиб, меморандум имзолади ва Ишбилармонлар кенгашини ташкил этиш бўйича келишувга эришди.
2025-12-24T18:35+0500
2025-12-24T18:35+0500
ироқ
савдо-саноат палатаси
савдо
битим
ўзбекистон
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45304978_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_5135aa2376e339f4a8bf5d7c3c551325.jpg
ТОШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси (ССП) раиси Даврон Ваҳабовнинг Ироқнинг Қурдистон автоном ҳудудининг Эрбил вилояти Савдо-саноат палатаси президенти Гаилан Ҳожи Саид билан учрашуви чоғида томонлар ўртасида илк бор англашув тўғрисида меморандум имзоланди. Учрашув Ваҳабовнинг Ироққа амалга оширилган ишчи ташрифи доирасида бўлиб ўтди.Музокаралар давомида икки мамлакат ишбилармон доиралари ўртасида ўзаро манфаатли ҳамкорликни ривожлантириш, бизнес ташрифлар ва қўшма тадбирлар ташкил этиш, саноат кооперациясини кенгайтириш ҳамда янги инвестиция лойиҳаларини амалга оширишга оид долзарб масалалар муҳокама қилинди.Эрбил вилояти Ироқнинг Курдистон автоном ҳудудида жойлашган бўлиб, аҳолиси 3 миллиондан ортиқ. Вилоят минтақа­нинг энг қадимий, айни пайтда жадал ривожланаётган иқтисодий, савдо ва маданий марказларидан бири ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20251124/afghanistan-korgazma-kelishuvlar-53699626.html
ироқ
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45304978_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_fb994da5c6692e175ed02bef76aade49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон савдо-саноат палатаси, даврон вахабов, эрбил вилояти, қурдистон автоном ҳудуди, ироқ, бизнес ҳамкорлик, инвестиция, ишбилармонлар кенгаши
ўзбекистон савдо-саноат палатаси, даврон вахабов, эрбил вилояти, қурдистон автоном ҳудуди, ироқ, бизнес ҳамкорлик, инвестиция, ишбилармонлар кенгаши

Ўзбекистон ва Эрбил ССП ўртасида англашув меморандуми имзоланди

18:35 24.12.2025
© iStock / Cecilie_ArcursРукопожатие. Архивное фото
Рукопожатие. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.12.2025
© iStock / Cecilie_Arcurs
Oбуна бўлиш
ССП раиси Ироқнинг Эрбил вилояти ССП раҳбари билан учрашиб, меморандум имзолади ва Ишбилармонлар кенгашини ташкил этиш бўйича келишувга эришди.
ТОШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси (ССП) раиси Даврон Ваҳабовнинг Ироқнинг Қурдистон автоном ҳудудининг Эрбил вилояти Савдо-саноат палатаси президенти Гаилан Ҳожи Саид билан учрашуви чоғида томонлар ўртасида илк бор англашув тўғрисида меморандум имзоланди.
Учрашув Ваҳабовнинг Ироққа амалга оширилган ишчи ташрифи доирасида бўлиб ўтди.
Шунингдек, Ўзбекистон–Эрбил Ишбилармонлар кенгашини ташкил этиш бўйича келишувга эришилди.
Музокаралар давомида икки мамлакат ишбилармон доиралари ўртасида ўзаро манфаатли ҳамкорликни ривожлантириш, бизнес ташрифлар ва қўшма тадбирлар ташкил этиш, саноат кооперациясини кенгайтириш ҳамда янги инвестиция лойиҳаларини амалга оширишга оид долзарб масалалар муҳокама қилинди.
Эрбил вилояти Ироқнинг Курдистон автоном ҳудудида жойлашган бўлиб, аҳолиси 3 миллиондан ортиқ. Вилоят минтақа­нинг энг қадимий, айни пайтда жадал ривожланаётган иқтисодий, савдо ва маданий марказларидан бири ҳисобланади.
На международной выставке в Афганистане заключены соглашения на 700 млн. долларов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.11.2025
Афғонистондаги халқаро кўргазмада 700 млн долларлик келишувлар тузилди
24 Ноябр, 12:12
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0