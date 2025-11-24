https://sputniknews.uz/20251124/afghanistan-korgazma-kelishuvlar-53699626.html
Афғонистондаги халқаро кўргазмада 700 млн долларлик келишувлар тузилди
Афғонистондаги халқаро кўргазмада 700 млн долларлик келишувлар тузилди
Sputnik Ўзбекистон
Кобулда ўтган Имом Абу Ҳанифа номидаги халқаро савдо-саноат кўргазмаси доирасида 700 млн долларлик шартномалар имзоланди. Тадбирга миллионга яқин ташриф буюрувчи келди.
2025-11-24T12:12+0500
2025-11-24T12:12+0500
2025-11-24T12:12+0500
кобул
ўзбекистон
савдо
эрон
ҳиндистон
покистон
шартнома
иқтисод
афғонистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/18/53699845_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d0e9401adad2698dbf2c32ad3f097873.jpg
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Кобулда Имом Абу Ҳанифа номидаги халқаро савдо-саноат кўргазма-ярмаркаси доирасида умумий қиймати 700 миллион долларлик шартнома ва меморандумлар имзоланди.Кўргазмада миллий тадбиркорларнинг юзлаб стендларидан ташқари, халқаро қатнашчиларнинг 300 та экспозицияси намойиш этилди. Улар орасида Ўзбекистон, Эрон, Ҳиндистон ва Покистон компаниялари ҳам қатнашди.Кўргазма 23 ноябрь куни ўз ишини якунлади. Маълумотларга кўра, етти кунлик тадбирда 5 мингдан зиёд ишбилармон иштирок этган, бир миллионга яқин ташриф буюрувчи келган.
https://sputniknews.uz/20251119/uzbekistan-afghanistan-kelishuvlar-53578105.html
кобул
ўзбекистон
эрон
покистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/18/53699845_121:0:1081:720_1920x0_80_0_0_0af25d743b1022913038f2577736867b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кобул, афғонистон, имом абу ҳанифа, халқаро кўргазма, савдо-саноат ярмаркаси, ўзбекистон, эрон, ҳиндистон, покистон, тадбиркорлар, 700 миллион доллар, халқаро ҳамкорлик, саноат, савдо, инвесторлар, экспорт, бизнес-форум.
кобул, афғонистон, имом абу ҳанифа, халқаро кўргазма, савдо-саноат ярмаркаси, ўзбекистон, эрон, ҳиндистон, покистон, тадбиркорлар, 700 миллион доллар, халқаро ҳамкорлик, саноат, савдо, инвесторлар, экспорт, бизнес-форум.
Афғонистондаги халқаро кўргазмада 700 млн долларлик келишувлар тузилди
Халқаро кўргазма минтақавий тадбиркорларни бир майдонга тўплаб, саноат ва савдо соҳаларида янгиланган ҳамкорликка туртки берди.
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik.
Кобулда Имом Абу Ҳанифа номидаги халқаро савдо-саноат кўргазма-ярмаркаси доирасида умумий қиймати 700 миллион долларлик шартнома ва меморандумлар имзоланди
.
Кўргазмада миллий тадбиркорларнинг юзлаб стендларидан ташқари, халқаро қатнашчиларнинг 300 та экспозицияси намойиш этилди. Улар орасида Ўзбекистон, Эрон, Ҳиндистон ва Покистон компаниялари ҳам қатнашди.
Кўргазма 23 ноябрь куни ўз ишини якунлади. Маълумотларга кўра, етти кунлик тадбирда 5 мингдан зиёд ишбилармон иштирок этган, бир миллионга яқин ташриф буюрувчи келган.
"Имом Абу Ҳанифа номидаги тўртинчи миллий ва халқаро кўргазма аввалги учтасидан ҳам намойиш этилган товарлар сони, ҳам сифат жиҳатидан ажралиб турди," — деди Афғонистон савдо-инвестиция палатаси бош директори Муҳаммад Вали Амини.