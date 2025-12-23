https://sputniknews.uz/20251223/yangi-yil-dasturxoni-54411981.html
Янги йил дастурхони қанчага тушади?
Sputnik Ўзбекистон
Бу йил Ўзбекистон аҳолисига Янги йил дастурхонига тайёргарлик ўртача 1,3 миллион сўмдан ортиққа тушади. Sputnik мухбири супермаркет ва бозорлардаги нархларни ўрганиб чиқди. Ҳисоб-китоблар тўрт-беш кишилик оила учун анъанавий байрам таомномасига асосланиб амалга оширилди.
Бу йил Ўзбекистон аҳолисига Янги йил дастурхонига тайёргарлик ўртача 1,3 миллион сўмдан ортиққа тушади. Sputnik мухбири супермаркет ва бозорлардаги нархларни ўрганиб чиқди. Ҳисоб-китоблар тўрт-беш кишилик оила учун анъанавий байрам таомномасига асосланиб амалга оширилди.
Одатдаги янги йил таомномасига “Оливье” ва “Шуба остидаги селёдка” салатлари, совуқ газаклар, иссиқ таом, ичимлик ва ширинликлар киради.
Анъанавий таомлар орасида энг арзон таом ҳамон “Шуба остидаги селёдка” бўлиб, унинг нархи тахминан 105 минг сўмни ташкил этади. Балиқ мавжудлигига қарамай, унинг қийматининг асосий қисмини нархи нисбатан барқарор бўлган сабзавотлар ташкил қилади. “Оливье” салатининг нархи эса 170 минг сўм, чунки колбаса, тухум ва майонез қимматроқ туради. Аммо айнан шу салат кўпинча катта миқдорда тайёрланади ва байрамнинг асосий рамзи ҳисобланади.
Харажатларнинг сезиларли қисмини совуқ газаклар ташкил этади. Бюджет учун энг таъсирчан бандлардан бири қизил икрали бутербродлардир - бу ноёб таомнинг нархи кўп жиҳатдан ишлаб чиқарувчига боғлиқ. Бренд ва қадоқланишига қараб икра нархи 150 минг сўмдан 470 минг сўмгача ўзгариб туради. Нисбатан арзонроқ вариантлар сифатида шпротли бутербродлар ва колбаса бўлаклари ҳисобланади. Умуман олганда, газакларга тахминан 535 минг сўм сарфланади.
Духовкада пиширилган картошка билан товуқли иссиқ таом Янги йил дастурхони учун иқтисодий жиҳатдан тежамкорроқ вариантлардан биридир. Уни тайёрлаш учун харидорлар гўшт ва парранда маҳсулотларини бозорлардан харид қилишни маъқул кўришади. Тахминан 2,5 килограмм оғирликдаги товуқ 100 минг сўмга яқин бўлади. Сабзавотлар билан биргаликда бу иссиқ таомнинг умумий қиймати тахминан 115 минг сўмни ташкил этади.
Бундан ташқари, бозордан, кўпинча салатлар учун балиқ ва холодец учун гўшт сотиб олинади: тузланган сельдь килоси тахминан 47 минг сўм, мол оёғи - 80 минг сўм, ярим килограмм мол гўшти учун эса яна 75 минг сўм тўлашга тўғри келади.
Десерт харажатлар рўйхатида алоҳида ўрин эгаллайди. Янги йил саватига мандарин, ширинликлар ва торт киради. Жами ҳисобда ширинликлар тахминан 410 минг сўм бўлади.
Ичимликлардан кўпчилик шарбатларни афзал кўради - бир қадоқ ўртача нархи 12 минг сўм.
Натижада, тўрт-беш кишилик оила учун анъанавий янги йил дастурхони ортиқча харажатларсиз, аммо одатий ва севимли таомлар билан ўртача 1 миллион 371 минг сўм бўлар экан. Бунда, супермаркетлар ва бозорлардаги сабзавотлар нархлари деярли бир хил бўлиб, барча ҳисоб-китоблар ўртача қийматлар асосида келтирилган.
Декабрь ойида савдо тармоқлари мавсумий чегирмалар таклиф қилади. Ойнинг иккинчи ярми байрамга албатта керак бўладиган узоқ муддат сақланадиган озиқ-овқат маҳсулотларини харид қилиш учун энг қулай пайт ҳисобланади. Бундай ёндашув йил охирги кунларида харидлар сонини камайтириб, дўконлардаги навбатлардан воз кечиш имконини беради.
