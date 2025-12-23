ЕОИИда 2025 йил якунлари: божхона соҳасидаги асосий натижалар

ТОШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. Имзоланган Ягона транзит тизими тўғрисидаги битим ратификация қилиш жараёнидан ўтмоқда ва янги иштирокчиларни, жумладан, Ўзбекистон ва Эронни жалб қилиш бўйича амалий қадамлар аллақачон қўйилган. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссия Божхона ҳамкорлиги вазири Руслан Давидов 2025 йилда амалга оширилган ишлар натижаларига бағишланган баёнотида маълум қилди.Таъкидланишича, ушбу тизим ҳужжатларни расмийлаштириш жараёнларини сезиларли даражада соддалаштириб, божхона тартиб-тамойиллари сонини камайтиради.Шунингдек, асосий ютуқлар сифатида қуйидагилар қайд этилди:Шу билан бирга, рақамли инфратузилмани янада ривожлантириш, савдо шаффофлигини ошириш ҳамда қўшни давлатларни ягона транзит тизимига интеграция қилишга алоҳида эътибор қаратилган.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.