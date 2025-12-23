https://sputniknews.uz/20251223/chiqindilar-grafik-olib-ketilish-54395208.html
2025 йил 20 декабрдан 2026 йил 10 январига қадар Ўзбекистонда “Долзарб 20 кунлик” тозалик тадбирлари ўтказилади. Тадбирлар доирасида қаттиқ маиший чиқиндиларни олиб кетиш ишлари кучайтирилади.
ТОШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. 2025 йил 20 декабрдан 2026 йилнинг 10 январига қадар бутун республика бўйлаб эълон қилинган “Долзарб 20 кунлик” тозалик тадбирлари доирасида чиқиндиларни режа-графикдан ташқари, навбатчилик асосида ўз вақтида олиб кетиш бўйича зарур чоралар кўрилади.Ушбу тадбирлар Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси раиси Азиз Абдуҳакимов томонидан эълон қилинган. Шунингдек, чиқиндиларни бошқариш соҳаси ва хизмат сифатига доир таклиф ва шикоятлар юзага келганда агентликнинг “1205” қисқа рақамига 24/7 режимида мурожаат қилиш мумкинлиги таъкидланган.
ўзбекистон
“Долзарб 20 кун”: чиқиндилар режа-графикдан ташқари, ўз вақтида олиб кетилади
Қайд этилишича, тадбирлардан мақсад аҳоли орасида Янги йил байрамини кўтаринки руҳда ўтказиш, атроф-муҳитни озода сақлаш ва экологик вазиятнинг янада яхшиланишига ҳисса қўшишдан иборат
ТОШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.
2025 йил 20 декабрдан 2026 йилнинг 10 январига қадар бутун республика бўйлаб эълон қилинган “Долзарб 20 кунлик” тозалик тадбирлари доирасида чиқиндиларни режа-графикдан ташқари, навбатчилик асосида ўз вақтида олиб кетиш бўйича зарур чоралар кўрилади
Ушбу тадбирлар Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси раиси Азиз Абдуҳакимов томонидан эълон қилинган.
Унга кўра, Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш агентлигида республика ишчи штаби ташкил этилиб, тадбир давомида санитар тозалаш корхоналари томонидан барча ҳудудлар қаттиқ маиший чиқиндилардан тозаланади.
Шунингдек, чиқиндиларни бошқариш соҳаси ва хизмат сифатига доир таклиф ва шикоятлар юзага келганда агентликнинг “1205” қисқа рақамига 24/7 режимида мурожаат қилиш мумкинлиги таъкидланган.