Россия ва бошқа давлатлар тажрибаси: Ўзбекистон янги жанговар тайёргарликни жорий этди
Мажлисда Мудофаа вазирлиги тизимида армия жанговар шайлигини ошириш, ҳарбий хизматни ўтаб чиққанларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, ёшлар билан ишлаш ва фуқаролар мурожаатлари билан ишлаш ҳолати тўғрисида ахборот тақдим этилди.
2025-12-22T17:22+0500
2025-12-22T17:22+0500
2025-12-22T17:32+0500
ТОШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Ўзбекистон армиясининг жанговар шайлиги ва тайёргарлигини оширишда замонавий қуролли тўқнашувлар таҳлили, шунингдек, ривожланган хорижий армияларнинг илғор тажрибалари кенг жорий этилмоқдаБу ҳақда Сенатнинг Мудофаа ва хавфсизлик масалалари қўмитаси мажлисида Мудофаа вазирлиги тизимида амалга оширилаётган ишлар ҳамда фуқаролар мурожаатлари билан ишлаш ҳолати юзасидан мудофаа вазирининг ахборотида айтиб ўтилди.Таъкидланишича, муддатли ҳарбий хизматни ўтаб чиққан фуқароларнинг 89,4 фоизи иш билан таъминланган. 2025 йилда эса 385 нафар ҳарбий ходим имтиёзли ипотека кредитлари асосида янги уй-жойга, яна 178 нафари хизмат уйлари билан таъминланган.Мудофаа вазирлигига бириктирилган 14,6 мингдан зиёд “алоҳида ишлаш талаб этиладиган ёшлар”дан қарийб 3,5 минг нафари муддатидан олдин профилактик ҳисобдан чиқарилган.Фуқаролар мурожаатлари билан ишлаш тизимини такомиллаштириш мақсадида вазирликда “Call center” бўлинмаси ташкил этилган.
17:22 22.12.2025 (янгиланди: 17:32 22.12.2025)
Қайд этилишича, Россия, АҚШ, Буюк Британия, Исроил, Хитой ва Ҳиндистон каби 10 тадан ортиқ давлат армиялари тажрибаси ўрганилиб, Қуролли Кучлар жанговар шайлигига оид янги тизим ишлаб чиқилган.
ТОШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Ўзбекистон армиясининг жанговар шайлиги ва тайёргарлигини оширишда замонавий қуролли тўқнашувлар таҳлили, шунингдек, ривожланган хорижий армияларнинг илғор тажрибалари кенг жорий этилмоқда
Бу ҳақда Сенатнинг Мудофаа ва хавфсизлик масалалари қўмитаси мажлисида Мудофаа вазирлиги тизимида амалга оширилаётган ишлар ҳамда фуқаролар мурожаатлари билан ишлаш ҳолати юзасидан мудофаа вазирининг ахборотида айтиб ўтилди
.
Кўрилган чоралар натижасида қўшинларни жанговар шайликка келтириш муддати 1,2 баравар қисқартирилгани қайд этилди.
Таъкидланишича, муддатли ҳарбий хизматни ўтаб чиққан фуқароларнинг 89,4 фоизи иш билан таъминланган. 2025 йилда эса 385 нафар ҳарбий ходим имтиёзли ипотека кредитлари асосида янги уй-жойга, яна 178 нафари хизмат уйлари билан таъминланган.
Мудофаа вазирлигига бириктирилган 14,6 мингдан зиёд “алоҳида ишлаш талаб этиладиган ёшлар”дан қарийб 3,5 минг нафари муддатидан олдин профилактик ҳисобдан чиқарилган.
Фуқаролар мурожаатлари билан ишлаш тизимини такомиллаштириш мақсадида вазирликда “Call center” бўлинмаси ташкил этилган.