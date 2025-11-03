Мудофаа вазирлиги Call-марказни ишга туширди: ундан қандай маълумот олиш мумкин

https://sputniknews.uz/20251103/mudofaa-vazirligining-call-markazi-ishga-tushdi--53198880.html
Мудофаа вазирлиги 1530 рақамли Call-марказни ишга туширди. Фуқаролар ҳарбий чақирув, ижтимоий ҳимоя, тиббий хизмат ва кадрлар масалалари бўйича саволларига жавоб олишлари мумкин. Барча мурожаатлар махфий сақланади.
13:30 03.11.2025 (янгиланди: 13:35 03.11.2025)
Call-марказга келиб тушган мурожаатлар тезкорлик билан кўриб чиқилади ва мурожаатчилар шахси сир сақланади.
ТОШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik.
Мудофаа вазирлиги фуқаролар мурожаатларини тезкор қабул қилиш мақсадида махсус Call-марказни ишга туширди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди
.
Call-марказга 1530 қисқа рақами орқали қўнғироқ қилиш мумкин.
Фуқаролар Call-марказга мурожаат қилиш орқали:
– муддатли ва сафарбарлик чақирувлари билан боғлиқ саволлар;
– ижтимоий ҳимоя ва соғлиқни сақлаш, тиббиёт соҳасидаги саволлар;
– кадрлар масаласи ва мудофаа соҳасида тақдим этилган хизматлар бўйича қабул қилинган мурожаатларга жавоб олишади.
Барча мурожаатлар қонуний тартибда кўриб чиқилади ва коррупция ёки бошқа ножўя ҳолатлар юзасидан билдирилган хабарлар асосида тегишли чора-тадбирлар кўрилади.
Call-марказ орқали мурожаат қилган шахсларнинг шахсий маълумотлари, мурожаат мазмуни ва барча тафсилотлар махфий сақланади.