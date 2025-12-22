https://sputniknews.uz/20251222/ukraine-amaldorlar-xorij-qochish-54380757.html
Украина амалдорлари хорижга қочишга тайёргарлик кўрмоқда — Россия ТРХ
Украина амалдорлари хорижга қочишга тайёргарлик кўрмоқда — Россия ТРХ
Sputnik Ўзбекистон
Ташқи разведка хизмати Украина расмийлари режим қулаши эҳтимоли фонида хорижга чиқиш вариантларини тайёрлаётганини хабар қилди. Материалда украиналик амалдорлар, дипломатлар ва коррупция можаролари ҳақидаги маълумотлар келтирилган
2025-12-22T18:23+0500
2025-12-22T18:23+0500
2025-12-22T18:23+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
россия
разведка хизмати
дунё янгиликлари
владимир зеленский
коррупция
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/16/36214178_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_0593a2e521adb26f83d2bbd727a7079d.jpg
ТОШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Украина расмийлари режим қулаши эҳтимоли фонида хорижга қочишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда РИА Новости Россия Ташқи разведка хизмати (ТРХ) матбуот бюроси маълумотларига таяниб хабар берди.Маълум қилинишича, Украинадан чиққан амалдорлар ва тадбиркорлар Европа давлатларидаги дипломатик ваколатхоналарга мурожаат қилиб, яшаш гувоҳномасини олишда ёрдам сўраш ҳолатлари кўпаймоқда.Шу билан бирга, Ғарб мамлакатларида ишлаётган украиналик дипломатларнинг 90 фоиздан ортиғи хизмат сафарларидан сўнг Украинага қайтмаслик ниятида экани қайд этилмоқда. Улар можарони Владимир Зеленский шартлари асосида якунлаш имконияти йўқлигини тушунаётгани таъкидланади.Манбалар, шунингдек, Украина Қуролли кучларида маънавий руҳ кескин пасайганини, қочоқлар сони ошиб бораётганини билдирмоқда. Ноябрь ойи бошида Украина Коррупцияга қарши кураш бюроси (НАБУ) ва махсус антикоррупция прокуратураси (SAP) энергетика соҳасидаги коррупция схемаларини фош этиш бўйича кенг кўламли операция бошлаган. Тинтувлар Энергетика вазирлигининг собиқ раҳбари Герман Галушенко, “Энергоатом” компанияси ҳамда Зеленскийнинг яқин ҳамкори сифатида тилга олинадиган Тимур Миндичга алоқадор объектларда ўтказилган.Хабарларга кўра, Тимур Миндич тергов бошланишидан олдин шошилинч равишда Украинадан чиқиб кетган. Владимир Зеленский эса вазиятдан хабардор бўлмаганини маълум қилган. Ноябрь ойи охирида эса президент ўз идораси раҳбари Андрей Ермакнинг истеъфога чиқишини эълон қилди. Ўша куни амалдорнинг уйи ва иш жойида ҳам тинтувлар ўтказилган.
https://sputniknews.uz/20251218/ukraine-armiya-jangovor-ruh-tushish-54284110.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/16/36214178_335:44:2681:1803_1920x0_80_0_0_c708bcfff32ba4633427da81ffd1f04c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, киев режими, украина расмийлари, режим қулаши, хорижга чиқиш, риа новости, россия ташқи разведка хизмати, владимир зеленский, украиналик дипломатлар, коррупция можароси, набу, sap, энергоатом, тимур миндич, андрей ермак, украина қуролли кучлари, урушдан чарчаш
украина, киев режими, украина расмийлари, режим қулаши, хорижга чиқиш, риа новости, россия ташқи разведка хизмати, владимир зеленский, украиналик дипломатлар, коррупция можароси, набу, sap, энергоатом, тимур миндич, андрей ермак, украина қуролли кучлари, урушдан чарчаш
Украина амалдорлари хорижга қочишга тайёргарлик кўрмоқда — Россия ТРХ
Маълумотларга кўра, Киев режими амалдорлари чет элга қочишга тайёргарлик кўрмоқда, кўпчилиги эса аллақачон оилалари ва активларини хорижга чиқарган.
ТОШКЕНТ, 22 дек — Sputnik.
Украина расмийлари режим қулаши эҳтимоли фонида хорижга қочишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда РИА Новости Россия Ташқи разведка хизмати (ТРХ) матбуот бюроси маълумотларига таяниб хабар берди
.
"Киев режими амалдорлари унинг муқаррар қулашидан кейин чет элга қочиб кетиш ниятида. Украина элитасининг кўплаб вакиллари аллақачон оилаларини хорижга олиб чиқиб, молиявий активларини у ерга ўтказган", - дейилади хабарда.
Маълум қилинишича, Украинадан чиққан амалдорлар ва тадбиркорлар Европа давлатларидаги дипломатик ваколатхоналарга мурожаат қилиб, яшаш гувоҳномасини олишда ёрдам сўраш ҳолатлари кўпаймоқда.
Шу билан бирга, Ғарб мамлакатларида ишлаётган украиналик дипломатларнинг 90 фоиздан ортиғи хизмат сафарларидан сўнг Украинага қайтмаслик ниятида экани қайд этилмоқда. Улар можарони Владимир Зеленский шартлари асосида якунлаш имконияти йўқлигини тушунаётгани таъкидланади.
Манбалар, шунингдек, Украина Қуролли кучларида маънавий руҳ кескин пасайганини, қочоқлар сони ошиб бораётганини билдирмоқда.
Хизмат маълумотларига кўра, жамиятда урушдан чарчоқ кучаймоқда. Қариндошлари ва яқинларини йўқотган кўплаб фуқаролар Киев расмийлари можарони хорижий молиявий ёрдамни ўзлаштириш воситасига айлантираётганини англаб бормоқда.
Ноябрь ойи бошида Украина Коррупцияга қарши кураш бюроси (НАБУ) ва махсус антикоррупция прокуратураси (SAP) энергетика соҳасидаги коррупция схемаларини фош этиш бўйича кенг кўламли операция бошлаган. Тинтувлар Энергетика вазирлигининг собиқ раҳбари Герман Галушенко, “Энергоатом” компанияси ҳамда Зеленскийнинг яқин ҳамкори сифатида тилга олинадиган Тимур Миндичга алоқадор объектларда ўтказилган.
Хабарларга кўра, Тимур Миндич тергов бошланишидан олдин шошилинч равишда Украинадан чиқиб кетган. Владимир Зеленский эса вазиятдан хабардор бўлмаганини маълум қилган. Ноябрь ойи охирида эса президент ўз идораси раҳбари Андрей Ермакнинг истеъфога чиқишини эълон қилди. Ўша куни амалдорнинг уйи ва иш жойида ҳам тинтувлар ўтказилган.