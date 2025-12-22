https://sputniknews.uz/20251222/stenin-xalqaro-fotojurnalistika-tanlov-54382741.html
Москвада Андрей Стенин номидаги XII халқаро фотожурналистика танлови бошланди
Москвада Андрей Стенин номидаги XII халқаро фотожурналистика танлови бошланди
Sputnik Ўзбекистон
Андрей Стенин номидаги XII халқаро фотожурналистика танлови 22 декабрь куни бошланди. Танлов олтита номинация бўйича ўтказилади, аризалар 2026 йил 28 февралгача қабул қилинади, Гран-при мукофоти 700 минг рубльни ташкил этади.
2025-12-22T16:42+0500
2025-12-22T16:42+0500
2025-12-22T16:42+0500
ижодий танлов
"россия сегодня"
дмитрий киселёв
россия
танлов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/16/54381952_0:71:3214:1879_1920x0_80_0_0_231400fe32ac52df8b8c62b2d1971101.jpg
ТОШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. 2014 йил ёзида Донецк яқинида ҳалок бўлган "Россия сегодня" медиа гуруҳи фотомухбири хотирасига бағишланган Андрей Стенин номидаги халқаро фотожурналистика танлови анъанавий равишда унинг туғилган куни — 22 декабрда бошланди."Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв танлов 12-маротаба ўтказилаётганини маълум қилиб, жорий йилда иштирокчилар учун янги — "Ҳаёт энергияси" номинацияси жорий этилганини таъкидлади. Ушбу номинацияда 34 ёшдан ошган фотожурналистлар иштирок этиши мумкин. Қолган йўналишлар эса 18–33 ёшли муаллифлар учун очиқ.Танлов олтита номинация бўйича ўтказилади: "Асосий янгиликлар", "Спорт", "Менинг сайёрам", "Портрет. Замонамиз қаҳрамони", "Юқоридан кўриниш" ҳамда янги "Ҳаёт энергияси". Айрим номинациялар якка сурат ва фотосериал тоифаларига бўлинган.Фотожурналистлар ўз ишларини танлов сайти орқали рус тилида — stenincontest.ru, инглиз тилида — stenincontest.com манзилларида 2026 йил 28 февралгача топширишлари мумкин.XII халқаро фотожурналистика танлови ғолибларини тақдирлаш маросими анъанага кўра 2026 йил сентябрь-ноябрь ойларида Москвада бўлиб ўтади. Турли йилларда ҳакамлар ҳайъати таркибига Владимир Вяткин (Россия), Габриэл Чеккони (Италия), Сефа Каражан (Туркия), Хуан Канете (Аргентина) каби таниқли фотографлар кирган.Танлов совриндорлари асарлари Россия ва хорижий шаҳарлар бўйлаб кўргазмаларда намойиш этилади. Ушбу танлов Россиянинг ЮНЕСКО ишлари бўйича комиссияси ҳомийлигида ўтказилиб, ёш фотожурналистларни қўллаб-қувватлаш ҳамда замонавий фотожурналистикага жамоатчилик эътиборини жалб этишни мақсад қилган.
https://sputniknews.uz/20251130/tashkent-talabalik-gozal-tanlov-53840056.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/16/54381952_483:0:3214:2048_1920x0_80_0_0_1e2fbb2a46ec8591fefb6b8d28f98237.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
андрей стенин танлови, фотожурналистика танлови, россия сегодня, дмитрий киселев, халқаро фототанлов, фотожурналистлар, ҳаёт энергияси номинацияси, фотосериал, якка сурат, москва, юнеско россия комиссияси
андрей стенин танлови, фотожурналистика танлови, россия сегодня, дмитрий киселев, халқаро фототанлов, фотожурналистлар, ҳаёт энергияси номинацияси, фотосериал, якка сурат, москва, юнеско россия комиссияси
Москвада Андрей Стенин номидаги XII халқаро фотожурналистика танлови бошланди
Андрей Стенин номидаги халқаро фотожурналистика танлови анъанавий равишда 22 декабрь куни старт олди. Бу йил иштирокчилар учун янги — "Ҳаёт энергияси" номинацияси жорий этилди.
ТОШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. 2014 йил ёзида Донецк яқинида ҳалок бўлган "Россия сегодня" медиа гуруҳи фотомухбири хотирасига бағишланган Андрей Стенин номидаги халқаро фотожурналистика танлови анъанавий равишда унинг туғилган куни — 22 декабрда бошланди.
"Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв танлов 12-маротаба ўтказилаётганини маълум қилиб, жорий йилда иштирокчилар учун янги — "Ҳаёт энергияси" номинацияси жорий этилганини таъкидлади. Ушбу номинацияда 34 ёшдан ошган фотожурналистлар иштирок этиши мумкин. Қолган йўналишлар эса 18–33 ёшли муаллифлар учун очиқ.
Танлов олтита номинация бўйича ўтказилади: "Асосий янгиликлар", "Спорт", "Менинг сайёрам", "Портрет. Замонамиз қаҳрамони", "Юқоридан кўриниш" ҳамда янги "Ҳаёт энергияси". Айрим номинациялар якка сурат ва фотосериал тоифаларига бўлинган.
Фотожурналистлар ўз ишларини танлов сайти орқали рус тилида — stenincontest.ru
, инглиз тилида — stenincontest.com
манзилларида 2026 йил 28 февралгача топширишлари мумкин.
2025 йилги танлов мукофот жамғармаси ҳар бир номинацияда биринчи ўрин учун 125 минг, иккинчи ўрин учун 100 минг, учинчи ўрин учун 75 минг рублдан иборат. Гран-при соҳибига 700 минг рубль топширилади.
XII халқаро фотожурналистика танлови ғолибларини тақдирлаш маросими анъанага кўра 2026 йил сентябрь-ноябрь ойларида Москвада бўлиб ўтади. Турли йилларда ҳакамлар ҳайъати таркибига Владимир Вяткин (Россия), Габриэл Чеккони (Италия), Сефа Каражан (Туркия), Хуан Канете (Аргентина) каби таниқли фотографлар кирган.
Танлов совриндорлари асарлари Россия ва хорижий шаҳарлар бўйлаб кўргазмаларда намойиш этилади. Ушбу танлов Россиянинг ЮНЕСКО ишлари бўйича комиссияси ҳомийлигида ўтказилиб, ёш фотожурналистларни қўллаб-қувватлаш ҳамда замонавий фотожурналистикага жамоатчилик эътиборини жалб этишни мақсад қилган.