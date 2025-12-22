https://sputniknews.uz/20251222/sindikat-kreditlar-tartib-54367753.html
Синдикатлашган кредитлар: бир нечта банк иштирокида кредит ажратиш тартиби белгиланди
Ўзбекистонда синдикатлашган кредитларни ажратиш тартиби белгиланди. Янги низом банкларга йирик лойиҳаларни биргаликда молиялаштириш, рискларни тақсимлаш ва иқтисодиётга инвестицияларни жалб этиш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Ўзбекистонда банклар томонидан синдикатлашган кредитларни ажратиш тартиби белгиланди. Тегишли низом Адлия вазирлигида давлат рўйхатидан ўтказилди.Низомга кўра, синдикатлашган кредит — бир нечта банк ва молия институтлари томонидан қарз олувчини биргаликда молиялаштириш учун ажратиладиган кредит ҳисобланади.Қарз олувчи синдикатлашган кредит олиш учун банкка мурожаат қилади. Банк кредит ажратиш мумкинлиги тўғрисида қарор қабул қилган тақдирда, қарз олувчи билан кредитнинг дастлабки шартларини келишиб олади.Етакчи иштирокчи синдикатда иштирок этиши мумкин бўлган банкларга қарз олувчи ҳақида маълумотларни ўз ичига олган таклиф юбориб, синдикатни шакллантиради.Банк синдикати иштирокчилар ўртасида тузиладиган ёзма келишув асосида ташкил этилиб, унда томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари белгиланади.
