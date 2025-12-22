Қимматли қоғозлар бозорида инвестиция воситачилари учун янги тартиб белгиланди

Ўзбекистон
Қимматли қоғозлар бозорида инвестиция воситачиларининг фаолиятини тартибга солувчи низом рўйхатидан ўтказилди. Ҳужжат эмитент номидан қимматли қоғозларни сотиш, брокерлик, андеррайтерлик хизматларини кўрсатиш тартибини белгилайди
ТОШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Ўзбекистонда инвестиция воситачилари эмитент номидан эмиссиявий қимматли қоғозларни сотиш бўйича, жойлаштирилмаган қисмини сотиб олиш мажбуриятини олиб ёки олмасдан шартномалар тузиши мумкин. Бу қоида қимматли қоғозлар бозорида инвестиция воситачиларининг фаолияти тўғрисидаги низомда назарда тутилган бўлиб, ҳужжат давлат рўйхатидан ўтказилди.Инвестиция воситачиси шартнома асосида мижозларга қуйидаги хизматларни кўрсатиши мумкин:Шу билан бирга, инвестиция воситачиларига қуйидаги ҳаракатлар тақиқланади:
инвестиция воситачилари, қимматли қоғозлар бозори, эмиссиявий қимматли қоғозлар, эмитент, андеррайтерлик, брокерлик хизматлари, маркет-мейкер, депозитар операциялар, лицензия, молия бозори, инвестиция хизматлари

Янги низом инвестиция воситачиларига эмитент номидан эмиссиявий қимматли қоғозларни сотиш бўйича шартномалар тузиш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Ўзбекистонда инвестиция воситачилари эмитент номидан эмиссиявий қимматли қоғозларни сотиш бўйича, жойлаштирилмаган қисмини сотиб олиш мажбуриятини олиб ёки олмасдан шартномалар тузиши мумкин. Бу қоида қимматли қоғозлар бозорида инвестиция воситачиларининг фаолияти тўғрисидаги низомда назарда тутилган бўлиб, ҳужжат давлат рўйхатидан ўтказилди.
Низомга мувофиқ, инвестиция воситачиси — мижознинг топшириғи асосида, унинг номидан ва ҳисобидан қимматли қоғозлар билан боғлиқ битимлар ҳамда операцияларни амалга оширувчи қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчиси ҳисобланади.
Инвестиция воситачиси шартнома асосида мижозларга қуйидаги хизматларни кўрсатиши мумкин:
мижоз номидан ва ҳисобидан брокерлик хизматлари;
ўз номидан, лекин мижоз ҳисобидан брокерлик хизматлари;
депозитар операциялар;
андеррайтерлик хизматлари;
маркет-мейкерлик хизматлари.
Шу билан бирга, инвестиция воситачиларига қуйидаги ҳаракатлар тақиқланади:
тегишли лицензиясиз қимматли қоғозларга оид битимларни тузиш;
мижозлар билан уларнинг қонунчиликда белгиланган ҳуқуқларини чекловчи шартномалар тузиш;
тақиқланган битимларда ёки қонунчилик талаблари бузилишига олиб келиши мумкин бўлган операцияларда иштирок этиш;
қимматли қоғозлар ва уларнинг нархлари тўғрисида қасддан нотўғри ахборот тақдим этиш орқали сотиб олиш ёки сотишга ундаш.
