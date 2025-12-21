https://sputniknews.uz/20251221/zelenskiy-ukraine-armiya-moliyalashtirish-54350592.html
Зеленский: Украина 800 минг кишилик армияни молиялаштира олмайди
Зеленский: Украина 800 минг кишилик армияни молиялаштира олмайди
Sputnik Ўзбекистон
Владимир Зеленский можаро тугаган тақдирда ҳам 800 минг кишилик армияни сақлаш учун мамлакатнинг молиявий имкониятлари етарли эмаслигини айтди. Унинг сўзларига кўра, Киев Ғарбдан узоқ муддатли молиявий кўмак кутади
2025-12-21T11:48+0500
2025-12-21T11:48+0500
2025-12-21T11:50+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
ақш
россия
дунё янгиликлари
дунёда
европа иттифоқи
қуролли кучлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1e/40472312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0562c9930ef4519ec29d4d541ce6815.jpg
ТОШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Украина можаро тугаганидан кейин 800 минг кишилик қуролли кучларни мустақил равишда молиялаштира олмайди, шунинг учун Ғарб ҳамкорларидан бундай армияни сақлашда молиявий кўмак сўрамоқда. Бу ҳақда Владимир Зеленский журналистнинг шу мавзуга доир саволига жавобан маълум қилди. маълум қилди.Унинг таъкидлашича, Украина армиясини тўлиқ ўз маблағлари ҳисобидан сақлашга бироз вақт керак бўлади.New York Times маълумотига кўра, Украина АҚШ ва ЕИ билан хавфсизлик кафолатлари бўйича икки хил ҳужжат устида келишувга эришган. Унга биноан, Киев тинчлик шароитида 800 минг кишилик армияни сақлаши мумкин. Шу билан бирга, АҚШ бу рақамни 600 минггача чеклашни таклиф қилган.Washington Post эса Европа расмийлари Украина ҳарбий салоҳиятини чеклаш ва ҳудудий масалалар бўйича алоҳида таклиф тайёрлаганини маълум қилган.ОАВда тарқалган 28 банддан иборат тинчлик режасига кўра:Шунингдек, Зеленский аввалроқ Россия томонидан қўлланилган "Орешник" ракета тури ҳақида тўхталиб, уни йўқ қилишнинг иложи йўқлигини тан олди. Унинг таъкидлашича, бу қуролни тўхтатишнинг ягона йўли — уни ишлаб чиқаришда иштирок этувчи корхоналарга қарши санкциялар жорий этишдир.
https://sputniknews.uz/20251219/putin-ukraine-bayonotlar-54312384.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1e/40472312_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2b0a3dca9ee8e821f6e0123b0fb14a93.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
зеленский, украина армияси, ғарб ёрдами, қуролли кучлар, 800 минг аскар, нато, тинчлик режаси, ақш, еи, можаро, украина, россия, орешник ракетаси, санкциялар
зеленский, украина армияси, ғарб ёрдами, қуролли кучлар, 800 минг аскар, нато, тинчлик режаси, ақш, еи, можаро, украина, россия, орешник ракетаси, санкциялар
Зеленский: Украина 800 минг кишилик армияни молиялаштира олмайди
11:48 21.12.2025 (янгиланди: 11:50 21.12.2025)
Зеленский Украина армияси можародан сўнг ҳам Ғарб ёрдамига муҳтож бўлишини айтди. Аввалроқ у Россиянинг “Орешник” ракетасини йўқ қилиш имкони йўқлигини тан олган эди
ТОШКЕНТ, 21 дек — Sputnik.
Украина можаро тугаганидан кейин 800 минг кишилик қуролли кучларни мустақил равишда молиялаштира олмайди, шунинг учун Ғарб ҳамкорларидан бундай армияни сақлашда молиявий кўмак сўрамоқда. Бу ҳақда Владимир Зеленский журналистнинг шу мавзуга доир саволига жавобан маълум қилди. маълум қилди
.
"Ҳарбийларимизнинг таклифи — 800 минг кишилик армия. Украина ўт очишни тўхтатган тақдирда бундай армияни молиялаштиришга қодирми? Йўқ, қодир эмас, молиявий ресурс етмайди," — деди Зеленский.
Унинг таъкидлашича, Украина армиясини тўлиқ ўз маблағлари ҳисобидан сақлашга бироз вақт керак бўлади.
"Шунинг учун мен етакчилар билан мулоқот қиляпман, чунки армиямизни шериклар ҳисобидан қисман молиялаштиришни кўриб чиқяпман," — дея қўшимча қилди у.
New York Times маълумотига кўра, Украина АҚШ ва ЕИ билан хавфсизлик кафолатлари бўйича икки хил ҳужжат устида келишувга эришган. Унга биноан, Киев тинчлик шароитида 800 минг кишилик армияни сақлаши мумкин. Шу билан бирга, АҚШ бу рақамни 600 минггача чеклашни таклиф қилган.
Washington Post эса Европа расмийлари Украина ҳарбий салоҳиятини чеклаш ва ҳудудий масалалар бўйича алоҳида таклиф тайёрлаганини маълум қилган.
ОАВда тарқалган 28 банддан иборат тинчлик режасига кўра:
Қрим, Донецк ва Луганск де-факто Россия ҳудудлари сифатида тан олинади (шу жумладан АҚШ томонидан);
Херсон ва Запорожье вилоятларида можаро “контакт чизиғи бўйича” музлатилади;
Украина НАТОга аъзо бўлмаслик ва ядросиз давлат мақомида қолишни Конституцияга киритади.
Шунингдек, Зеленский аввалроқ Россия томонидан қўлланилган "Орешник" ракета тури ҳақида тўхталиб, уни йўқ қилишнинг иложи йўқлигини тан олди. Унинг таъкидлашича, бу қуролни тўхтатишнинг ягона йўли — уни ишлаб чиқаришда иштирок этувчи корхоналарга қарши санкциялар жорий этишдир.