https://sputniknews.uz/20251221/usa-harbiylar-venezuela-tanker-ushlash-54353386.html
АҚШ ҳарбийлари Хитой трейдерига тегишли юки бор Венесуэлла танкерини ушлаб қолишга уринди
АҚШ ҳарбийлари Хитой трейдерига тегишли юки бор Венесуэлла танкерини ушлаб қолишга уринди
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ Венесуэла нефтини ташувчи танкерни санкция рўйхатида бўлмаса-да тўхтатди. Вашингтон бундан Мадурога "сигнал" юборишни кўзлаган.
2025-12-21T14:49+0500
2025-12-21T14:49+0500
2025-12-21T16:45+0500
нефть
дунё янгиликлари
дунёда
николас мадуро
дональд трамп
санкция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/182/25/1822570_0:67:3555:2067_1920x0_80_0_0_3bcd1a6b5dd51237be54c313d09d97bc.jpg
ТОШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. АҚШ қуролли кучлари шанба куни АҚШ санкциялари остида бўлмаган ва гўёки Вашингтон томонидан аввалроқ эълон қилинган блокадани четлаб ўтишга уринаётган танкер бортига кўтарилгани ҳақида хабар берган эди. Бу ҳақда Axios портали маълум қилди деб хабар беради РИА Новости.Сешанба куни АҚШ президенти Доналд Трамп Венесуэла ҳукуматини "хорижий террорчилик ташкилоти" деб тан олди ва Венесуэлага кирувчи ва ундан чиқувчи барча санкция остидаги нефть танкерлари тўлиқ блокада қилинишини эълон қилди.Маълумотларга кўра эса кема номи Centuries ва АҚШ санкциялари остидаги танкерлар рўйхатига киритилмаган. Танкер Венесуэла нефтини Хитой нефтни қайта ишлаш заводларига етказиб бериш билан шуғулланувчи Хитой нефть трейдерига тегишли юкни олиб кетаётган бўлган.Газетанинг аниқлик киритишича, кема Эрон билан ҳеч қандай маълум алоқаларга эга эмас. Аввалроқ Трамп Венесуэлани мисли кўрилмаган шок билан қўрқитиб, Каракасдан АҚШдан "ўғирланган" нефть, ер ва бошқа активларни қайтаришни талаб қилганди. Унинг баёноти Вашингтоннинг Марказий ва Жанубий Америка қирғоқлари яқинида гиёҳванд моддалар савдосига қарши кураши доирасида тез орада қуруқликдаги гиёҳванд моддалар сотувчиларига зарба беришни бошлаш ҳақидаги ваъдалари фонида янгради. Сўнгги бир неча ой ичида АҚШ гиёҳванд моддалар олиб кетаётган қайиқларни йўқ қилиш учун бир неча бор Қуролли Кучлардан фойдаланган. Шу сабабли Венесуэла ва АҚШ ўртасидаги муносабатлар анча кескинлашди. Оқ уй Марказий разведка бошқармасига Николас Мадуро ҳукуматини беқарорлаштириш учун республикада махфий операциялар ўтказишга рухсат берди. МРБ уни ҳибсга олишга ёрдам берадиган маълумот учун 50 миллион доллар мукофот эълон қилди.Душанба куни The Wall Street Journal америкаликлар Венесуэладаги қуруқликдаги нишонларга аниқ зарбалар беришга тайёрланаётгани ҳақида ёзган эди. Трампнинг ўзи АҚШ гиёҳванд моддалар савдогарларига нафақат денгизда, балки қуруқликда ҳам зарба беришга тайёрлигини айтган.Венесуэла АҚШнинг ушбу ҳаракати жазосиз қолмаслигини айтди, Венесуэла ҳукумати бу ҳақда кўп томонлама ташкилотларга мурожаат қилади, дейилади ҳукумат хабарида.
https://sputniknews.uz/20251130/trump-venezuela-osmon-yopilish-53833324.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/182/25/1822570_356:0:3199:2132_1920x0_80_0_0_850b5a3dba50bff6454ef53b9fe49670.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
венесуэла нефти, ақш санкциялари, centuries танкери, доналд трамп, мадуро, венесуэла-хитой нефть савдоси, ақш ҳарбий операцияси, панама байроғи танкери
венесуэла нефти, ақш санкциялари, centuries танкери, доналд трамп, мадуро, венесуэла-хитой нефть савдоси, ақш ҳарбий операцияси, панама байроғи танкери
АҚШ ҳарбийлари Хитой трейдерига тегишли юки бор Венесуэлла танкерини ушлаб қолишга уринди
14:49 21.12.2025 (янгиланди: 16:45 21.12.2025)
АҚШ ҳарбийлари санкциялар Панама байроғи остидаги рўйхатида бўлмаган Centuries нефть танкерини тўхтатиб, унга чиқди. Вашингтон бундан Мадурога "сигнал" юборишни кўзлаган
ТОШКЕНТ, 21 дек — Sputnik.
АҚШ қуролли кучлари шанба куни АҚШ санкциялари остида бўлмаган ва гўёки Вашингтон томонидан аввалроқ эълон қилинган блокадани четлаб ўтишга уринаётган танкер бортига кўтарилгани ҳақида хабар берган эди. Бу ҳақда Axios портали маълум қилди деб хабар беради
РИА Новости.
"АҚШ қирғоқ қўриқлаш хизмати жума куни кечқурун ёки шанба куни эрта тонгда Венесуэла нефтини олиб кетаётган Панама байроғи остидаги танкерни тўхтатган ва бортга чиққан," - дейилади нашрда.
Сешанба куни АҚШ президенти Доналд Трамп Венесуэла ҳукуматини "хорижий террорчилик ташкилоти" деб тан олди ва Венесуэлага кирувчи ва ундан чиқувчи барча санкция остидаги нефть танкерлари тўлиқ блокада қилинишини эълон қилди.
Маълумотларга кўра эса кема номи Centuries ва АҚШ санкциялари остидаги танкерлар рўйхатига киритилмаган. Танкер Венесуэла нефтини Хитой нефтни қайта ишлаш заводларига етказиб бериш билан шуғулланувчи Хитой нефть трейдерига тегишли юкни олиб кетаётган бўлган.
Газетанинг аниқлик киритишича, кема Эрон билан ҳеч қандай маълум алоқаларга эга эмас.
Аввалроқ Трамп Венесуэлани мисли кўрилмаган шок билан қўрқитиб, Каракасдан АҚШдан "ўғирланган" нефть, ер ва бошқа активларни қайтаришни талаб қилганди. Унинг баёноти Вашингтоннинг Марказий ва Жанубий Америка қирғоқлари яқинида гиёҳванд моддалар савдосига қарши кураши доирасида тез орада қуруқликдаги гиёҳванд моддалар сотувчиларига зарба беришни бошлаш ҳақидаги ваъдалари фонида янгради. Сўнгги бир неча ой ичида АҚШ гиёҳванд моддалар олиб кетаётган қайиқларни йўқ қилиш учун бир неча бор Қуролли Кучлардан фойдаланган. Шу сабабли Венесуэла ва АҚШ ўртасидаги муносабатлар анча кескинлашди. Оқ уй Марказий разведка бошқармасига Николас Мадуро ҳукуматини беқарорлаштириш учун республикада махфий операциялар ўтказишга рухсат берди. МРБ уни ҳибсга олишга ёрдам берадиган маълумот учун 50 миллион доллар мукофот эълон қилди.
Душанба куни The Wall Street Journal америкаликлар Венесуэладаги қуруқликдаги нишонларга аниқ зарбалар беришга тайёрланаётгани ҳақида ёзган эди. Трампнинг ўзи АҚШ гиёҳванд моддалар савдогарларига нафақат денгизда, балки қуруқликда ҳам зарба беришга тайёрлигини айтган.
Axios нашри ўз манбаларига таяниб ёзишича, АҚШ санкциялари остида бўлмаган танкер бортига чиқилишидан мақсад Дональд Трамп томонидан ўрнатилган қамалнинг жиддийлигини кўрсатиш ва Венесуэла президенти Николас Мадурога сигнал юбориш.
Венесуэла АҚШнинг ушбу ҳаракати жазосиз қолмаслигини айтди, Венесуэла ҳукумати бу ҳақда кўп томонлама ташкилотларга мурожаат қилади, дейилади ҳукумат хабарида.