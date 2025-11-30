https://sputniknews.uz/20251130/trump-venezuela-osmon-yopilish-53833324.html
ОАВ: Трамп Венесуэла осмонини “ёпди” — бу кўп ҳолларда авиазарбалардан олдинги қадам
ОАВ: Трамп Венесуэла осмонини “ёпди” — бу кўп ҳолларда авиазарбалардан олдинги қадам
Sputnik Ўзбекистон
ОАВ Трамп Венесуэла ҳаво ҳудудини “ёпди” деган чақириқдан сўнг авиакомпаниялар парвозларни бекор қилаётганини ва Ливиядаги ўхшаш сценарийни эсга олди.
2025-11-30T13:10+0500
2025-11-30T13:10+0500
2025-11-30T13:10+0500
дональд трамп
самолёт
авиапарвозлар
николас мадуро
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1017/47/10174764_0:140:3000:1828_1920x0_80_0_0_d5d02d5ea4476fb1c8af913920431ca6.jpg
ТОШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Мамлакат "осмонини ёпиш" тўғрисидаги қарор баъзида авиазарбалар олдидан биринчи қадам бўлади. Washington Post Дональд Трампнинг Венесуэла осмонини “ёпиқ” деб эълон қилишга оид баёнотига бағишланган мақоласида шунга эътибор қаратган.Қуйида хорижий ОАВнинг Трампнинг барча авиакомпанияларни Венесуэла ва унинг атрофидаги ҳаво ҳудудини ёпиқ деб ҳисоблашга чақирган баёнотига билдирган муносабатлари келтирилади.New York Times газетасининг таъкидлашича, хорижий авиация Вашингтоннинг бундай баёнотларига, уларнинг техник жиҳатдан ноқонунийлигига қарамай, қулоқ солмоқда.Time журнали Трампнинг Мадурога нисбатан эълон қилган ниятлари тобора ишонарсиз бўлиб бораётганига эътибор қаратмоқда. Маълумот учун, Дональд Трамп мазкур баёнотини Truth Social ижтимоий тармоғида эълон қилган эди.
https://sputniknews.uz/20251127/washington-otishma-tramp-muhojirlar-chora-53765563.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1017/47/10174764_189:0:2813:1968_1920x0_80_0_0_8226bc68dd929e3c9edcd6bb7652f710.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
венесуэла, дональд трамп, ҳаво ҳудуди, осмон ёпилиши, авиақатновлар, ақш, николас мадуро, фаа, вашингтон, ливия, қаддафий, режим ўзгариши, ҳаво хавфсизлиги
венесуэла, дональд трамп, ҳаво ҳудуди, осмон ёпилиши, авиақатновлар, ақш, николас мадуро, фаа, вашингтон, ливия, қаддафий, режим ўзгариши, ҳаво хавфсизлиги
ОАВ: Трамп Венесуэла осмонини “ёпди” — бу кўп ҳолларда авиазарбалардан олдинги қадам
Муаммар Қаззофий ағдарилишига олиб келган авиазарбалардан олдин ҳам Ливия осмони БМТ резолюциясига асосан “ёпилган” эди. “Ёпилиш” фуқаролик самолётлари парвозларига таъқиқни англатади
ТОШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik.
Мамлакат "осмонини ёпиш" тўғрисидаги қарор баъзида авиазарбалар олдидан биринчи қадам бўлади. Washington Post Дональд Трампнинг Венесуэла осмонини “ёпиқ” деб эълон қилишга оид баёнотига бағишланган мақоласида шунга эътибор қаратган
.
Қуйида хорижий ОАВнинг Трампнинг барча авиакомпанияларни Венесуэла ва унинг атрофидаги ҳаво ҳудудини ёпиқ деб ҳисоблашга чақирган баёнотига билдирган муносабатлари келтирилади.
New York Times газетасининг таъкидлашича, хорижий авиация Вашингтоннинг бундай баёнотларига, уларнинг техник жиҳатдан ноқонунийлигига қарамай, қулоқ солмоқда.
"Трамп АҚШ президенти сифатида Венесуэла ҳаво ҳудудига нисбатан ваколатга эга эмас. Бироқ, хорижий ҳукуматлар ва авиакомпаниялар кўпинча АҚШ кўрсатмаларига амал қилишади. Шу ой бошида АҚШ Федерал авиация бошқармаси (ФАА) мамлакат устидан парвозлар хавфи ҳақида огоҳлантирганидан сўнг бир нечта хорижий авиакомпаниялар Венесуэлага парвозларни бекор қилди," - деб ёзади газета.
Time журнали Трампнинг Мадурога нисбатан эълон қилган ниятлари тобора ишонарсиз бўлиб бораётганига эътибор қаратмоқда.
"Трамп ўзининг биринчи муддати давомида Мадурони ҳокимиятдан четлатишга муваффақиятсиз уринди. Иккинчи муддатга қайтганидан сўнг, у режимни ўзгартиришга интилаётганини рад этади, аммо рад этиш тобора ишончсиз бўлиб бормоқда," - дейилади мақолада.
Маълумот учун, Дональд Трамп мазкур баёнотини Truth Social ижтимоий тармоғида эълон қилган эди.
"Барча авиакомпаниялар, учувчилар, гиёҳванд моддалар савдогарлари ва одам савдогарларига: илтимос, Венесуэла ва унинг атрофидаги ҳаво ҳудудини тўлиқ ёпиқ деб ҳисобланг," - деб ёзди у.