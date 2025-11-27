Вашингтонда отишма: Трамп ноқонуний мигрантларга қарши чораларни кучайтирмоқчи

https://sputniknews.uz/20251127/washington-otishma-tramp-muhojirlar-chora-53765563.html
Вашингтондаги Оқ уй яқинида отишма содир бўлиб, икки гвардиячи яраланди. Полиция гумонланувчини қўлга олди, ҳодисадан сўнг Оқ уй изоляция режимига ўтди. Трамп бу воқеани миллий хавфсизликка таҳдид сифатида баҳолади.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Вашингтондаги Оқ уй яқинида содир бўлган отишма натижасида икки нафар миллий гвардиячи яраланди. Полиция гумонланувчини қўлга олгани маълум қилинди.Ҳодиса жойи қуршаб олинган, гувоҳлар эса икки марта ўқ овозини эшитганини билдирган. АҚШ маъмурияти Оқ уй ҳодисадан кейин қисқа муддат изоляция режимига ўтганини тасдиқлади.Ҳужумдан кейин президент Дональд Трамп халққа мурожаат қилиб, ноқонуний мигрантлар мамлакат учун катта хавф туғдираётганини таъкидлади.Сиёсатчининг сўзларига кўра, ҳеч бир мамлакат ўз мавжудлиги учун бундай хавфга дучор бўлмаслиги керак.Президент ўз чиқишида бир қатор талаб ва таклифларни баён қилди. Жумладан:Ҳодиса чоршанба куни содир бўлгани маълум қилинди.
Оқ уй яқинида содир бўлган отишмада икки нафар миллий гвардиячи яраланиб, оғир аҳволга тушди. Маълум қилинишича, ҳужумда иштирок этган шахслар АҚШга Афғонистондан келган
Вашингтондаги Оқ уй яқинида содир бўлган отишма натижасида икки нафар миллий гвардиячи яраланди. Полиция гумонланувчини қўлга олгани маълум қилинди
Ҳодиса жойи қуршаб олинган, гувоҳлар эса икки марта ўқ овозини эшитганини билдирган. АҚШ маъмурияти Оқ уй ҳодисадан кейин қисқа муддат изоляция режимига ўтганини тасдиқлади.
Ҳужумдан кейин президент Дональд Трамп халққа мурожаат қилиб, ноқонуний мигрантлар мамлакат учун катта хавф туғдираётганини таъкидлади.
"Бу ҳужум миллий хавфсизлик олдида турган асосий таҳдидни кўрсатади. Олдинги маъмурият 20 миллион текширилмаган хорижликнинг мамлакатга киришига йўл қўйган", — деди Трамп.
Сиёсатчининг сўзларига кўра, ҳеч бир мамлакат ўз мавжудлиги учун бундай хавфга дучор бўлмаслиги керак.
"Ички хавфсизлик вазирлиги қўлга олинган гумонланувчи хорижлик эканига ишончи комил, у мамлакатимизга ер юзидаги дўзах туйнуги бўлган Афғонистондан келган", - дея таъкидлади АҚШ етакчиси.
Президент ўз чиқишида бир қатор талаб ва таклифларни баён қилди. Жумладан:
расмийлар Байден маъмурияти даврида Афғонистондан АҚШга келган ҳар бир чет элликни тўлиқ текшириши зарурлиги;
мамлакатда ҳуқуқий асоссиз бўлганларни чиқариб юбориш лозимлиги;
Вашингтон қонун ва тартибни бузган, “АҚШда умуман бўлмаслиги керак бўлган” шахсларга нисбатан тоқатсизлик сиёсати олиб бориши;
ҳужум содир этган шахсни энг юқори жазо кутaётгани;
пойтахт хавфсизлигини кучайтириш мақсадида Пентагон томонидан қўшимча 500 нафар миллий гвардиячи сафарбар этилгани айтилди.
Ҳодиса чоршанба куни содир бўлгани маълум қилинди.