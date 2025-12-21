Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Шавкат Мирзиёев Евроосиё Олий иқтисодий кенгашининг мажлиси ва МДҲ раҳбарлари норасмий учрашувида иштирок этиш учун Санкт-Петербургда амалий ташриф билан бўлиб турибди. Саммит доирасида ўзаро ҳамкорлик масалалари муҳокама этилади.
ТОШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 21–22 декабрь кунлари Евроосиё Олий иқтисодий кенгашининг навбатдаги мажлисида кузатувчи мақомида ва МДҲ давлат раҳбарларининг норасмий учрашувида иштирок этиш учун амалий ташриф билан Санкт-Петербург шаҳрига келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Давлат раҳбарини “Пулково” халқаро аэропортида Санкт-Петербург губернатори Александр Беглов ва бошқа расмий шахслар тантанали тарзда кутиб олди.Анъанага кўра, биргаликда амалга оширилган ишларнинг асосий натижалари сарҳисоб қилинади ва келгуси йилдаги амалий ҳамкорликнинг устувор йўналишлари юзасидан фикр алмашилади.
Президент Россияга ташриф билан борди — кун тартибида қандай масалалар бор?

Ўзбекистон Президенти Евроосиё кенгаши ҳамда МДҲ саммитида иштирок этиш учун амалий ташриф билан Санкт-Петербург шаҳрига келди
ТОШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 21–22 декабрь кунлари Евроосиё Олий иқтисодий кенгашининг навбатдаги мажлисида кузатувчи мақомида ва МДҲ давлат раҳбарларининг норасмий учрашувида иштирок этиш учун амалий ташриф билан Санкт-Петербург шаҳрига келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбарини “Пулково” халқаро аэропортида Санкт-Петербург губернатори Александр Беглов ва бошқа расмий шахслар тантанали тарзда кутиб олди.
Саммит кун тартибидан мазкур кўп томонлама бирлашмалар доирасида ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада кенгайтириш билан боғлиқ долзарб масалалар ўрин олган.
Анъанага кўра, биргаликда амалга оширилган ишларнинг асосий натижалари сарҳисоб қилинади ва келгуси йилдаги амалий ҳамкорликнинг устувор йўналишлари юзасидан фикр алмашилади.
Ўзбекистон президенти “Марказий Осиё + Япония” бизнес форумида иштирок этди
