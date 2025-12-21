https://sputniknews.uz/20251221/prezident-russia-tashrif-54346664.html
Президент Россияга ташриф билан борди — кун тартибида қандай масалалар бор?
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Евроосиё Олий иқтисодий кенгашининг мажлиси ва МДҲ раҳбарлари норасмий учрашувида иштирок этиш учун Санкт-Петербургда амалий ташриф билан бўлиб турибди. Саммит доирасида ўзаро ҳамкорлик масалалари муҳокама этилади.
ТОШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 21–22 декабрь кунлари Евроосиё Олий иқтисодий кенгашининг навбатдаги мажлисида кузатувчи мақомида ва МДҲ давлат раҳбарларининг норасмий учрашувида иштирок этиш учун амалий ташриф билан Санкт-Петербург шаҳрига келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Давлат раҳбарини “Пулково” халқаро аэропортида Санкт-Петербург губернатори Александр Беглов ва бошқа расмий шахслар тантанали тарзда кутиб олди.Анъанага кўра, биргаликда амалга оширилган ишларнинг асосий натижалари сарҳисоб қилинади ва келгуси йилдаги амалий ҳамкорликнинг устувор йўналишлари юзасидан фикр алмашилади.
Давлат раҳбарини “Пулково” халқаро аэропортида Санкт-Петербург губернатори Александр Беглов ва бошқа расмий шахслар тантанали тарзда кутиб олди.
Саммит кун тартибидан мазкур кўп томонлама бирлашмалар доирасида ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада кенгайтириш билан боғлиқ долзарб масалалар ўрин олган.
Анъанага кўра, биргаликда амалга оширилган ишларнинг асосий натижалари сарҳисоб қилинади ва келгуси йилдаги амалий ҳамкорликнинг устувор йўналишлари юзасидан фикр алмашилади.