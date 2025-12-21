Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251221/iqlim-muammolar-xalqaro-anjuman-54355615.html
Иқлим муаммоларига бағишланган халқаро анжуманда “яшил” ечимлар муҳокама қилинди
Иқлим муаммоларига бағишланган халқаро анжуманда “яшил” ечимлар муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Тадбирда Ўзбекистоннинг экологик муаммолари, “2030” стратегиясида белгиланган мақсадлар ва Термиз шаҳри мисолида ҳаво сифатини яхшилашга оид тавсиялар муҳокама қилинди.
2025-12-21T16:06+0500
2025-12-21T16:06+0500
экология
тошкент
анжуман
термиз
сув
яшил энергия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/15/54355447_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_afd9c18d19e9914adac047aeb7d38292.png
ТОШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. 19–20 декабрь кунлари "Green University"да “Экологик муаммоларнинг табиатга асосланган ечимлари” мавзусида III халқаро илмий-амалий анжуман ўтказилди.Очилиш маросимида Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси раиси Азиз Абдуҳакимов Ўзбекистон иқлим ўзгариши, сув танқислиги, биохилма-хилликнинг йўқолиши каби муаммоларга дуч келаётганини таъкидлади. Анжуманнинг мақсади — экологик ислоҳотларни илмий-назарий асосда муҳокама қилиш.Анжуманда маҳаллий ва хорижий мутахассислар атмосфера ифлосланиши, сув хўжалиги ва инновацион ечимлар бўйича маърузалар қилди. Шунингдек, анжуманда Термиз шаҳри мисолида ҳаво ифлосланишини баҳолаш ва бошқариш бўйича тавсиялар муҳокама қилинди.
термиз
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/15/54355447_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_fa49ac4ac61c42d38c18d96ceece761d.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экологик анжуман тошкент, иқлим ўзгариши ўзбекистон, green university анжуман, азиз абдуҳакимов нутқи, термизда ҳаво ифлосланиши, ўзбекистон 2030 стратегияси, сув ресурслари танқислиги, биохилма-хиллик муҳофазаси, яшил энергетика режаси, экологик ечимлар, атмосфера ифлосланиши, ҳимоя ўрмонзорлари, барқарор ривожланиш, табиатга асосланган ечимлар, халқаро анжуман.
экологик анжуман тошкент, иқлим ўзгариши ўзбекистон, green university анжуман, азиз абдуҳакимов нутқи, термизда ҳаво ифлосланиши, ўзбекистон 2030 стратегияси, сув ресурслари танқислиги, биохилма-хиллик муҳофазаси, яшил энергетика режаси, экологик ечимлар, атмосфера ифлосланиши, ҳимоя ўрмонзорлари, барқарор ривожланиш, табиатга асосланган ечимлар, халқаро анжуман.

Иқлим муаммоларига бағишланган халқаро анжуманда “яшил” ечимлар муҳокама қилинди

16:06 21.12.2025
© Комитет по экологии и изменению климатаВ Green University прошла III Международная научно-практическая конференция
В Green University прошла III Международная научно-практическая конференция - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.12.2025
© Комитет по экологии и изменению климата
Oбуна бўлиш
“Green University”да экологик муаммоларга табиатга асосланган ечимлар бағишланган илмий-амалий анжуман бўлиб ўтди. Тадбирда иқлим ва сув муаммоларига алоҳида эътибор қаратилди
ТОШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. 19–20 декабрь кунлари "Green University"да “Экологик муаммоларнинг табиатга асосланган ечимлари” мавзусида III халқаро илмий-амалий анжуман ўтказилди.
Очилиш маросимида Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси раиси Азиз Абдуҳакимов Ўзбекистон иқлим ўзгариши, сув танқислиги, биохилма-хилликнинг йўқолиши каби муаммоларга дуч келаётганини таъкидлади. Анжуманнинг мақсади — экологик ислоҳотларни илмий-назарий асосда муҳокама қилиш.
Таъкидланишича, “Ўзбекистон – 2030” стратегияси доирасида кўкаламзорлаштиришни 30%га, яшил энергетика улушини эса 54%га етказиш, Оролбўйида ўрмонзорлар ҳажмини кенгайтириш каби мақсадлар белгиланган.
Анжуманда маҳаллий ва хорижий мутахассислар атмосфера ифлосланиши, сув хўжалиги ва инновацион ечимлар бўйича маърузалар қилди. Шунингдек, анжуманда Термиз шаҳри мисолида ҳаво ифлосланишини баҳолаш ва бошқариш бўйича тавсиялар муҳокама қилинди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0