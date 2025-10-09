Иқлим исиши: Ўзбекистон олимлари глобал муаммо муҳокамасида иштирок этишди

Ўзбекистон
Ўзбекистон, Германия, Россия ва Абхазия олимлари атмосфера физикаси, иқлимшунослик ва экология соҳасидаги долзарб муаммоларни муҳокама қилиш учун халқаро конференцияда иштирок этмоқда.
2025-10-09T17:10+0500
2025-10-09T17:10+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/09/52577247_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8c8a09172efc5f546b6f33ba86d4902a.png
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Ер фанлари бўйича етакчи олим ва мутахассислар Россиянинг Ставрополь ўлкасидаги Шимолий Кавказ федерал университетида ўтаётган халқаро илмий конференцияда атмосфера физикаси, иқлимшунослик ва атроф-муҳит мониторинги масалаларини муҳокама қилмоқда.Россия, Германия, Абхазия ва Ўзбекистон олий ўқув юртлари ва илмий ташкилотларидан юзга яқин олимлар тадқиқот натижалари билан алмашиш ва иқлим ўзгаришини ўрганиш ва прогноз қилишнинг замонавий ёндашувларини муҳокама қилиш учун йиғилишди.Конференциянинг асосий мавзулари қуйидагилардан иборат:Конференция иштирокчилари атмосфера физикаси, иқлимшунослик ва атроф-муҳит мониторинги соҳасидаги ўқув ва тадқиқот дастурларини такомиллаштириш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқиши кутилмоқда. Конференция Россия Федерацияси Фан ва олий таълим вазирлиги кўмагида ўтказилмоқда.
https://sputniknews.uz/20250926/iqlim-sammit-uglerod-energiya-ekologiya-maqsad-52275699.html
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Ер фанлари бўйича етакчи олим ва мутахассислар Россиянинг Ставрополь ўлкасидаги Шимолий Кавказ федерал университетида ўтаётган халқаро илмий конференцияда атмосфера физикаси, иқлимшунослик ва атроф-муҳит мониторинги масалаларини муҳокама қилмоқда.
Россия, Германия, Абхазия ва Ўзбекистон олий ўқув юртлари ва илмий ташкилотларидан юзга яқин олимлар тадқиқот натижалари билан алмашиш ва иқлим ўзгаришини ўрганиш ва прогноз қилишнинг замонавий ёндашувларини муҳокама қилиш учун йиғилишди.
Конференциянинг асосий мавзулари қуйидагилардан иборат:
атмосфера физикаси, иқлимшунослик ва экология;
йирик миқёсли атмосфера циркуляциясини математик моделлаштириш;
булутлар физикаси ва гидрометеорологик жараёнларга фаол таъсир кўрсатиш усуллари; - иқлим динамикаси ҳамда иқлим ўзгаришларининг атроф-муҳит ва ижтимоий-иқтисодий соҳаларга таъсири.
Атмосферани масофадан зондлаш усуллари ва гидрометеорологик прогнозлар услубларини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Конференция иштирокчилари атмосфера физикаси, иқлимшунослик ва атроф-муҳит мониторинги соҳасидаги ўқув ва тадқиқот дастурларини такомиллаштириш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқиши кутилмоқда.
Конференция Россия Федерацияси Фан ва олий таълим вазирлиги кўмагида ўтказилмоқда.
