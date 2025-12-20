https://sputniknews.uz/20251220/2026-yil-patent-narxi-54240903.html
2026 йилда Россияда патент нархи қанча бўлади?
2026 йилда ҳам энг қиммат патент Краснодар ўлкасида бўлади – 27 383 рубль. Кейинги ўринларда 21 915 рубль билан Липецк, 20 000 рубль билан Иваново ва Вологда вилоятлари.Келаси йил энг арзон патент Чеченистон Республикасида - 3 410 рубль.Эътиборлиси, Россиянинг янги ҳудуди - Луганск Халқ Республикаси ҳам илк бир минтақа ҳудудида патент нархини белгилади – 9 549 рубль.
Шу пайтгача Россиянинг янги ҳудудлари – Донецк ва Луганск халқ республикалари, Запороже ва Херсон вилоятларида ишлаётган чет эл фуқаролари Россия Федерациясининг патентсиз ишлаш ҳуқуқи берилган эди.
Келаси йил меҳнат мигрантлари учун патент нархи Россиянинг барча ҳудудларида ўзгаради. Батафсил – Sputnik матералида.
Патент - бу визасиз мамлакатлардан келган хорижликларга, жумладан, Ўзбекистон фуқароларига Россияда ишлаш ҳуқуқини берувчи ҳужжат.
Россиянинг турли минтақаларида меҳнат мигрантлари учун патент нархи ҳар хил. Бироқ ҳамма жойда у уч нарсага боғлиқ - базавий ставка (1200 рубль ва у ўзгармайди), дефлятор коэффициенти (2025 йилда бу кўрсаткич 2,842 га тенг бўлади) ва ҳар бир субъект томонидан ҳар йили мустақил равишда белгиланадиган минтақавий коэффициент.
2026 йилда ҳам энг қиммат патент Краснодар ўлкасида бўлади – 27 383 рубль. Кейинги ўринларда 25 000 рубль билан Тула, 21 915 рубль билан Липецк, 20 169 рубль билан Тверь вилоятлари. Иваново ва Вологда вилоятлари эса патент тўлови 20 000 рубль бўлади.
Келаси йил энг арзон патент Чеченистонда - 3 410 рубль. Шунингдек, Тива ва Ингушетияда патент тўлови бошқа ҳудудларга нисбатан пастроқ бўлади - мос равишда 6 524 ва 6 684 рубль.
Эътиборлиси, Россиянинг янги ҳудуди - Луганск Халқ Республикаси ҳам илк бир минтақа ҳудудида патент нархини мустақил белгилади – 9 549 рубль.
Шу пайтгача Россиянинг янги ҳудудлари – Донецк ва Луганск халқ республикалари, Запороже ва Херсон вилоятларида ишлаётган чет эл фуқаролари Россия Федерациясининг патентсиз ишлаш ҳуқуқи берилган эди.
2026 йилда Россия Федерациясида патент нархи:
Адигея Республикасида - 8 185 рубль
Олтой Республикасида - 7 673 рубль
Олтой ўлкасида - 8 526 рубль
Амур вилоятида - 12 874 рубль
Архангелск вилоятида - 10 231 рубль
Астрахан вилоятида - 7 012 рубль
Бошқирдистон Республикасида - 8 500 рубль
Белгород вилоятида - 8 294 рубль
Брянск вилоятида - 9 741 рубль
Бурятия Республикасида - 12 557 рубль
Владимир вилоятида - 10 947 рубль
Волгоград вилоятида - 9 890 рубль
Вологда вилоятида - 20 000 рубль
Воронеж вилоятида - 11 425 рубль
Доғистон Республикасида - 7 844 рубль
Яҳудий автоном вилоятида - 10 095 рубль
Байкалорти ўлкасида - 16 234 рубль
Ингушетия Республикасида - 6 684 рубль
Иваново вилоятида - 20 000 рубль
Иркутск вилоятида - 12 233 рубль
Кабардино-Балкария Республикасида - 11 254 рубль
Қалмоғистон Республикасида - 5 116 рубль
Калининград вилоятида - 10 913 рубль
Калуга вилоятида - 11 000 рубль
Камчатка ўлкасида - 13 983 рубль
Краснодар ўлкасида - 27 283 рубль
Красноярск ўлкасида - 11 024 рубль
Карачаево-Черкесия Республикасида - 7 844 рубль
Карелия Республикасида - 11 595 рубль
Коми Республикасида - 9 038 рубль
Кемерово вилояти - Кузбассда - 8 427 рубль
Киров вилоятида - 7 912 рубль
Кострома вилоятида - 8 632 рубль
Курган вилоятида - 15 347 рубль
Курск вилоятида - 10 470 рубль
Қрим Республикасида - 11 936 рубль
Ленинград вилоятида - 8 000 рубль
Липецк вилоятида - 21 915 рубль
Мордовия Республикасида - 7 162 рубль
Москва вилоятида 10 000 рубль
Магадан вилоятида - 12 618 рубль
Мурманск вилоятида - 15 347 рубль
Нижний Новгород вилоятида - 11 800 рубль
Новгород вилоятида - 10 231 рубль
Новосибирск вилоятида - 11 289 рубль
Ненец автоном округида - 8 328 рубль
Омск вилоятида - 9 157 рубль
Оренбург вилоятида - 7 639 рубль
Орлов вилоятида - 9 174 рубль
Пермь ўлкасида - 8 200 рубль
Приморск ўлкасида - 13 846 рубль
Пенза вилоятида - 9 208 рубль
Псков вилоятида - 10 903 рубль
Тива Республикасида - 6 524 рубль
Марий Эл Республикасида - 8 662 рубль
Саха Республикасида (Ёқутистон) - 15 343 рубль
Ростов вилоятида - 10 231 рубль
Рязань вилоятида - 9 788 рубль
Шимолий Осетия - Алания Республикасида - 8 185 рубль
Ставропол ўлкасида - 8 526 рубль
Санкт-Петербургда 8 000 рубль
Самара вилоятида - 11 936 рубль
Саратов вилоятида - 9 423 рубль
Сахалин вилоятида - 11 800 рубль
Севастопол шаҳрида - 13 521 рубль
Свердловск вилоятида - 9 500 рубль
Смоленск вилоятида - 9 213 рубль
Тамбов вилоятида - 8 200 рубль
Тверь вилоятида - 20 169 рубль
Томск вилоятида - 10 506 рубль
Тула вилоятида - 25 000 рубль
Тюмень вилоятида - 11 681 рубль
Татаристон Республикасида - 8 696 рубль
Удмуртия Республикасида - 8 287 рубль
Хакасия Республикасида - 10 231 рубль
Уляновск вилоятида - 7 162 рубль
Ханти-Мансийск автоном округи - Юграда - 14 610 рубль
Хабаровск ўлкасида - 10 572 рубль
Челябинск вилоятида - 16 860 рубль
Чеченистон Республикасида - 3 410 рубль
Чуваш Республикаси - Чувашияда - 9 634 рубль
Чукотка автоном округида - 10 572 рубль
Ярославл вилоятида - 10 981 рубль
Ямало-Ненецк автоном округида - 18 505 рубль
Луганс Халқ Республикаси - 9 549 рубль
* Донецк Халқ Республикаси, Херсон ва Запорожье вилоятларига 20 декабрь ҳолатига минтақа коэффициенти ўрнатилмаган. Агар йил охиригача ўрнатилмаса, унинг миқдори 1 деб ҳисобланади.