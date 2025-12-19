Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Қўшиламан, Украинадаги ҳокимият охир-оқибат қонуний бўлиши шарт, сайлов ўтказмасдан бунинг иложи йўқ, деди Россия раҳбари тўғридан-тўғри мулоқот чоғида.
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Украинада ҳокимият охир-оқибат қонуний бўлиши шарт, бу фақат сайловлар натижасида бўлиши мумкин. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди.Путин Россия ҳудудида овоз бериш ҳуқуқига эга 5 млн нафардан 10 млн нафаргача Украина фуқаролари яшашига эътибор қаратди. Путиннинг таъкидлашича, Россия Украинада сайлов ташкилотчиларидан бу одамлар ҳам ўзининг овоз бериш ҳуқуқидан Россияда ҳудудида фойдаланишни талаб қилишга ҳақли.Россия Украинада сайловларда хавфсизликн таъминлашни ўйлаб кўришга тайёр, жумладан, мамлакат ичкарисига зарба бермасликка.
19:31 19.12.2025
Oбуна бўлиш
Россия президентининг таъкидлашича, сайлов ўтказмасдан бунинг иложи йўқ.
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Украинада ҳокимият охир-оқибат қонуний бўлиши шарт, бу фақат сайловлар натижасида бўлиши мумкин. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди.

“Қўшиламан, Украинадаги ҳокимият охир-оқибат қонуний бўлиши шарт, сайлов ўтказмасдан бунинг иложи йўқ”, - деди Россия раҳбари тўғридан-тўғри мулоқот чоғида.

Путин Россия ҳудудида овоз бериш ҳуқуқига эга 5 млн нафардан 10 млн нафаргача Украина фуқаролари яшашига эътибор қаратди. Путиннинг таъкидлашича, Россия Украинада сайлов ташкилотчиларидан бу одамлар ҳам ўзининг овоз бериш ҳуқуқидан Россияда ҳудудида фойдаланишни талаб қилишга ҳақли.
Россия Украинада сайловларда хавфсизликн таъминлашни ўйлаб кўришга тайёр, жумладан, мамлакат ичкарисига зарба бермасликка.
