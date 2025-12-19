https://sputniknews.uz/20251219/toshkent-qozon-poezd-54319418.html
Тошкент-Қозон йўналишида поездлар қатнови қайта тикланмоқда
21 декабрь куни Тошкент-Марказий вокзалидан 315/316-сонли Тошкент - Қозон - Тошкент йўналиши бўйича йўловчи поезди йўлга чиқади. Қатновлар ҳафтасига бир марта қуйидаги жадвал бўйича амалга оширилади:

315-сонли Тошкент - Қозон йўналишидаги йўловчи поезд

Тошкент-Марказий вокзалидан жўнаш - якшанба, 23:55 да 
Қозон вокзалига етиб келиш - чоршанба, 13:47 да
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Тошкент - Қозон - Тошкент темир йўл йўналиши бўйича қатновлар қайта очилмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, 21 декабрь куни Тошкент-Марказий вокзалидан 315/316-сонли Тошкент - Қозон - Тошкент йўналиши бўйича йўловчи поезди йўлга чиқади.Қатновлар ҳафтасига бир марта қуйидаги жадвал бўйича амалга оширилади:315-сонли Тошкент - Қозон йўналишидаги йўловчи поезд316-сонли Қозон - Тошкент йўналишидаги йўловчи поездПоезд таркиби 7 та вагондан иборат бўлиб, 342 нафар йўловчига мўлжалланган. Чипталар аллақачон сотувда экани таъкидланмоқда.Эслатамиз, бу йўналишдаги поезд қатновлари коронавирус пандемияси сабаб 2020 йилда вақтинча тўхтатиб қўйилган эди.
