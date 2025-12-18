Тошкент биринчи қорни қандай кутиб олди — фото
Декабрь ўртасида пойтахт кутилмаганда қишки либосга бурканди: илк қор Тошкент кўчаларини оппоқ пардага ўраб, шаҳар аҳлига байрамона кайфият ва ноёб манзараларни туҳфа этди.
Ушбу қишнинг илк қори Тошкент учун муҳим воқеалардан бирига айланди. Енгил қор учқунлари шаҳар хиёбонлари, боғлари ва ҳовлиларига ёғиб, пойтахтнинг одатий манзарасини қисқа муддатга бўлса-да, буткул ўзгартирди. Шаҳар аҳолиси ижтимоий тармоқларда суратлар билан ўртоқлашиб, шарқона меъморчилик ва қишки манзара уйғунлигини алоҳида таъкидлади.
Қор ёғиши узоқ давом этмаганига қарамай, у фасллар алмашаётганини эслатиб, кундалик шаҳар ҳаётига ўзига хос илиқлик бағишлади. Коммунал хизматлар об-ҳаво шароитига тезкор муносабат билдирди, аҳоли эса Тошкент учун камёб бўлган қишки муҳитдан баҳраманд бўлишга улгурди.
"Илк қор ҳар доим ўзгача кайфият олиб келади — ҳатто Тошкентдек қуёшли шаҳарда ҳам".
© Sputnik / Бахром Хатамов
