Свердловск корхоналари Ўзбекистон энергетикаси модернизацияси бўйича келишувга эришди
Свердловск вилояти корхоналари Ўзбекистон энергетикасини модернизация қилиш лойиҳаларида иштирок этиш бўйича дастлабки келишувларга эришди. Гап 1,7 мингдан ортиқ подстанцияни янгилаш режалари ҳақида бормоқда.
ТОШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Россиянинг Свердловск вилояти корхоналарининг Ўзбекистон энергетикасини модернизация қилишда иштирок этиши бўйича дастлабки келишувларга эришилди.Бу ҳақда Ўзбекистон электр станциялари энергия ускуналарини таъмирлаш бўйича йирик корхоналардан бири — "Ўзбекенерготаъмир" АЖ бош директори Жамолиддин Якубовнинг Свердловск вилоятига ташрифи доирасида энергетика ускуналари ишлаб чиқарувчилари билан ўтказилган учрашувлар якунида маълум қилинди.Свердловск томони кучланиш трансформаторлари, юқори ва паст кучланишли тақсимлаш қурилмалари, шунингдек, автоматлаштирилган ҳимоя ва бошқарув тизимлари ишлаб чиқарувчиларини Ўзбекистон лойиҳаларига жалб этишга қизиқиш билдирди.
16:21 18.12.2025 (янгиланди: 16:34 18.12.2025)
ТОШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Россиянинг Свердловск вилояти корхоналарининг Ўзбекистон энергетикасини модернизация қилишда иштирок этиши бўйича дастлабки келишувларга эришилди.
Бу ҳақда Ўзбекистон электр станциялари энергия ускуналарини таъмирлаш бўйича йирик корхоналардан бири — "Ўзбекенерготаъмир" АЖ бош директори Жамолиддин Якубовнинг Свердловск вилоятига ташрифи доирасида энергетика ускуналари ишлаб чиқарувчилари билан ўтказилган учрашувлар якунида маълум қилинди
Свердловск вилоятининг халқаро ва ташқи иқтисодий алоқалар вазири Вячеслав Яриннинг таъкидлашича, Ўзбекистонда яқин беш йилда 1,7 мингдан ортиқ подстанцияни модернизация қилиш режалаштирилган бўлиб, бу маҳаллий компанияларни етказиб бериш ва бутлаш ишларига жалб этиш учун катта имконият яратади.
Свердловск томони кучланиш трансформаторлари, юқори ва паст кучланишли тақсимлаш қурилмалари, шунингдек, автоматлаштирилган ҳимоя ва бошқарув тизимлари ишлаб чиқарувчиларини Ўзбекистон лойиҳаларига жалб этишга қизиқиш билдирди.