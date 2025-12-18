https://sputniknews.uz/20251218/donbas-ukraine-qoshinlar-olib-chiqilish-54249212.html
Олий Рада депутати: Донбассдан Украина қўшинлари олиб чиқилиши ижобий натижа бўлиши мумкин
Олий Рада депутати: Донбассдан Украина қўшинлари олиб чиқилиши ижобий натижа бўлиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Украина Олий радаси депутати Георгий Мазурашу Донбассдаги Украина қўшинларининг эҳтимолий олиб чиқилишини можарони ҳал қилиш бўйича музокараларнинг оғриқли, аммо ижобий натижаси деб баҳолади.
2025-12-18T10:57+0500
2025-12-18T10:57+0500
2025-12-18T10:57+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
донецк халқ республикаси (дхр)
ақш
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/04/53945454_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1667aa96ff197f7a10e86721de126ca9.jpg
ТОШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Владимир Зеленскийнинг "Халқ хизматкори" партиясидан Украина Олий радаси депутати Георгий Мазурашу Украина Қуролли кучларининг ДХРнинг Киев назорати остидаги қисмидан эҳтимолий олиб чиқилиши можарони ҳал қилиш бўйича музокараларнинг "оғриқли, аммо ижобий натижаси" бўлиши мумкинлигини айтди.Ўтган якшанба куни Берлинда АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф, АҚШ президентининг куёви Жаред Кушнер ҳамда Владимир Зеленский иштирокида Украинадаги вазиятни тартибга солиш бўйича музокаралар бўлиб ўтди. Кейинроқ Уиткофф Берлинда Украина делегацияси билан 20 та банддан иборат режа муҳокама қилинганини ва келишув мавзусида муайян олдинга силжиш бўлганини маълум қилди. Депутат бу ҳолатни Украина учун таслим бўлиш деб баҳоламаслик кераклигини таъкидлаб, Қуролли кучлар ҳозирда шахсий таркиб ва қурол-яроғ бўйича жиддий танқисликка дуч келаётганини қайд этди.2 декабрь куни Россия президенти Владимир Путин Кремлда Стив Уиткофф ва Жаред Кушнерни қабул қилди. Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков музокараларни мазмунли деб атаб, Москва ва Вашингтон ўртасидаги алоқалар давом этишини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Россия армиясининг жанг майдонидаги муваффақиятлари музокараларнинг бориши ва характерига ижобий таъсир кўрсатган.Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков ҳам Киев ҳокимияти қарор қабул қилиши ва музокараларни бошлаши кераклигини таъкидлаб, ҳарбий ҳаракатлар давом этар экан, Киевнинг қарор қабул қилиш имкониятлари тобора қисқараётганини айтди.
https://sputniknews.uz/20251210/ukraine-crimea-qaytarolmaslik-nato-umid-pastlik-54062081.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/04/53945454_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_80e824cf3897c5a498818e41da13e482.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, владимир зеленский, халқ хизматкори партияси, георгий мазурашу, украина олий радаси, донбасс, дхр, украина қуролли кучлари, қўшинларни олиб чиқиш, берлин музокаралари, стив уиткофф, жаред кушнер, украина–россия можароси, тинчлик музокаралари, россия президенти владимир путин, кремль, дмитрий песков
украина, владимир зеленский, халқ хизматкори партияси, георгий мазурашу, украина олий радаси, донбасс, дхр, украина қуролли кучлари, қўшинларни олиб чиқиш, берлин музокаралари, стив уиткофф, жаред кушнер, украина–россия можароси, тинчлик музокаралари, россия президенти владимир путин, кремль, дмитрий песков
Олий Рада депутати: Донбассдан Украина қўшинлари олиб чиқилиши ижобий натижа бўлиши мумкин
Украина Олий радаси депутати Донбассдан қўшинларни олиб чиқилиши музокараларнинг оғриқли, аммо ижобий натижаси бўлиши мумкинлигини айтди.
ТОШКЕНТ, 18 дек – Sputnik.
Владимир Зеленскийнинг "Халқ хизматкори" партиясидан Украина Олий радаси депутати Георгий Мазурашу Украина Қуролли кучларининг ДХРнинг Киев назорати остидаги қисмидан эҳтимолий олиб чиқилиши можарони ҳал қилиш бўйича музокараларнинг "оғриқли, аммо ижобий натижаси" бўлиши мумкинлигини айтди
.
Ўтган якшанба куни Берлинда АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф, АҚШ президентининг куёви Жаред Кушнер ҳамда Владимир Зеленский иштирокида Украинадаги вазиятни тартибга солиш бўйича музокаралар бўлиб ўтди. Кейинроқ Уиткофф Берлинда Украина делегацияси билан 20 та банддан иборат режа муҳокама қилинганини ва келишув мавзусида муайян олдинга силжиш бўлганини маълум қилди.
"Мен буни оғриқли деб баҳолашим мумкин, лекин умуман олганда, бизнинг воқелигимизда музокараларнинг ижобий натижаси, чунки биз кейинги ҳудудий йўқотишларгача боришимиз мумкин", — деди Мазурашу украиналик телебошловчи Лана Шевчук билан суҳбатда Украина қўшинларининг Донбассдан олиб чиқилиши таслим бўлиш ҳисобланадими, деган саволга жавоб берар экан.
Депутат бу ҳолатни Украина учун таслим бўлиш деб баҳоламаслик кераклигини таъкидлаб, Қуролли кучлар ҳозирда шахсий таркиб ва қурол-яроғ бўйича жиддий танқисликка дуч келаётганини қайд этди.
2 декабрь куни Россия президенти Владимир Путин Кремлда Стив Уиткофф ва Жаред Кушнерни қабул қилди. Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков музокараларни мазмунли деб атаб, Москва ва Вашингтон ўртасидаги алоқалар давом этишини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Россия армиясининг жанг майдонидаги муваффақиятлари музокараларнинг бориши ва характерига ижобий таъсир кўрсатган.
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков ҳам Киев ҳокимияти қарор қабул қилиши ва музокараларни бошлаши кераклигини таъкидлаб, ҳарбий ҳаракатлар давом этар экан, Киевнинг қарор қабул қилиш имкониятлари тобора қисқараётганини айтди.