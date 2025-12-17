https://sputniknews.uz/20251217/uzbekistan-turkey-yol-tajriba-organish-54220906.html
Ўзбекистон Туркия йўл инфратузилмаси ва йўл қурилиши тажрибасини ўрганмоқда
Ўзбекистон Транспорт вазири Илҳом Махкамов бошчилигидаги делегация Анқарадаги Автомобиль йўллари Бош назорат маркази тажрибаси билан танишди.
2025-12-17T10:08+0500
ТОШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Транспорт вазири Илҳом Махкамов бошчилигида Ўзбекистон делегацияси Туркия пойтахти Анқара шаҳрида жойлашган Автомобиль йўллари Бош назорат марказига ташриф буюрди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.Маълум қилинишича, ушбу марказ Туркия йўл инфратузилмасини бошқариш ва мониторинг қилишда муҳим аҳамиятга эга. У “ақлли” транспорт тизимининг (ITS) асосий бўғини бўлиб, сенсор тармоқлари, кузатув камералари, электрон йўл белгилари ҳамда трафикни бошқариш тизимларини ўз ичига олади. Марказ орқали мамлакатнинг асосий автомагистралларидаги йўл ҳолати марказлаштирилган тарзда назорат қилинади.Ташриф давомида транспорт оқимини бошқариш ва “ақлли йўл” технологияларини жорий этиш бўйича замонавий тажриба ва халқаро стандартлар билан танишилди.Шунингдек, делегация аъзолари Анқаранинг Лалаҳан туманида амалга оширилаётган автомобиль йўллари қурилиши жараёнларини ҳам кўздан кечирди.
2025
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/11/54219511_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6c37bf954fbddde51b3a139be2f5cc89.jpg
ТОШКЕНТ, 17 дек — Sputnik.
Транспорт вазири Илҳом Махкамов бошчилигида Ўзбекистон делегацияси Туркия пойтахти Анқара шаҳрида жойлашган Автомобиль йўллари Бош назорат марказига ташриф буюрди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди
Маълум қилинишича, ушбу марказ Туркия йўл инфратузилмасини бошқариш ва мониторинг қилишда муҳим аҳамиятга эга. У “ақлли” транспорт тизимининг (ITS) асосий бўғини бўлиб, сенсор тармоқлари, кузатув камералари, электрон йўл белгилари ҳамда трафикни бошқариш тизимларини ўз ичига олади. Марказ орқали мамлакатнинг асосий автомагистралларидаги йўл ҳолати марказлаштирилган тарзда назорат қилинади.
Назорат маркази автомобиль йўлларининг хавфсиз, барқарор ва самарали ишлашини таъминлаб, транспорт инфратузилмасини оптимал бошқариш имконини беради.
Ташриф давомида транспорт оқимини бошқариш ва “ақлли йўл” технологияларини жорий этиш бўйича замонавий тажриба ва халқаро стандартлар билан танишилди.
Шунингдек, делегация аъзолари Анқаранинг Лалаҳан туманида амалга оширилаётган автомобиль йўллари қурилиши жараёнларини ҳам кўздан кечирди.