Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251217/tashkent-haydovchilar-avtomobil-kirish-avtoturgoh-54233220.html
Ҳокимият: Тошкентга келган ҳайдовчилар автомобилни киришда автотургоҳда қолдириши ихтиёрий
Ҳокимият: Тошкентга келган ҳайдовчилар автомобилни киришда автотургоҳда қолдириши ихтиёрий
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда назорат-ўтказиш пунктлари модернизация қилиниб, автотураргоҳлар ва жамоат транспортига уланган “Park & Ride” тизими жорий этилади.
2025-12-17T15:33+0500
2025-12-17T15:33+0500
жамият
автомобил
экология
транспорт
жамоат транспорти
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/04/45968109_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f28857a07fa1594e23c8dea656bc673.jpg
ТОШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Тошкент шаҳрига автомобиллар киришига нисбатан ҳеч қандай чеклов ёки тақиқлар жорий этилмаяпти. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати пойтахт транспорт тизимини ташкил этишда режалаштирилаётган ўзгаришлар юзасидан берган изоҳида маълум қилди.Қайд этилишича, назорат-ўтказиш пунктларининг бир қисми шаҳар ташқарисига кўчирилади, қолган қисми эса реконструкция қилинади. Ушбу ҳудудларда йирик автотураргоҳлар, кемпинглар, дам олиш жойлари ҳамда шаҳарга тез ва қулай етиб олиш имконини берадиган ривожланган жамоат транспорти инфратузилмаси барпо этилади.Бундай “Park &amp; Ride” модели дунёнинг етакчи мегаполисларида кенг қўлланилиб, транспорт оқимини камайтириш ва шаҳар муҳитини яхшилашга хизмат қилади.Маълум қилинишича, ушбу чора-тадбирлар Тошкент шаҳрида транспорт юкламасини камайтириш, тирбандликларни қисқартириш ҳамда экологик ҳолатни яхшилашга қаратилган.
https://sputniknews.uz/20251205/tashkent-transport-parkovkalar-53971390.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/04/45968109_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5f55087238af34f80b3cc02f94db825a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент транспорти, park & ride, назорат-ўтказиш пунктлари, автотураргоҳлар, жамоат транспорти, тошкент шаҳар ҳокимлиги, транспорт юкламаси, тирбандлик, экология, шаҳар инфратузилмаси
тошкент транспорти, park & ride, назорат-ўтказиш пунктлари, автотураргоҳлар, жамоат транспорти, тошкент шаҳар ҳокимлиги, транспорт юкламаси, тирбандлик, экология, шаҳар инфратузилмаси

Ҳокимият: Тошкентга келган ҳайдовчилар автомобилни киришда автотургоҳда қолдириши ихтиёрий

15:33 17.12.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовПробки на дорогах Ташкента
Пробки на дорогах Ташкента - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.12.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Маълум қилинишича, янги транспорт ечимлари мажбурий ҳисобланмайди ва ҳайдовчилар учун фақат қўшимча имконият сифатида таклиф этилмоқда
ТОШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Тошкент шаҳрига автомобиллар киришига нисбатан ҳеч қандай чеклов ёки тақиқлар жорий этилмаяпти. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати пойтахт транспорт тизимини ташкил этишда режалаштирилаётган ўзгаришлар юзасидан берган изоҳида маълум қилди.
Қайд этилишича, назорат-ўтказиш пунктларининг бир қисми шаҳар ташқарисига кўчирилади, қолган қисми эса реконструкция қилинади. Ушбу ҳудудларда йирик автотураргоҳлар, кемпинглар, дам олиш жойлари ҳамда шаҳарга тез ва қулай етиб олиш имконини берадиган ривожланган жамоат транспорти инфратузилмаси барпо этилади.
Таъкидланишича, мазкур чоралар мажбурият эмас, балки қўшимча имконият ҳисобланади. Ҳайдовчилар ўз хоҳишига кўра автомобилни шаҳар киришида қолдириб, сафарни жамоат транспортида давом эттириши ёки аввалгидек шахсий автомобилида шаҳарга кириши мумкин бўлади.
Бундай “Park & Ride” модели дунёнинг етакчи мегаполисларида кенг қўлланилиб, транспорт оқимини камайтириш ва шаҳар муҳитини яхшилашга хизмат қилади.
Маълум қилинишича, ушбу чора-тадбирлар Тошкент шаҳрида транспорт юкламасини камайтириш, тирбандликларни қисқартириш ҳамда экологик ҳолатни яхшилашга қаратилган.
Автобусная остановка у Юнусабадского рынка - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.12.2025
Тошкентга киришда жамоат транспорт бекатлар яқинида парковкалар қурилади-яна нима ўзгаради
5 Декабр, 15:00
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0