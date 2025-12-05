Тошкентга киришда жамоат транспорт бекатлар яқинида парковкалар қурилади—яна нима ўзгаради
15:00 05.12.2025 (янгиланди: 15:02 05.12.2025)
Шаҳар инфратузилмасини тубдан янгилаш мақсадида жамоат транспортини ривожлантириш, метро тармоғини кенгайтириш ва интеллектуал бошқарув тизимини жорий этиш кўзда тутилган
ТОШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Тошкент шаҳри транспорт тизимини 2030 йилгача ривожлантиришнинг мақсадли кўрсаткичлари тасдиқланди. Президент томонидан тегишли қарор имзоланди.
Қарорда, жумладан, қуйидагилар белгиланган:
аҳолининг жамоат транспортидан фойдаланиш даражасини 60 фоизга етказиш;
автобуслар ҳаракат тезлигини 18 км/соатдан 24 км/соатга ошириш;
150 минг ўринли парковка ташкил этиш;
метро тармоғи узунлигини 103 кмга етказиш.
Шаҳарда Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази ташкил этилади. Унинг асосий вазифалари:
рақамли ва “яшил” технологиялар асосида транспорт, йўловчи ва пиёда оқимларини узлуксиз мониторинг қилиш;
Тошкентнинг транспорт мастер режасини ишлаб чиқиш;
ҳудудлардан кириб келадиган асосий автомобиль йўлларидаги жамоат транспорти бош бекатлари (автобус ва метро) кесишмаларида транспорт воситаларининг кўп қаватли тўхтаб туриш жойларини ташкил қилиш;
ерусти метро линиялари ва йўл ўтказгичлари остларида хавфсизлик талабларига риоя қилган ҳолда тўхташ жойлари ташкил этиш.
Шунингдек, Тошкентда замонавий ахборот технологиялари билан интеграциялашган интеллектуал транспорт тизими яратилмоқда. У қуйидагиларни ўз ичига олади:
видеокузатув ва сенсорлар орқали транспорт, йўловчи ва пиёда оқимлари бўйича маълумот тўплаш;
оқимлар таҳлили асосида светофорларни автоматик бошқариш;
ҳаракат жадвалидан четга чиқиш ҳолатида жамоат ва махсус транспорт учун устуворликни таъминлаш;
автотранспорт, махсус техника ва қурилиш механизмларини мониторинг қилиш;
авария хавфи юқори ҳудудларни аниқлаш ва улар бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.