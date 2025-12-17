https://sputniknews.uz/20251217/eaeu-uzbekistan-ishlab-chiqarish-quvvatlar-54239106.html
ЕОИИ ва Ўзбекистонда саноат ишлаб чиқариш қувватлари лойиҳалари шарҳи кўриб чиқилди
ЕОИИ ва Ўзбекистонда саноат ишлаб чиқариш қувватлари лойиҳалари шарҳи кўриб чиқилди
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий комиссияси ЕОИИ мамлакатлари ва Ўзбекистонда саноат ишлаб чиқариш қувватларини ташкил этишга қаратилган лойиҳалар шарҳини кўриб чиқди.
2025-12-17T17:33+0500
2025-12-17T17:33+0500
2025-12-17T17:33+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
инвестиция
ҳамкорлик
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/11/54238498_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_19869a5b7b1cb7bdb0c6aeaba15b5e07.jpg
ТОШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Саноат ва агросаноат мажмуаси бўйича Евроосиё иқтисодий комиссияси ҳайъати (ЕИК) Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо давлатлар ҳамда ЕОИИ ҳузуридаги кузатувчи давлат — Ўзбекистон Республикасида саноат ишлаб чиқариш қувватларини ташкил этишга қаратилган лойиҳалар шарҳини кўриб чиқди.Қайд этилишича, мазкур ҳужжат саноат соҳасида амалга оширилаётган лойиҳалар, шунингдек, авиация, автомобилсозлик, кемасозлик, қишлоқ хўжалиги, темир йўл, энергетика машинасозлиги, радиоэлектроника ва бошқа устувор тармоқлардаги инвестициялар ҳажми ҳақидаги маълумотларни ўз ичига олган амалий таҳлилий восита ҳисобланади.ЕОИИда саноат ҳамкорлигининг асосий йўналишларига мувофиқ, комиссия бундай шарҳларни ҳар йили тайёрлайди. Бу эса асбоб-ускуналар, қурилиш ресурслари истеъмоли ҳамда технологияларни қўллаш бўйича узоқ муддатли эҳтиёжларни аниқлаш имконини беради.
https://sputniknews.uz/20251212/ozbekiston-eoii-savdo-54112291.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/11/54238498_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_3470b501889dbd940f4878865efa7d43.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, евроосиё иқтисодий комиссияси, еик, ўзбекистон, саноат қувватлари, саноат кооперацияси, инвестиция лойиҳалари, авиация саноати, автомобилсозлик, энергетика машинасозлиги, агросаноат мажмуаси
еоии, евроосиё иқтисодий комиссияси, еик, ўзбекистон, саноат қувватлари, саноат кооперацияси, инвестиция лойиҳалари, авиация саноати, автомобилсозлик, энергетика машинасозлиги, агросаноат мажмуаси
ЕОИИ ва Ўзбекистонда саноат ишлаб чиқариш қувватлари лойиҳалари шарҳи кўриб чиқилди
ЕИК Евроосиё иқтисодий иттифоқига аъзо давлатлар ҳамда кузатувчи давлат — Ўзбекистонда саноат ишлаб чиқариш қувватларини ташкил этишга қаратилган лойиҳалар шарҳини кўриб чиқди.
ТОШКЕНТ, 17 дек – Sputnik.
Саноат ва агросаноат мажмуаси бўйича Евроосиё иқтисодий комиссияси ҳайъати (ЕИК) Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо давлатлар ҳамда ЕОИИ ҳузуридаги кузатувчи давлат — Ўзбекистон Республикасида саноат ишлаб чиқариш қувватларини ташкил этишга қаратилган лойиҳалар шарҳини кўриб чиқди
.
Қайд этилишича, мазкур ҳужжат саноат соҳасида амалга оширилаётган лойиҳалар, шунингдек, авиация, автомобилсозлик, кемасозлик, қишлоқ хўжалиги, темир йўл, энергетика машинасозлиги, радиоэлектроника ва бошқа устувор тармоқлардаги инвестициялар ҳажми ҳақидаги маълумотларни ўз ичига олган амалий таҳлилий восита ҳисобланади.
ЕОИИда саноат ҳамкорлигининг асосий йўналишларига мувофиқ, комиссия бундай шарҳларни ҳар йили тайёрлайди. Бу эса асбоб-ускуналар, қурилиш ресурслари истеъмоли ҳамда технологияларни қўллаш бўйича узоқ муддатли эҳтиёжларни аниқлаш имконини беради.
"ЕОИИ саноат кооперациясини ривожлантириш учун салмоқли салоҳиятга эга. Шарҳда келтирилган маълумотлар Иттифоққа аъзо давлатлар саноатида йирик инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун ускуналар, хомашё, бутловчи қисмларни технологик етказиб бериш йўналишларини аниқлаш имконини беради", — деди ЕИК саноат ва агросаноат вазири Гоар Барсегян.