Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20251217/eaeu-uzbekistan-ishlab-chiqarish-quvvatlar-54239106.html
ЕОИИ ва Ўзбекистонда саноат ишлаб чиқариш қувватлари лойиҳалари шарҳи кўриб чиқилди
ЕОИИ ва Ўзбекистонда саноат ишлаб чиқариш қувватлари лойиҳалари шарҳи кўриб чиқилди
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий комиссияси ЕОИИ мамлакатлари ва Ўзбекистонда саноат ишлаб чиқариш қувватларини ташкил этишга қаратилган лойиҳалар шарҳини кўриб чиқди.
2025-12-17T17:33+0500
2025-12-17T17:33+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
инвестиция
ҳамкорлик
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/11/54238498_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_19869a5b7b1cb7bdb0c6aeaba15b5e07.jpg
ТОШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Саноат ва агросаноат мажмуаси бўйича Евроосиё иқтисодий комиссияси ҳайъати (ЕИК) Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо давлатлар ҳамда ЕОИИ ҳузуридаги кузатувчи давлат — Ўзбекистон Республикасида саноат ишлаб чиқариш қувватларини ташкил этишга қаратилган лойиҳалар шарҳини кўриб чиқди.Қайд этилишича, мазкур ҳужжат саноат соҳасида амалга оширилаётган лойиҳалар, шунингдек, авиация, автомобилсозлик, кемасозлик, қишлоқ хўжалиги, темир йўл, энергетика машинасозлиги, радиоэлектроника ва бошқа устувор тармоқлардаги инвестициялар ҳажми ҳақидаги маълумотларни ўз ичига олган амалий таҳлилий восита ҳисобланади.ЕОИИда саноат ҳамкорлигининг асосий йўналишларига мувофиқ, комиссия бундай шарҳларни ҳар йили тайёрлайди. Бу эса асбоб-ускуналар, қурилиш ресурслари истеъмоли ҳамда технологияларни қўллаш бўйича узоқ муддатли эҳтиёжларни аниқлаш имконини беради.
https://sputniknews.uz/20251212/ozbekiston-eoii-savdo-54112291.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/11/54238498_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_3470b501889dbd940f4878865efa7d43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, евроосиё иқтисодий комиссияси, еик, ўзбекистон, саноат қувватлари, саноат кооперацияси, инвестиция лойиҳалари, авиация саноати, автомобилсозлик, энергетика машинасозлиги, агросаноат мажмуаси
еоии, евроосиё иқтисодий комиссияси, еик, ўзбекистон, саноат қувватлари, саноат кооперацияси, инвестиция лойиҳалари, авиация саноати, автомобилсозлик, энергетика машинасозлиги, агросаноат мажмуаси

ЕОИИ ва Ўзбекистонда саноат ишлаб чиқариш қувватлари лойиҳалари шарҳи кўриб чиқилди

17:33 17.12.2025
© Пресс-служба ЕИККоллегия ЕЭК рассмотрела проекты создания промпроизводств
Коллегия ЕЭК рассмотрела проекты создания промпроизводств - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.12.2025
© Пресс-служба ЕИК
Oбуна бўлиш
ЕИК Евроосиё иқтисодий иттифоқига аъзо давлатлар ҳамда кузатувчи давлат — Ўзбекистонда саноат ишлаб чиқариш қувватларини ташкил этишга қаратилган лойиҳалар шарҳини кўриб чиқди.
ТОШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Саноат ва агросаноат мажмуаси бўйича Евроосиё иқтисодий комиссияси ҳайъати (ЕИК) Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо давлатлар ҳамда ЕОИИ ҳузуридаги кузатувчи давлат — Ўзбекистон Республикасида саноат ишлаб чиқариш қувватларини ташкил этишга қаратилган лойиҳалар шарҳини кўриб чиқди.
Қайд этилишича, мазкур ҳужжат саноат соҳасида амалга оширилаётган лойиҳалар, шунингдек, авиация, автомобилсозлик, кемасозлик, қишлоқ хўжалиги, темир йўл, энергетика машинасозлиги, радиоэлектроника ва бошқа устувор тармоқлардаги инвестициялар ҳажми ҳақидаги маълумотларни ўз ичига олган амалий таҳлилий восита ҳисобланади.
ЕОИИда саноат ҳамкорлигининг асосий йўналишларига мувофиқ, комиссия бундай шарҳларни ҳар йили тайёрлайди. Бу эса асбоб-ускуналар, қурилиш ресурслари истеъмоли ҳамда технологияларни қўллаш бўйича узоқ муддатли эҳтиёжларни аниқлаш имконини беради.

"ЕОИИ саноат кооперациясини ривожлантириш учун салмоқли салоҳиятга эга. Шарҳда келтирилган маълумотлар Иттифоққа аъзо давлатлар саноатида йирик инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун ускуналар, хомашё, бутловчи қисмларни технологик етказиб бериш йўналишларини аниқлаш имконини беради", — деди ЕИК саноат ва агросаноат вазири Гоар Барсегян.

Абдулла Арипов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.12.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ўзбекистон ва ЕОИИ савдо айланмаси 16 млрд доллардан ошди – Арипов
12 Декабр, 09:38
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0