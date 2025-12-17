https://sputniknews.uz/20251217/cis-atom-komissiya-majlis-54224141.html
Тошкентда МДҲнинг атом энергияси бўйича комиссия мажлиси бошланди
Тошкентда МДҲга аъзо давлатларнинг атом энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланиш бўйича комиссиясининг 26-мажлиси бўлиб ўтмоқда.
ТОШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Тошкент шаҳрида Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига (МДҲ) аъзо давлатларнинг Атом энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланиш бўйича комиссиясининг 26-мажлиси бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.Тадбирда Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистоннинг тегишли вазирликлари, идоралари ҳамда ташкилотлари вакиллари иштирок этмоқда.Эслатиб ўтамиз, ноябрь ойида Москвада бўлиб ўтган ШҲТ Ҳукумат раҳбарлари кенгаши якунларига кўра, иштирокчи давлатлар атом энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланиш соҳасида халқаро ҳамкорликни қўллаб-қувватлаган.
ўзбекистон
Янгиликлар
uz_UZ
тошкент, мдҳ, атом энергияси, тинч мақсадларда атом энергияси, росатом, ўзатом, ўзбекистон, қозоғистон, россия, мдҳ комиссияси
Тошкентда МДҲнинг атом энергияси бўйича комиссия мажлиси бошланди
10:52 17.12.2025 (янгиланди: 11:15 17.12.2025)
Комиссия мажлисида етти давлатнинг ваколатли идоралари вакиллари иштирок этмоқда, маърузачилар қаторида “Росатом” ва “Ўзатом” вакиллари ҳам бор
ТОШКЕНТ, 17 дек — Sputnik.
Тошкент шаҳрида Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига (МДҲ) аъзо давлатларнинг Атом энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланиш бўйича комиссиясининг 26-мажлиси бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон
мухбири хабар берди.
Тадбирда Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистоннинг тегишли вазирликлари, идоралари ҳамда ташкилотлари вакиллари иштирок этмоқда.
Мажлисда маърузачилар қаторида Россиянинг “Росатом” давлат корпорацияси ҳамда Ўзбекистон Атом энергияси қўмитаси — “Ўзатом” вакиллари ҳам бор.
Эслатиб ўтамиз, ноябрь ойида Москвада бўлиб ўтган ШҲТ Ҳукумат раҳбарлари кенгаши якунларига кўра, иштирокчи давлатлар атом энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланиш соҳасида халқаро ҳамкорликни қўллаб-қувватлаган.