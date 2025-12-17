https://sputniknews.uz/20251217/cis-atom-energiya-komissiya-bayonotlar-54229925.html
Тошкентда МДҲга аъзо давлатларнинг атом энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланиш бўйича комиссиясининг 26-мажлиси ўтмоқда.
Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Атом энергетикасини ривожлантириш агентлиги директори ўринбосари Нозим Муксиновнинг таъкидлашича, Ўзбекистон халқаро ядро-энергетика мулоқотида фаол иштирок этмоқда. Унинг сўзларига кўра, мамлакат энергетика хавфсизлигини мустаҳкамлашга қаратилган миллий ядро-энергетика дастури изчил амалга оширилмоқда, жумладан, атом электр станциясини қуриш лойиҳаси бўйича ишлар давом эттирилмоқда."Росатом" давлат корпорацияси бош директори маслаҳатчиси Михаил Лисенко Россия учун ҳам тинч атом устувор йўналиш эканини таъкидлади.МДҲ бош котиби ўринбосари Илҳом Неъматов эса Ўзбекистон иқтисодиёти ва аҳолиси ўсиб бораётгани сабабли электр энергияси қувватларини ошириш зарурлигини қайд этиб, АЭСнинг ишга туширилиши энергетика тизимининг барқарорлиги ва янги иш ўринлари яратишга хизмат қилишини билдирди.
ўзбекистон
Тошкентда МДҲ атом энергияси бўйича комиссия мажлиси: асосий баёнотлар
Тинч атомдан фойдаланиш, энергетика тизимининг барқарорлиги ва ядро технологияларини жорий этиш масалалари МДҲга аъзо давлатлар вакиллари иштирокида муҳокама қилинмоқда.
ТОШКЕНТ, 17 дек — Sputnik.
Тошкентда МДҲга аъзо давлатларнинг атом энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланиш бўйича комиссиясининг 26-мажлиси доирасида қатор баёнотлар билдирилди, дея хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
мухбири.
Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Атом энергетикасини ривожлантириш агентлиги директори ўринбосари Нозим Муксиновнинг таъкидлашича, Ўзбекистон халқаро ядро-энергетика мулоқотида фаол иштирок этмоқда.
Унинг сўзларига кўра, мамлакат энергетика хавфсизлигини мустаҳкамлашга қаратилган миллий ядро-энергетика дастури изчил амалга оширилмоқда, жумладан, атом электр станциясини қуриш лойиҳаси бўйича ишлар давом эттирилмоқда.
Шунингдек, фуқаролик соҳаларида тинч атомдан фойдаланиш, хусусан, онкологик касалликларни ташхислаш ва даволашни яхшилаш учун ядровий тиббиётнинг замонавий инфратузилмасини яратиш ва қишлоқ хўжалигида радиация технологияларини жорий этиш лойиҳаларига эътибор қаратилди.
“Росатом” давлат корпорацияси бош директори маслаҳатчиси Михаил Лисенко Россия учун ҳам тинч атом устувор йўналиш эканини таъкидлади.
МДҲ бош котиби ўринбосари Илҳом Неъматов эса Ўзбекистон иқтисодиёти ва аҳолиси ўсиб бораётгани сабабли электр энергияси қувватларини ошириш зарурлигини қайд этиб, АЭСнинг ишга туширилиши энергетика тизимининг барқарорлиги ва янги иш ўринлари яратишга хизмат қилишини билдирди.