Ўзбекистон МДҲ Адлия вазирликлари учун ягона электрон тизим лойиҳасини тақдим этди
Ўзбекистон МДҲга аъзо давлатлар адлия вазирликлари ўртасида ахборот алмашиш учун ягона электрон тизим яратиш бўйича лойиҳани тақдим этди.
ТОШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. МДҲга аъзо давлатлар Адлия вазирлари кенгаши Ишчи гуруҳининг учинчи йиғилишида Ўзбекистон томони адлия вазирликлари ўртасида ахборот алмашишнинг ягона электрон тизимини яратиш бўйича техник топшириқ лойиҳасини тақдим этди. Бу ҳақда МДҲ Ижроия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Йиғилиш видеоконференция шаклида ўтказилди. Унда Арманистон, Беларусь, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон Адлия вазирликлари, шунингдек, МДҲ Ижроия қўмитаси ҳамда бошқа манфаатдор идоралар вакиллари иштирок этди.Қайд этилишича, мазкур электрон тизим МДҲ маконида адлия идоралари ўртасида трансчегаравий электрон ҳужжат айланишини ривожлантириш ва ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш самарадорлигини оширишга хизмат қилади.
ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 17 дек – Sputnik.
МДҲга аъзо давлатлар Адлия вазирлари кенгаши Ишчи гуруҳининг учинчи йиғилишида Ўзбекистон томони адлия вазирликлари ўртасида ахборот алмашишнинг ягона электрон тизимини яратиш бўйича техник топшириқ лойиҳасини тақдим этди. Бу ҳақда МДҲ Ижроия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
Йиғилиш видеоконференция шаклида ўтказилди. Унда Арманистон, Беларусь, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон Адлия вазирликлари, шунингдек, МДҲ Ижроия қўмитаси ҳамда бошқа манфаатдор идоралар вакиллари иштирок этди.
Муҳокамалар давомида тизимни яратиш ва жорий этиш муддатлари, унинг тузилиши, ахборот хавфсизлиги талаблари ҳамда кутилган самаралар кўриб чиқилди. Техник топшириқ лойиҳаси давлатларга келишиш учун юборилади.
Қайд этилишича, мазкур электрон тизим МДҲ маконида адлия идоралари ўртасида трансчегаравий электрон ҳужжат айланишини ривожлантириш ва ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш самарадорлигини оширишга хизмат қилади.