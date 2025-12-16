https://sputniknews.uz/20251216/uzbekistan-tarix-atlas-54198544.html
Ўзбекистон тарихида илк бор сулолалар кесимида тайёрланаётган тарихий-маданий атласда тош давридан ХХ асргача бўлган сиёсий ва маданий жараёнлар акс эттирилади.
2025-12-16T13:03+0500
2025-12-16T13:03+0500
2025-12-16T14:26+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/10/54198208_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_7f74e9c4affa7f1908dfea25ea628500.jpg
ТОШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Сулолаларнинг ҳудудий чегаралари асосида сиёсий ва маданий жараёнларни уйғун акс эттирган ҳолда Ўзбекистон тарихида илк бор мамлакатнинг тарихий-маданий атласи яратилмоқда.Лойиҳа Ислом цивилизацияси маркази музей экспозицияси учун тайёрланган 39 та сиёсий-маданий харита асосида амалга оширилмоқда. Хариталар тош давридан ХХ асргача бўлган даврларни қамраб олиб, сулолалар, маданий марказлар, савдо йўллари ва тарихий ёдгорликлар кесимида ишлаб чиқилган.Айни пайтда атласнинг асосий қисми шакллантирилган бўлиб, олимлар ва соҳа мутахассислари иштирокида якуний муҳокамалар олиб борилмоқда. Шунингдек, ҳар бир харита учун алоҳида илмий изоҳ ва шарҳлар тайёрлаш режалаштирилмоқда. Қайд этилишича, тарихий хариталар билан ишлаш жараёни мураккаб бўлиб, илмий баҳс-мунозаралар билан кечмоқда.
https://sputniknews.uz/20251201/russia-central-asia-aloqa-nashr-53856864.html
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/10/54198208_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_ead63b0ac9f3e6b6b4766ea6fcaebeb4.jpg
Ўзбекистонда илк тарихий-маданий атласни яратиш якунланмоқда
13:03 16.12.2025 (янгиланди: 14:26 16.12.2025)
Ўзбекистон тарихида илк маротаба сулолалар кесимида сиёсий ва маданий жараёнларни қамраб олган тарихий-маданий атлас яратилмоқда. Лойиҳа 39 та илмий харита асосида амалга оширилмоқда
ТОШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
Сулолаларнинг ҳудудий чегаралари асосида сиёсий ва маданий жараёнларни уйғун акс эттирган ҳолда Ўзбекистон тарихида илк бор мамлакатнинг тарихий-маданий атласи яратилмоқда
.
Лойиҳа Ислом цивилизацияси маркази музей экспозицияси учун тайёрланган 39 та сиёсий-маданий харита асосида амалга оширилмоқда. Хариталар тош давридан ХХ асргача бўлган даврларни қамраб олиб, сулолалар, маданий марказлар, савдо йўллари ва тарихий ёдгорликлар кесимида ишлаб чиқилган.
Айни пайтда атласнинг асосий қисми шакллантирилган бўлиб, олимлар ва соҳа мутахассислари иштирокида якуний муҳокамалар олиб борилмоқда.
Хариталарда қадимги Турон заминининг сиёсий манзараси, халқлар ўртасидаги алоқалар ва савдо йўллари акс эттирилган. Жумладан, палеолит даври, бронза даври маданиятлари, Бақтрия, Суғд, Хоразм, Фарғона ҳамда Кушонлар, Турк ҳоқонлиги, Эфталийлар ва Ўзбек хонликлари даврлари қамраб олинган.
Шунингдек, ҳар бир харита учун алоҳида илмий изоҳ ва шарҳлар тайёрлаш режалаштирилмоқда. Қайд этилишича, тарихий хариталар билан ишлаш жараёни мураккаб бўлиб, илмий баҳс-мунозаралар билан кечмоқда.