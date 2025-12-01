Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20251201/russia-central-asia-aloqa-nashr-53856864.html
Тошкентда Россия ва МО маданий ҳамда тарихий алоқалари ҳақидаги нашр тақдим этилди - видео
Тошкентда Россия ва МО маданий ҳамда тарихий алоқалари ҳақидаги нашр тақдим этилди - видео
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда Россия ва Марказий Осиё: тарих ва маданият китоби тақдим этилди. Россотрудничество ва Ўзбекистон олимлари нашрнинг маданий боғлиқликни акс эттириши ва ёшларда тарихий хотирани мустаҳкамлашга хизмат қилишини таъкидладилар
2025-12-01T17:39+0500
2025-12-01T17:42+0500
ўзбекистон
россотрудничество
марказий осиё
маданият
тарих
китоб
ўзбекистон фанлар академияси
олимлар
матбуот маркази
матбуот маркази видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/01/53856307_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8282a991f811384a0c4989d5ec5552e0.jpg
ТОШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. SputnikЎзбекистон матбуот марказида “Россия ва Марказий Осиё: тарих ва маданият” китобининг тақдимоти бўлиб ўтди.Россотрудничество Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельская халқ дипломатиясининг юз йиллигига бағишланган ушбу нашр икки мамлакат орасидаги тарихий ва маданий мерос муштараклигини акс эттиришини таъкидлади.Тарих фанлари номзоди Василий Костецкий китобнинг замонавий ва кўргазмали формати ёшлар учун тушунарли ва қизиқарли бўлишини қайд этди.Ўзбекистон Фанлар академияси Археология илмий марказининг катта илмий ходими Шоҳрух Чориев қўшимча қилди: Матбуот анжуманининг тўлиқ видеосини қуйидаги ҳавола орқали томоша қилишингиз мумкин.
https://sputniknews.uz/20251128/rossiya-markaziy-osiyo-tarix-madaniyat-53803756.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/01/53856307_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_39d5d640e8ffe6b150d93c6110484fb7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент, китоб тақдимоти, россия ва марказий осиё, тарих ва маданият, россотрудничество, ирина старосельская, василий костецкий, шоҳрух чориев, маданий алоқалар, тарихий мерос, улуғ ватан уруши, sputnik ўзбекистон
тошкент, китоб тақдимоти, россия ва марказий осиё, тарих ва маданият, россотрудничество, ирина старосельская, василий костецкий, шоҳрух чориев, маданий алоқалар, тарихий мерос, улуғ ватан уруши, sputnik ўзбекистон

Тошкентда Россия ва МО маданий ҳамда тарихий алоқалари ҳақидаги нашр тақдим этилди - видео

17:39 01.12.2025 (янгиланди: 17:42 01.12.2025)
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Мутахассислар нашрнинг икки давлат ўртасидаги маданий ва тарихий боғлиқликни акс эттириши ҳамда ёшларда холисона тарихий тафаккурни шакллантиришдаги аҳамиятини таъкидладилар
ТОШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. SputnikЎзбекистон матбуот марказида “Россия ва Марказий Осиё: тарих ва маданият” китобининг тақдимоти бўлиб ўтди.
Россотрудничество Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельская халқ дипломатиясининг юз йиллигига бағишланган ушбу нашр икки мамлакат орасидаги тарихий ва маданий мерос муштараклигини акс эттиришини таъкидлади.
Тарих фанлари номзоди Василий Костецкий китобнинг замонавий ва кўргазмали формати ёшлар учун тушунарли ва қизиқарли бўлишини қайд этди.
Ўзбекистон Фанлар академияси Археология илмий марказининг катта илмий ходими Шоҳрух Чориев қўшимча қилди:
“Бундай лойиҳалар ёш авлодда ўтмишга нисбатан холисона муносабат шакллантиришда ва тарихий хотирани, жумладан Улуғ Ватан уруши хотирасини сақлашда ёрдам беради”.
Матбуот анжуманининг тўлиқ видеосини қуйидаги ҳавола орқали томоша қилишингиз мумкин.
“Россия ва Марказий Осиё: тарих ва маданият” китоби тақдимоти - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.11.2025
Матбуот маркази
"Россия ва Марказий Осиё: тарих ва маданият" китоби тақдимоти - видео
28 Ноябр, 15:20
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0