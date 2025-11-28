Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20251128/rossiya-markaziy-osiyo-tarix-madaniyat-53803756.html
"Россия ва Марказий Осиё: тарих ва маданият" китоби тақдимоти - видео
"Россия ва Марказий Осиё: тарих ва маданият" китоби тақдимоти - видео
Sputnik Ўзбекистон
Тадбир доирасида Ўзбекистон тарихининг асосий эпизодлари, шунингдек, минтақа маданий меросининг шаклланишига таъсир кўрсатган омиллар ёритмоқда. 28.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-11-28T15:20+0500
2025-11-28T16:12+0500
матбуот маркази
россия
марказий осиё
маданият
тарих
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1c/53803919_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d398533ebfad786dd0aca4ff9514bc63.jpg
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида "Россия ва Марказий Осиё: тарих ва маданият" китобининг тақдимоти бўлиб ўтмоқда.Китоб Россотрудничество ва "Руниверс" нашриёти ҳамкорлигида чоп этилган.Тадбир доирасида Ўзбекистон тарихининг асосий эпизодлари, шунингдек, минтақа маданий меросининг шаклланишига таъсир кўрсатган омиллар ёритиб берилади.Тақдимотда Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Староселская, тарих фанлари номзоди Василий Костецкий ва Ўзбекистон мусиқа жамоатчилиги ва кино санъати соҳаси вакиллари иштирок этишмоқда.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1c/53803919_305:0:1745:1080_1920x0_80_0_0_410fcf9519fe43f337dadfb64bbf3936.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, марказий осиё, маданият, тарих, видео
россия, марказий осиё, маданият, тарих, видео

"Россия ва Марказий Осиё: тарих ва маданият" китоби тақдимоти - видео

15:20 28.11.2025 (янгиланди: 16:12 28.11.2025)
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Тадбир доирасида Ўзбекистон тарихининг асосий эпизодлари, шунингдек, минтақа маданий меросининг шаклланишига таъсир кўрсатган омиллар ёритмоқда.
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида "Россия ва Марказий Осиё: тарих ва маданият" китобининг тақдимоти бўлиб ўтмоқда.
Китоб Россотрудничество ва "Руниверс" нашриёти ҳамкорлигида чоп этилган.
Тадбир доирасида Ўзбекистон тарихининг асосий эпизодлари, шунингдек, минтақа маданий меросининг шаклланишига таъсир кўрсатган омиллар ёритиб берилади.
Тақдимотда Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Староселская, тарих фанлари номзоди Василий Костецкий ва Ўзбекистон мусиқа жамоатчилиги ва кино санъати соҳаси вакиллари иштирок этишмоқда.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0