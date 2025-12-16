https://sputniknews.uz/20251216/uzbekistan-investitsiya-edb-hisobot-54210868.html
Ўзбекистон минтақада инвестиция жалб қилиш бўйича етакчи — ЕОТБ ҳисоботи
ЕОТБ ҳисоботига кўра, 2025 йилнинг биринчи ярмида Евроосиё мамлакатларида тўпланган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 48,4 млрд долларга етиб, рекорд даражага чиқди.
ўзбекистон ва еоии
еоии
марказий осиё
евроосиё тараққиёт банки (еотб)
ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Евроосиё мамлакатларида тўпланган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажми 2025 йилнинг биринчи ярми охирига келиб 48,4 миллиард долларга етиб, рекорд кўрсаткич қайд этилди. Бу ҳақда Евроосиё тараққиёт банки (ЕОТБ) ҳисоботида маълум қилинди.Ҳисоботга кўра, глобал тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг пасайишига (2024 йилда −11%) қарамай, Евроосиё минтақасида инвестиция фаоллиги ўсмоқда. Хусусий компанияларнинг улуши 72 фоизгача ошиб, уларнинг инвестициялари 34,7 миллиард долларни ташкил этди. Шу билан бирга, бирламчи инвестициялар (greenfield-лойиҳалар) биринчи марта устунлик қилиб, улуши 40 фоиз, кенгайтирилган харидлар (brownfield-лойиҳалар) эса 39 фоизга тушди.Инвестиция тузилмасида хомашёдан қайта ишлаш саноатига силжиш кузатилмоқда: қайта ишлашга инвестициялар бир ярим йил ичида 1,5 миллиард долларга ошди. Россия минтақадаги энг йирик инвестор бўлиб қолмоқда (78,6%). ЕОИИ доирасида ўзаро инвестициялар 23,4 миллиард долларга етиб, тарихий максимумни янгилади. МДҲ ҳудудида бу кўрсаткич 41,6 миллиард долларга етди. Марказий Осиёда ички минтақавий инвестициялар 1,3 миллиард долларга етиб, 2023 йилга нисбатан 42%, 2016 йилга нисбатан деярли уч баравар ошди. Инвестицияларнинг қарийб 80 фоизи қурилиш, қайта ишлаш саноати ва молия соҳаларига тўғри келмоқда.Евроосиёда хорижий инвесторлар учун энг жозибадор тармоқлар сифатида қайта ишлаш саноати, энергетика, транспорт-логистика ва агросаноат мажмуаси қайд этилди.
ўзбекистон
Янгиликлар
uz_UZ
евроосиё, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, тхи, еотб, инвестиция фаоллиги, greenfield лойиҳалар, brownfield лойиҳалар, хусусий инвестициялар, россия, қозоғистон, ўзбекистон, марказий осиё, еоии, мдҳ, қайта ишлаш саноати, энергетика, қайта тикланадиган энергия, транспорт ва логистика, агросаноат мажмуаси
Ўзбекистон минтақада инвестиция жалб қилиш бўйича етакчи — ЕОТБ ҳисоботи
Ҳисоботда 2016 йилдан 2025 йилнинг биринчи ярмигача Евроосиё минтақасида ўзаро тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳақида маълумотлар келтирилган.
ТОШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
Евроосиё мамлакатларида тўпланган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажми 2025 йилнинг биринчи ярми охирига келиб 48,4 миллиард долларга етиб, рекорд кўрсаткич қайд этилди. Бу ҳақда Евроосиё тараққиёт банки (ЕОТБ) ҳисоботида маълум қилинди
Ҳисоботга кўра, глобал тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг пасайишига (2024 йилда −11%) қарамай, Евроосиё минтақасида инвестиция фаоллиги ўсмоқда. Хусусий компанияларнинг улуши 72 фоизгача ошиб, уларнинг инвестициялари 34,7 миллиард долларни ташкил этди. Шу билан бирга, бирламчи инвестициялар (greenfield-лойиҳалар) биринчи марта устунлик қилиб, улуши 40 фоиз, кенгайтирилган харидлар (brownfield-лойиҳалар) эса 39 фоизга тушди.
Инвестиция тузилмасида хомашёдан қайта ишлаш саноатига силжиш кузатилмоқда: қайта ишлашга инвестициялар бир ярим йил ичида 1,5 миллиард долларга ошди. Россия минтақадаги энг йирик инвестор бўлиб қолмоқда (78,6%).
Бироқ Қозоғистон ва Ўзбекистон роли ортиб бормоқда. Қозоғистон киришда 9,4 миллиард доллар, чиқишда 3,25 миллиард доллар инвестицияга эга. Ўзбекистон эса минтақада энг йирик қабул қилувчи бўлиб, 10,7 миллиард доллар ёки умумий ҳажмнинг 22,3 фоизини ташкил этди.
ЕОИИ доирасида ўзаро инвестициялар 23,4 миллиард долларга етиб, тарихий максимумни янгилади. МДҲ ҳудудида бу кўрсаткич 41,6 миллиард долларга етди.
Марказий Осиёда ички минтақавий инвестициялар 1,3 миллиард долларга етиб, 2023 йилга нисбатан 42%, 2016 йилга нисбатан деярли уч баравар ошди. Инвестицияларнинг қарийб 80 фоизи қурилиш, қайта ишлаш саноати ва молия соҳаларига тўғри келмоқда.
Евроосиёда хорижий инвесторлар учун энг жозибадор тармоқлар сифатида қайта ишлаш саноати, энергетика, транспорт-логистика ва агросаноат мажмуаси қайд этилди.