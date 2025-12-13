Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251213/eoiida-togridan-togri-investitsiyalar-osmoqda-54151518.html
ЕОИИда тўғридан-тўғри инвестициялар ўсмоқда
ЕОИИда тўғридан-тўғри инвестициялар ўсмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Инвестицияларнинг энг тез ўсиши - Марказий Осиё минтақасида кузатилмоқда. 13.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-12-13T15:37+0500
2025-12-13T15:37+0500
еоии
инвестиция
иқтисод
ўзбекистон тўғридан-тўғри инвестициялар жамғармаси
россия тўғридан-тўғри инвестициялар жамғармаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/04/48724104_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_695ac209a2d31b2ce9aaa4597a4753e7.jpg
ТОШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Глобал иқтисодий инқирозга қарамасдан, Евроосиё минтақасида тадбиркорлик фаолияти ўсиб бормоқда, дейилади ЕОИИ ҳисоботида. Хусусан жаҳон миқёсида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар миқдори камаймоқда - 2024 йилда 11% га пасайган, аммо Евроосиёда инвестициялар ўсиб бормоқда. Ўзаро тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар улуши рекорд даражадаги 48,4 миллиард долларга етди. Бу 2023 йилга нисбатан 6,4% га кўп.Россия Евроосиё минтақасидаги энг йирик инвестор бўлиб, унинг улуши 78,6% ни ташкил этади. Қозоғистон ва Ўзбекистоннинг улуши ҳам ортиб бормоқда.Марказий Осиё минтақалараро инвестицияларнинг тез ўсишини кўрсатмоқда - бу кўрсатгич 2023 йилда 42% га ўсиб, 1,3 миллиард долларга етди. Бунинг асосий қисми 80% - қурилиш, ишлаб чиқариш ва молия соҳаларига тўғри келади.Хорижий инвесторлар минтақадаги ишлаб чиқариш сектори, энергетика, транспорт ва логистика ҳамда агробизнесга энг кўп қизиқиш билдирмоқда.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/04/48724104_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_69cd8f765c2995027fedbedc2c8d024f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, инвестиция, иқтисод, ўзбекистон тўғридан-тўғри инвестициялар жамғармаси, россия тўғридан-тўғри инвестициялар жамғармаси
еоии, инвестиция, иқтисод, ўзбекистон тўғридан-тўғри инвестициялар жамғармаси, россия тўғридан-тўғри инвестициялар жамғармаси

ЕОИИда тўғридан-тўғри инвестициялар ўсмоқда

15:37 13.12.2025
© Sputnik / Тимур Батыршин / Медиабанкка ўтишЗаседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС
Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.12.2025
© Sputnik / Тимур Батыршин
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Инвестицияларнинг энг тез ўсиши - Марказий Осиё минтақасида кузатилмоқда.
ТОШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Глобал иқтисодий инқирозга қарамасдан, Евроосиё минтақасида тадбиркорлик фаолияти ўсиб бормоқда, дейилади ЕОИИ ҳисоботида.
Хусусан жаҳон миқёсида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар миқдори камаймоқда - 2024 йилда 11% га пасайган, аммо Евроосиёда инвестициялар ўсиб бормоқда. Ўзаро тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар улуши рекорд даражадаги 48,4 миллиард долларга етди. Бу 2023 йилга нисбатан 6,4% га кўп.
Россия Евроосиё минтақасидаги энг йирик инвестор бўлиб, унинг улуши 78,6% ни ташкил этади. Қозоғистон ва Ўзбекистоннинг улуши ҳам ортиб бормоқда.
Марказий Осиё минтақалараро инвестицияларнинг тез ўсишини кўрсатмоқда - бу кўрсатгич 2023 йилда 42% га ўсиб, 1,3 миллиард долларга етди. Бунинг асосий қисми 80% - қурилиш, ишлаб чиқариш ва молия соҳаларига тўғри келади.
Хорижий инвесторлар минтақадаги ишлаб чиқариш сектори, энергетика, транспорт ва логистика ҳамда агробизнесга энг кўп қизиқиш билдирмоқда.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0