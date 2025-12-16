https://sputniknews.uz/20251216/russia-kharkiv-punkt-ozod-54207975.html
Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги аҳоли пунктини озод қилди
Россия Мудофаа вазирлиги Харьков вилоятидаги Новоплатоновка аҳоли пункти Россия қўшинлари томонидан озод этилганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. Россия армияси Харьков вилоятидаги Новоплатоновка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов 12-гвардиячи Шепетовский Қизил Байроқ орденли Суворов ва П.П. Полубаяров номидаги Кутузов полклари қўмондонлиги ҳамда шахсий таркибини Новоплатоновка аҳоли пунктини озод қилиш муносабати билан табриклади.
ТОШКЕНТ, 16 дек – Sputnik
. Россия армияси Харьков вилоятидаги Новоплатоновка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
"Ғарб" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Харков вилоятининг Новоплатоновка аҳоли пунктини озод қилди”, — дейилади хабарда.
Шунингдек, Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов 12-гвардиячи Шепетовский Қизил Байроқ орденли Суворов ва П.П. Полубаяров номидаги Кутузов полклари қўмондонлиги ҳамда шахсий таркибини Новоплатоновка аҳоли пунктини озод қилиш муносабати билан табриклади.