Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251216/russia-kharkiv-punkt-ozod-54207975.html
Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги аҳоли пунктини озод қилди
Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги аҳоли пунктини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Харьков вилоятидаги Новоплатоновка аҳоли пункти Россия қўшинлари томонидан озод этилганини маълум қилди.
2025-12-16T15:33+0500
2025-12-16T16:01+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
андрей белоусов
дунё янгиликлари
дунёда
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/01/35591689_0:58:3434:1990_1920x0_80_0_0_31332b280bbd88ab079e13857742c600.jpg
ТОШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. Россия армияси Харьков вилоятидаги Новоплатоновка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов 12-гвардиячи Шепетовский Қизил Байроқ орденли Суворов ва П.П. Полубаяров номидаги Кутузов полклари қўмондонлиги ҳамда шахсий таркибини Новоплатоновка аҳоли пунктини озод қилиш муносабати билан табриклади.
https://sputniknews.uz/20251215/russia-dnepropetrovsk-qishloq-ozod-54181250.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/01/35591689_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_681325a31d0d1062ba94df062536d881.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия армияси, харьков вилояти, новоплатоновка, россия мудофаа вазирлиги, ғарб қўшинлари гуруҳи, андрей белоусов, ҳарбий ҳаракатлар, аҳоли пункти, украина можароси
россия армияси, харьков вилояти, новоплатоновка, россия мудофаа вазирлиги, ғарб қўшинлари гуруҳи, андрей белоусов, ҳарбий ҳаракатлар, аҳоли пункти, украина можароси

Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги аҳоли пунктини озод қилди

15:33 16.12.2025 (янгиланди: 16:01 16.12.2025)
© Sputnik / РИА НовостиБронеавтомобиль "Тигр" ВС РФ в районе пункта пропуска Вериговка-Чугуновка на российско-украинской границе.
Бронеавтомобиль Тигр ВС РФ в районе пункта пропуска Вериговка-Чугуновка на российско-украинской границе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.12.2025
© Sputnik / РИА Новости
Oбуна бўлиш
Россия Мудофаа вазири Андрей Белоусов бу муносабат билан шахсий таркибни табриклади.
ТОШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. Россия армияси Харьков вилоятидаги Новоплатоновка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
"Ғарб" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Харков вилоятининг Новоплатоновка аҳоли пунктини озод қилди”, — дейилади хабарда.
Шунингдек, Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов 12-гвардиячи Шепетовский Қизил Байроқ орденли Суворов ва П.П. Полубаяров номидаги Кутузов полклари қўмондонлиги ҳамда шахсий таркибини Новоплатоновка аҳоли пунктини озод қилиш муносабати билан табриклади.
Боевая работа САУ Мста-С в Южном секторе СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.12.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги қишлоқни озод қилди
Кеча, 15:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0