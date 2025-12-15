https://sputniknews.uz/20251215/russia-dnepropetrovsk-qishloq-ozod-54181250.html
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги қишлоқни озод қилди
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Днепропетровск вилоятидаги Песчаное қишлоғи озод қилинганини маълум қилди. Аввалроқ “Шарқ” қўшинлари Запорожье вилоятида ҳам аҳоли пунктини назоратга олган.
2025-12-15T15:02+0500
2025-12-15T15:02+0500
2025-12-15T15:13+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
дунёда
дунё янгиликлари
қуролли кучлар
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/10/42535241_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_7fa029050ec68efd959da1a60cf8667c.jpg
ТОШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Россия армияси Днепропетровск вилояти ҳудудида жойлашган Песчаное қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, аввалроқ “Шарқ” қўшинлари гуруҳи жангчилари Запорожье вилоятидаги Варваровка қишлоғини ҳам озод қилгани маълум қилинган эди. Мудофаа вазирлигига кўра, мазкур йўналишда қўлга киритилган тактик устунлик кейинги ҳужум операцияларини амалга ошириш учун плацдарм шакллантиришга имкон берган.
https://sputniknews.uz/20251214/zaporizhzhia-russia-varvarovka-ozod-54162944.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/10/42535241_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_a35bf25346bf61fd4e3af9c9ed27af79.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия армияси, россия мудофаа вазирлиги, песчаное қишлоғи, днепропетровск вилояти, шарқ қўшинлари гуруҳи, ҳарбий ҳаракатлар, украина ҳудудлари, запорожье вилояти, фронтдаги вазият
россия армияси, россия мудофаа вазирлиги, песчаное қишлоғи, днепропетровск вилояти, шарқ қўшинлари гуруҳи, ҳарбий ҳаракатлар, украина ҳудудлари, запорожье вилояти, фронтдаги вазият
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги қишлоқни озод қилди
15:02 15.12.2025 (янгиланди: 15:13 15.12.2025)
Россия армиясининг “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Днепропетровск вилояти ҳудудида жойлашган Песчаное аҳоли пунктини назоратга олди.
ТОШКЕНТ, 15 дек – Sputnik
. Россия армияси Днепропетровск вилояти ҳудудида жойлашган Песчаное қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
“Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Днепропетровск вилоятининг Песчаное аҳоли пунктини озод қилди”, — дейилади хабарда.
Шунингдек, аввалроқ “Шарқ” қўшинлари гуруҳи жангчилари Запорожье вилоятидаги Варваровка қишлоғини ҳам озод қилгани маълум қилинган эди. Мудофаа вазирлигига кўра, мазкур йўналишда қўлга киритилган тактик устунлик кейинги ҳужум операцияларини амалга ошириш учун плацдарм шакллантиришга имкон берган.