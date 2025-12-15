Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251215/russia-dnepropetrovsk-qishloq-ozod-54181250.html
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги қишлоқни озод қилди
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги қишлоқни озод қилди
Россия Мудофаа вазирлиги Днепропетровск вилоятидаги Песчаное қишлоғи озод қилинганини маълум қилди. Аввалроқ “Шарқ” қўшинлари Запорожье вилоятида ҳам аҳоли пунктини назоратга олган.
ТОШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Россия армияси Днепропетровск вилояти ҳудудида жойлашган Песчаное қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, аввалроқ “Шарқ” қўшинлари гуруҳи жангчилари Запорожье вилоятидаги Варваровка қишлоғини ҳам озод қилгани маълум қилинган эди. Мудофаа вазирлигига кўра, мазкур йўналишда қўлга киритилган тактик устунлик кейинги ҳужум операцияларини амалга ошириш учун плацдарм шакллантиришга имкон берган.
https://sputniknews.uz/20251214/zaporizhzhia-russia-varvarovka-ozod-54162944.html
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги қишлоқни озод қилди

15:02 15.12.2025 (янгиланди: 15:13 15.12.2025)
Россия армиясининг “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Днепропетровск вилояти ҳудудида жойлашган Песчаное аҳоли пунктини назоратга олди.
ТОШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Россия армияси Днепропетровск вилояти ҳудудида жойлашган Песчаное қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.

“Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Днепропетровск вилоятининг Песчаное аҳоли пунктини озод қилди”, — дейилади хабарда.

Шунингдек, аввалроқ “Шарқ” қўшинлари гуруҳи жангчилари Запорожье вилоятидаги Варваровка қишлоғини ҳам озод қилгани маълум қилинган эди. Мудофаа вазирлигига кўра, мазкур йўналишда қўлга киритилган тактик устунлик кейинги ҳужум операцияларини амалга ошириш учун плацдарм шакллантиришга имкон берган.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Запорожье фронтида ҳужум учун плацдарм: Россия Варваровкани озод қилди
Кеча, 16:17
