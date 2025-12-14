Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Запорожье фронтида ҳужум учун плацдарм: Россия Варваровкани озод қилди
Запорожье фронтида ҳужум учун плацдарм: Россия Варваровкани озод қилди
“Шарқ” гуруҳининг гвардиячи бўлинмалари Запороже вилоятидаги Варваровкани озод қилди. Озод этиш операцияси чоғида душман мудофааси ёриб ўтилди, бир неча техника ва ўнлаб дрон йўқ қилинди.
ТОШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Россия қўшинларининг "Шарқ" гуруҳининг гвардиячи разведкачилари жанговар ҳаракатлар натижасида Гайчур дарёсининг шарқида жойлашган душман мудофаа чизиғини ёриб ўтди ва Запорожье вилоятидаги Варваровка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Маълумотга кўра, жанглар давомида йирик мудофаа пункти назорат остига олинди. Шу билан бирга, рақиб томонидан фойдаланилаётган 12 дан ортиқ ҳарбий техника ва 70 дан зиёд “Баба-Яга” турдаги оғир гексакоптерлар йўқ қилинган.Таъкидланишича, Варваровкани озод этиш — Гайчур дарёсининг шарқий қирғоғини тозалаш бўйича операциянинг муҳим босқичидир. "Шарқ" гуруҳи бўлинмалари ушбу йўналишда тактик устунликни қўлга киритиб, вилоятдаги кейинги ҳужум операциялари учун мустаҳкам плацдарм шакллантирди
Варваровканинг озод қилиниши “Шарқ” гуруҳи учун тактик устунлик яратиб, Запорожье йўналишидаги кейинги ҳужумлар учун муҳим плацдармга айланди
ТОШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Россия қўшинларининг "Шарқ" гуруҳининг гвардиячи разведкачилари жанговар ҳаракатлар натижасида Гайчур дарёсининг шарқида жойлашган душман мудофаа чизиғини ёриб ўтди ва Запорожье вилоятидаги Варваровка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига киришни давом эттирмоқда ва Запорожье вилоятининг Варваровка аҳоли пунктини озод қилишни якунлади", — дейилади хабарда.
Маълумотга кўра, жанглар давомида йирик мудофаа пункти назорат остига олинди. Шу билан бирга, рақиб томонидан фойдаланилаётган 12 дан ортиқ ҳарбий техника ва 70 дан зиёд “Баба-Яга” турдаги оғир гексакоптерлар йўқ қилинган.
Таъкидланишича, Варваровкани озод этиш — Гайчур дарёсининг шарқий қирғоғини тозалаш бўйича операциянинг муҳим босқичидир. "Шарқ" гуруҳи бўлинмалари ушбу йўналишда тактик устунликни қўлга киритиб, вилоятдаги кейинги ҳужум операциялари учун мустаҳкам плацдарм шакллантирди
