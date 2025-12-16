https://sputniknews.uz/20251216/issiqlik-elektr-yangi-stantsiya-54209829.html
Тошкентда йирик иссиқлик таъминоти маркази ишга туширилди
Тошкентда йирик иссиқлик таъминоти маркази ишга туширилди
Шавкат Мирзиёев, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, когенерация станцияси, 4-иссиқлик маркази, давлат-хусусий шериклик, CNTIC, Rolls-Royce, электр энергияси, иссиқлик таъминоти, энергия тежамкорлик, газ тежаш, экологик лойиҳа, инфратузилма, Тошкент иссиқлик электр станцияси
2025-12-16T16:30+0500
2025-12-16T16:30+0500
2025-12-16T16:30+0500
ТОШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Тошкент шаҳри Юнусобод туманидаги 4-иссиқлик маркази ҳудудида давлат-хусусий шериклик асосида барпо этилган, қуввати 100 МВт бўлган когенерация станцияси фаолияти билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Лойиҳа Хитойнинг "CNTIC" компанияси билан ҳамкорликда 3,5 гектар майдонда амалга оширилиб, уни молиялаштириш учун 65 миллион доллар тўғридан-тўғри хорижий инвестиция жалб этилди. Иншоотга Буюк Британиянинг "Rolls-Royce" компаниясига тегишли 70 та газ-поршен ускунаси ўрнатилган.Натижада пойтахтнинг Юнусобод, Олмазор, Шайхонтоҳур, Мирзо Улуғбек ва Яккасарой туманларида жойлашган 1 846 та объект, жумладан, 1 400 та хонадон доимий иссиқлик билан таъминланади. Шунингдек, 292 минг хонадонга электр энергияси барқарор етказиб берилади.Лойиҳа ҳисобига иссиқлик ишлаб чиқариш харажатлари 40–45 фоизга камаяди, атмосферага чиқадиган ифлослантирувчи моддалар миқдори қисқаради ва оқова сув чиқиндилари юзага келмайди.Шу ернинг ўзида Президент куз-қиш мавсумига тайёргарлик, иссиқлик марказларини ривожлантириш, Тошкент иссиқлик электр станциясини модернизация қилиш ва аномал совуқ шароитида хизматга жалб этиладиган куч ва воситалар бўйича тақдимотлар билан танишди. Шунингдек, масъулларга тегишли топшириқлар берилди.
Тошкентда йирик иссиқлик таъминоти маркази ишга туширилди
Шавкат Мирзиёев Тошкентда барпо этилган 100 МВтли когенерация, яъни бир вақтнинг ўзида электр энергияси ва иссиқлик ишлаб чиқарадиган станцияси фаолияти билан танишди.
ТОШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Тошкент шаҳри Юнусобод туманидаги 4-иссиқлик маркази ҳудудида давлат-хусусий шериклик асосида барпо этилган, қуввати 100 МВт бўлган когенерация станцияси фаолияти билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Лойиҳа Хитойнинг “CNTIC” компанияси билан ҳамкорликда 3,5 гектар майдонда амалга оширилиб, уни молиялаштириш учун 65 миллион доллар тўғридан-тўғри хорижий инвестиция жалб этилди. Иншоотга Буюк Британиянинг “Rolls-Royce” компаниясига тегишли 70 та газ-поршен ускунаси ўрнатилган.
Шунингдек, иссиқлик таъминоти инфратузилмаси реконструкция қилиниб, магистрал тармоқлар изоляцияли қувурларга алмаштирилди. Марказ ишга тушиши натижасида йилига 876 млн кВт·соат электр ва 858 минг гигакалория иссиқлик энергияси ишлаб чиқарилиб, 35 миллион куб метр табиий газ тежалади.
Натижада пойтахтнинг Юнусобод, Олмазор, Шайхонтоҳур, Мирзо Улуғбек ва Яккасарой туманларида жойлашган 1 846 та объект, жумладан, 1 400 та хонадон доимий иссиқлик билан таъминланади. Шунингдек, 292 минг хонадонга электр энергияси барқарор етказиб берилади.
Лойиҳа ҳисобига иссиқлик ишлаб чиқариш харажатлари 40–45 фоизга камаяди, атмосферага чиқадиган ифлослантирувчи моддалар миқдори қисқаради ва оқова сув чиқиндилари юзага келмайди.
Шу ернинг ўзида Президент куз-қиш мавсумига тайёргарлик, иссиқлик марказларини ривожлантириш, Тошкент иссиқлик электр станциясини модернизация қилиш ва аномал совуқ шароитида хизматга жалб этиладиган куч ва воситалар бўйича тақдимотлар билан танишди. Шунингдек, масъулларга тегишли топшириқлар берилди.