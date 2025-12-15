Бугун Россия ОТМларига квота учун ариза топширишнинг сўнгги куни - Россотрудничество

https://sputniknews.uz/20251215/russia-otmlar-kvota-ariza-topshirish-54185608.html
Sputnik Ўзбекистон
Россия ОТМларига квота асосида ўқиш учун ариза топширишнинг сўнгги куни эслатилди. “Қоралама” ёки “Талабнома бекор қилинди” ҳолатидаги аризалар танловга қўйилмайди.
2025-12-15T17:28+0500
2025-12-15T17:28+0500
2025-12-15T17:48+0500
ТОШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Бугун, 2026/2027 ўқув йилида Россия олий ўқув юртларига квота асосида кириш учун ариза топшириш кампаниясининг сўнгги куни. Бу ҳақда Россотрудничество матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, квота кампанияси иштирокчиси бўлиш учун 2025 йил 15 декабрга қадар қуйидаги сайт орқали рўйхатдан ўтиб, ариза юбориш зарур:education-in-russia.comАриза топшириш учун:Ариза юборилгандан сўнг унинг ҳолати “Қоралама”дан “РЗУ текширувида” мақомига ўзгариши шарт. Ариза юборилмаган тақдирда, у яроқсиз ҳисобланади ва квота кампаниясида иштирок этилмайди.Квота кампаниясида иштирокчи ҳисобланадиган аризалар ҳолати:Ушбу мақомлар аризанинг кўриб чиқилаётганини англатади.Агар ариза “Қоралама” ёки “Талабнома бекор қилинди” ҳолатида бўлса, у кўриб чиқилмайди ва танловга қўйилмайди.
ўзбекистон
17:28 15.12.2025 (янгиланди: 17:48 15.12.2025)
ТОШКЕНТ, 15 дек — Sputnik.
Бугун, 2026/2027 ўқув йилида Россия олий ўқув юртларига квота асосида кириш учун ариза топшириш кампаниясининг сўнгги куни. Бу ҳақда Россотрудничество матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, квота кампанияси иштирокчиси бўлиш учун 2025 йил 15 декабрга қадар қуйидаги сайт орқали рўйхатдан ўтиб, ариза юбориш зарур:education-in-russia.com
сайтда шахсий кабинет (ҳисоб) яратиш;
танловнинг 1-босқичи учун зарур ҳужжатларни юклаш;
“Талабнома юбориш” тугмасини босиш керак.
Ариза юборилгандан сўнг унинг ҳолати “Қоралама”дан “РЗУ текширувида” мақомига ўзгариши шарт. Ариза юборилмаган тақдирда, у яроқсиз ҳисобланади ва квота кампаниясида иштирок этилмайди.
Квота кампаниясида иштирокчи ҳисобланадиган аризалар ҳолати:
“тўлдириш учун қайтарилди”
Ушбу мақомлар аризанинг кўриб чиқилаётганини англатади.
Агар ариза “Қоралама” ёки “Талабнома бекор қилинди” ҳолатида бўлса, у кўриб чиқилмайди ва танловга қўйилмайди.