Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250919/tashkent-russia-talim-korgazma-52089971.html
Пойтахтда “Россия таълими. Тошкент – 2025” халқаро кўргазмаси очилди
Пойтахтда “Россия таълими. Тошкент – 2025” халқаро кўргазмаси очилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентдаги МГИМО филиалида “Россия таълими. Тошкент – 2025” халқаро кўргазмаси бошланди. Россиянинг 22 минтақасидан 40 га яқин университет қатнашмоқда.
2025-09-19T19:10+0500
2025-09-19T19:10+0500
ўзбекистон
россия
олий таълим муассасалари
кўргазма
тошкент
россия элчиси
россотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/13/52090704_0:389:2730:1925_1920x0_80_0_0_87ff04a46748514e3ee4e20d52829329.jpg
ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Тошкент шаҳридаги Москва давлат халқаро муносабатлар университети (МГИМО) филиалида "Россия таълими. Тошкент – 2025" халқаро таълим кўргазма-ярмаркасининг очилиш маросими бўлиб ўтди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Тантанали очилиш маросимида Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов, Россотрудничество агентлиги раҳбари ўринбосари Павел Шевцов, Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельская ва бошқалар сўзга чиқди.Кўргазма 19–20 сентябрь кунлари давом этади, ўзбекистонлик ўқувчилар бу вақт мобайнида Россия университетлари ҳақида маълумот олишлари мумкин. Шунингдек, эртага Зиё Форум майдончасида кўргазма иштирокчилари — Россия олий таълим муассасалари вакиллари таълимий маҳорат дарслари ўтказади.
https://sputniknews.uz/20250919/rossiya-talim-52076468.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/13/52090704_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_3b37339f06187d77cb20701088bc5a6b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия таълими тошкент 2025, мгимо филиали тошкент, халқаро таълим кўргазмаси, россия университетлари, россия олий таълим муассасалари, россия элчиси, россияда ўқиш имкониятлари, россия–ўзбекистон таълим ҳамкорлиги, павел шевцов, алексей ерхов, ирина старосельская
россия таълими тошкент 2025, мгимо филиали тошкент, халқаро таълим кўргазмаси, россия университетлари, россия олий таълим муассасалари, россия элчиси, россияда ўқиш имкониятлари, россия–ўзбекистон таълим ҳамкорлиги, павел шевцов, алексей ерхов, ирина старосельская

Пойтахтда “Россия таълими. Тошкент – 2025” халқаро кўргазмаси очилди

19:10 19.09.2025
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Ташкенте стартовала Международная образовательная выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент – 2025".
В Ташкенте стартовала Международная образовательная выставка-ярмарка Российское образование. Ташкент – 2025. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.09.2025
© Sputnik / Александра Терехина
Oбуна бўлиш
Тошкентдаги МГИМО филиалида “Россия таълими. Тошкент – 2025” халқаро кўргазмаси очилди. Тадбирда Россиянинг 22 минтақасидан 40 дан ортиқ олий ўқув юрти қатнашмоқда
ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Тошкент шаҳридаги Москва давлат халқаро муносабатлар университети (МГИМО) филиалида "Россия таълими. Тошкент – 2025" халқаро таълим кўргазма-ярмаркасининг очилиш маросими бўлиб ўтди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
© Sputnik / Александра Терехина
 В Ташкенте стартовала Международная образовательная выставка-ярмарка Российское образование. Ташкент – 2025. - Sputnik Ўзбекистон
1/10
© Sputnik / Александра Терехина
© Sputnik / Александра Терехина
 В Ташкенте стартовала Международная образовательная выставка-ярмарка Российское образование. Ташкент – 2025. - Sputnik Ўзбекистон
2/10
© Sputnik / Александра Терехина
© Sputnik / Александра Терехина
 В Ташкенте стартовала Международная образовательная выставка-ярмарка Российское образование. Ташкент – 2025. - Sputnik Ўзбекистон
3/10
© Sputnik / Александра Терехина
© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте стартовала Международная образовательная выставка-ярмарка Российское образование. Ташкент – 2025. - Sputnik Ўзбекистон
4/10
© Sputnik / Александра Терехина
© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте стартовала Международная образовательная выставка-ярмарка Российское образование. Ташкент – 2025. - Sputnik Ўзбекистон
5/10
© Sputnik / Александра Терехина
© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте стартовала Международная образовательная выставка-ярмарка Российское образование. Ташкент – 2025. - Sputnik Ўзбекистон
6/10
© Sputnik / Александра Терехина
© Sputnik / Александра Терехина
 В Ташкенте стартовала Международная образовательная выставка-ярмарка Российское образование. Ташкент – 2025. - Sputnik Ўзбекистон
7/10
© Sputnik / Александра Терехина
© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте стартовала Международная образовательная выставка-ярмарка Российское образование. Ташкент – 2025. - Sputnik Ўзбекистон
8/10
© Sputnik / Александра Терехина
© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте стартовала Международная образовательная выставка-ярмарка Российское образование. Ташкент – 2025. - Sputnik Ўзбекистон
9/10
© Sputnik / Александра Терехина
© Sputnik / Александра Терехина
В Ташкенте стартовала Международная образовательная выставка-ярмарка Российское образование. Ташкент – 2025. - Sputnik Ўзбекистон
10/10
© Sputnik / Александра Терехина
1/10
© Sputnik / Александра Терехина
2/10
© Sputnik / Александра Терехина
3/10
© Sputnik / Александра Терехина
4/10
© Sputnik / Александра Терехина
5/10
© Sputnik / Александра Терехина
6/10
© Sputnik / Александра Терехина
7/10
© Sputnik / Александра Терехина
8/10
© Sputnik / Александра Терехина
9/10
© Sputnik / Александра Терехина
10/10
© Sputnik / Александра Терехина
Тантанали очилиш маросимида Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов, Россотрудничество агентлиги раҳбари ўринбосари Павел Шевцов, Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельская ва бошқалар сўзга чиқди.

Кўргазмада Россиянинг 22 та минтақасидан 40 тага яқин олий ўқув юрти, жумладан миллий тадқиқот ва федерал университетлар иштирок этмоқда.

Кўргазма 19–20 сентябрь кунлари давом этади, ўзбекистонлик ўқувчилар бу вақт мобайнида Россия университетлари ҳақида маълумот олишлари мумкин. Шунингдек, эртага Зиё Форум майдончасида кўргазма иштирокчилари — Россия олий таълим муассасалари вакиллари таълимий маҳорат дарслари ўтказади.
Россия таълими: Ўзбекистондаги Россотрудничество ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельская матбуот анжумани - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.09.2025
Матбуот маркази
Россия олийгоҳларида таълим олишга қизиқиш нега ортиб бормоқда – видео
11:16
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0