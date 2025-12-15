Ўзбекистон
Президент қарори: тадбиркорларга 1000 тадан ортиқ хизмат "ягона дарча" асосида кўрсатилади
Президент қарори: тадбиркорларга 1000 тадан ортиқ хизмат “ягона дарча” асосида кўрсатилади
Президент қарори билан 2026 йилдан “Бизнес ҳамроҳ” лойиҳаси жорий этилади. Тадбиркорларга 1000 дан ортиқ давлат ва хусусий хизматлар ягона дарча орқали тақдим этилади.
ТОШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Тадбиркорлик субъектларига давлат, профессионал, консалтинг, молиявий, инжиниринг, маркетинг, медиа, IT ва операцион хизматларни комплекс тарзда кўрсатиш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тасдиқланди. Бу бўйича Президент томонидан тегишли қарор қабул қилинди.Қарорнинг асосий мақсадлари этиб қуйидагилар белгиланди:Лойиҳа доирасида:Шунингдек, 2026 йил 1 мартдан республика ижро этувчи ҳокимият органлари раҳбарларининг тадбиркорлар билан мулоқот қилиш тартиби жорий этилади. Унга кўра:Қайд этилишича, “Бизнес ҳамроҳ” марказлари зарур инфратузилмага эга бўлган давлат хизматлари марказлари биноларида жойлаштирилади.
бизнес ҳамроҳ, тадбиркорлик, президент қарори, ягона дарча, тадбиркорларга хизматлар, савдо-саноат палатаси, бизнес қўллаб-қувватлаш, давлат хизматлари, консалтинг, it хизматлар
Президент қарори: тадбиркорларга 1000 тадан ортиқ хизмат “ягона дарча” асосида кўрсатилади

16:26 15.12.2025
2026 йил 1 мартдан тадбиркорларга давлат ва хусусий хизматларни “ягона дарча” тамойили асосида кўрсатишга қаратилган “Бизнес ҳамроҳ” лойиҳаси амалга оширилади.
ТОШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Тадбиркорлик субъектларига давлат, профессионал, консалтинг, молиявий, инжиниринг, маркетинг, медиа, IT ва операцион хизматларни комплекс тарзда кўрсатиш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тасдиқланди. Бу бўйича Президент томонидан тегишли қарор қабул қилинди.
Қарорнинг асосий мақсадлари этиб қуйидагилар белгиланди:
1000 тадан ортиқ давлат ва хусусий хизматларни “ягона дарча” тамойили асосида тақдим этиш орқали тадбиркорларнинг фаолиятига тўлақонли ҳамроҳлик қилиш;
тадбиркорлар муаммоларини эшитиш, муҳокама қилиш ва жойида ҳал этиш учун сифат жиҳатдан янги мулоқот майдонини яратиш.
Қарорга мувофиқ, 2026 йил 1 мартдан тадбиркорлик фаолиятига оид давлат хизматлари ва айрим хусусий хизматларни “ягона дарча” асосида кўрсатишга қаратилган “Бизнес ҳамроҳ” лойиҳаси амалга оширилади.
Лойиҳа доирасида:
Савдо-саноат палатаси ҳузурида ташкил этиладиган масъулияти чекланган жамият томонидан бошқариладиган “Бизнес ҳамроҳ” марказлари фаолияти йўлга қўйилади;
дастлабки босқичда марказлар Тошкент ва Нукус шаҳарларида, шунингдек, барча вилоят марказларида биттадан ташкил этилади.
Шунингдек, 2026 йил 1 мартдан республика ижро этувчи ҳокимият органлари раҳбарларининг тадбиркорлар билан мулоқот қилиш тартиби жорий этилади. Унга кўра:
раҳбарлар ҳар чоракда тасдиқланган режа-график асосида “Бизнес ҳамроҳ” марказларида тадбиркорлар билан учрашади;
режа-графиклар очиқ ҳолда электрон платформа ва расмий веб-сайтларда эълон қилинади;
платформа орқали келиб тушган мурожаатлар асосида раҳбарлар кейинги чорак режаларига тадбиркорлар билан учрашувларни киритади;
платформа орқали чорак давомида ҳудуддан камида 10 нафар тадбиркорнинг мурожаати йўналтирилган ташкилот раҳбарлари кейинги чорак режа-графигига ушбу ҳудуддаги тадбиркорлар билан учрашув ўтказишни киритади;
учрашувларда ва Call-марказ орқали қабул қилинган мурожаатлар “Тадбиркор виртуал офиси” ахборот порталига жойлаштирилади.
Қайд этилишича, “Бизнес ҳамроҳ” марказлари зарур инфратузилмага эга бўлган давлат хизматлари марказлари биноларида жойлаштирилади.
Тадбиркорлар учун "ягона дарча": Президент тақдимот билан танишди
1 Декабр, 18:02
1 Декабр, 18:02
