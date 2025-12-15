https://sputniknews.uz/20251215/kyrgyzstan-belarus-armenia-elektromobillar-54186160.html
Қирғизистон, Беларусь ва Арманистонга электромобиллар “растаможка”сиз олиб кирилади
Қирғизистон, Беларусь ва Арманистонга электромобиллар “растаможка”сиз олиб кирилади
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ 2026 йилда Беларусь, Арманистон ва Қирғизистонга электромобиллар импорти учун божхона имтиёзлари тақдим этади. Чора экологик тоза транспорт бозорини ривожлантиришга қаратилган.
2025-12-15T18:02+0500
2025-12-15T18:02+0500
2025-12-15T18:09+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
божхона
божхона божи
электр транспорти
еик
гибрид автомобиллар
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/05/46459121_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_be1fcfe1c1013516fdcd22a7c2a4d9d7.jpg
ТОШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Евроосиё ҳукуматлараро кенгаши йиғилишида Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари ҳукумат раҳбарлари 2026 йилда айрим аъзо давлатларга олиб кириладиган электромобилларни божхона божидан озод қилиш бўйича келишувга эришди.Қарорга мувофиқ:Бу ерда гап “тоза электромобиллар” (фақат электр энергиясида ҳаракатланадиган авто) ҳамда “кетма-кет гибридлар” ҳақида кетмоқда.Кетма-кет гибрид — бу автомобиль ғилдираклари электр двигатели орқали ҳаракатланади, бензин двигатели эса фақат аккумуляторни қувватлаш учун ишлайди.Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) савдо вазири Андрей Слепнёвнинг таъкидлашича, бундай божхона имтиёзлари аввал ҳам ижобий натижа берган.Шу билан бирга, божхона божидан озод қилиш фақат Арманистон, Беларусь ва Қирғизистонда доимий яшовчи фуқароларга татбиқ этилади. Бунда олиб кирилган электромобилларнинг эгалик, фойдаланиш ёки сотиш ҳуқуқларини Қозоғистон ёки Россия фуқароларига ўтказишга рухсат берилмайди.Қайд этилишича, кетма-кет гибрид автомобиллар бўйича ушбу чеклов Беларусь фуқаролари ва у ерда доимий яшовчи шахсларга нисбатан ҳам амал қилади.
https://sputniknews.uz/20251212/mishustin-eoii-54122353.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/05/46459121_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_65b5de8aa307503e0a4bba84f090b413.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, электромобиллар, божхона имтиёзлари, 2026 йил, беларусь, арманистон, қирғизистон, гибрид автомобиллар, экологик транспорт, андрей слепнев, белорусия, киргизистон, россия, қозоғистон, козогистон, еик
еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, электромобиллар, божхона имтиёзлари, 2026 йил, беларусь, арманистон, қирғизистон, гибрид автомобиллар, экологик транспорт, андрей слепнев, белорусия, киргизистон, россия, қозоғистон, козогистон, еик
Қирғизистон, Беларусь ва Арманистонга электромобиллар “растаможка”сиз олиб кирилади
18:02 15.12.2025 (янгиланди: 18:09 15.12.2025)
ЕОИИ мамлакатлари 2026 йилда айрим аъзо давлатларга электромобиллар ва гибрид автомобилларни божхона божисиз олиб кириш бўйича келишувга эришди.
ТОШКЕНТ, 15 дек — Sputnik.
Евроосиё ҳукуматлараро кенгаши йиғилишида Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари ҳукумат раҳбарлари 2026 йилда айрим аъзо давлатларга олиб кириладиган электромобилларни божхона божидан озод қилиш бўйича келишувга эришди
.
Беларусь — 20 минг дона электромобилга,
Арманистон — 15 минг дона электромобиль ва гибрид автомобилларга,
Қирғизистон — 15 минг дона электромобиль ва гибрид автомобилларга божхона божисиз импорт қилиш имконияти берилади.
Бу ерда гап “тоза электромобиллар” (фақат электр энергиясида ҳаракатланадиган авто) ҳамда “кетма-кет гибридлар” ҳақида кетмоқда.
Кетма-кет гибрид — бу автомобиль ғилдираклари электр двигатели орқали ҳаракатланади, бензин двигатели эса фақат аккумуляторни қувватлаш учун ишлайди.
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) савдо вазири Андрей Слепнёвнинг таъкидлашича, бундай божхона имтиёзлари аввал ҳам ижобий натижа берган.
“Ушбу чора электромобиллар бозорини ривожлантириш, зарядлаш инфратузилмасини кенгайтириш ва экологик тоза транспорт улушини оширишга хизмат қилади”, — деди у.
Шу билан бирга, божхона божидан озод қилиш фақат Арманистон, Беларусь ва Қирғизистонда доимий яшовчи фуқароларга татбиқ этилади. Бунда олиб кирилган электромобилларнинг эгалик, фойдаланиш ёки сотиш ҳуқуқларини Қозоғистон ёки Россия фуқароларига ўтказишга рухсат берилмайди.
Қайд этилишича, кетма-кет гибрид автомобиллар бўйича ушбу чеклов Беларусь фуқаролари ва у ерда доимий яшовчи шахсларга нисбатан ҳам амал қилади.