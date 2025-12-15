Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20251215/kyrgyzstan-belarus-armenia-elektromobillar-54186160.html
Қирғизистон, Беларусь ва Арманистонга электромобиллар “растаможка”сиз олиб кирилади
Қирғизистон, Беларусь ва Арманистонга электромобиллар “растаможка”сиз олиб кирилади
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ 2026 йилда Беларусь, Арманистон ва Қирғизистонга электромобиллар импорти учун божхона имтиёзлари тақдим этади. Чора экологик тоза транспорт бозорини ривожлантиришга қаратилган.
2025-12-15T18:02+0500
2025-12-15T18:09+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
божхона
божхона божи
электр транспорти
еик
гибрид автомобиллар
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/05/46459121_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_be1fcfe1c1013516fdcd22a7c2a4d9d7.jpg
ТОШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Евроосиё ҳукуматлараро кенгаши йиғилишида Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари ҳукумат раҳбарлари 2026 йилда айрим аъзо давлатларга олиб кириладиган электромобилларни божхона божидан озод қилиш бўйича келишувга эришди.Қарорга мувофиқ:Бу ерда гап “тоза электромобиллар” (фақат электр энергиясида ҳаракатланадиган авто) ҳамда “кетма-кет гибридлар” ҳақида кетмоқда.Кетма-кет гибрид — бу автомобиль ғилдираклари электр двигатели орқали ҳаракатланади, бензин двигатели эса фақат аккумуляторни қувватлаш учун ишлайди.Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) савдо вазири Андрей Слепнёвнинг таъкидлашича, бундай божхона имтиёзлари аввал ҳам ижобий натижа берган.Шу билан бирга, божхона божидан озод қилиш фақат Арманистон, Беларусь ва Қирғизистонда доимий яшовчи фуқароларга татбиқ этилади. Бунда олиб кирилган электромобилларнинг эгалик, фойдаланиш ёки сотиш ҳуқуқларини Қозоғистон ёки Россия фуқароларига ўтказишга рухсат берилмайди.Қайд этилишича, кетма-кет гибрид автомобиллар бўйича ушбу чеклов Беларусь фуқаролари ва у ерда доимий яшовчи шахсларга нисбатан ҳам амал қилади.
https://sputniknews.uz/20251212/mishustin-eoii-54122353.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/05/46459121_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_65b5de8aa307503e0a4bba84f090b413.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, электромобиллар, божхона имтиёзлари, 2026 йил, беларусь, арманистон, қирғизистон, гибрид автомобиллар, экологик транспорт, андрей слепнев, белорусия, киргизистон, россия, қозоғистон, козогистон, еик
еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, электромобиллар, божхона имтиёзлари, 2026 йил, беларусь, арманистон, қирғизистон, гибрид автомобиллар, экологик транспорт, андрей слепнев, белорусия, киргизистон, россия, қозоғистон, козогистон, еик

Қирғизистон, Беларусь ва Арманистонга электромобиллар “растаможка”сиз олиб кирилади

18:02 15.12.2025 (янгиланди: 18:09 15.12.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовЭлектромобили на ЖД станции
Электромобили на ЖД станции - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.12.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
ЕОИИ мамлакатлари 2026 йилда айрим аъзо давлатларга электромобиллар ва гибрид автомобилларни божхона божисиз олиб кириш бўйича келишувга эришди.
ТОШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Евроосиё ҳукуматлараро кенгаши йиғилишида Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари ҳукумат раҳбарлари 2026 йилда айрим аъзо давлатларга олиб кириладиган электромобилларни божхона божидан озод қилиш бўйича келишувга эришди.
Қарорга мувофиқ:
Беларусь — 20 минг дона электромобилга,
Арманистон — 15 минг дона электромобиль ва гибрид автомобилларга,
Қирғизистон — 15 минг дона электромобиль ва гибрид автомобилларга божхона божисиз импорт қилиш имконияти берилади.
Бу ерда гап “тоза электромобиллар” (фақат электр энергиясида ҳаракатланадиган авто) ҳамда “кетма-кет гибридлар” ҳақида кетмоқда.
Кетма-кет гибрид — бу автомобиль ғилдираклари электр двигатели орқали ҳаракатланади, бензин двигатели эса фақат аккумуляторни қувватлаш учун ишлайди.
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) савдо вазири Андрей Слепнёвнинг таъкидлашича, бундай божхона имтиёзлари аввал ҳам ижобий натижа берган.
“Ушбу чора электромобиллар бозорини ривожлантириш, зарядлаш инфратузилмасини кенгайтириш ва экологик тоза транспорт улушини оширишга хизмат қилади”, — деди у.
Шу билан бирга, божхона божидан озод қилиш фақат Арманистон, Беларусь ва Қирғизистонда доимий яшовчи фуқароларга татбиқ этилади. Бунда олиб кирилган электромобилларнинг эгалик, фойдаланиш ёки сотиш ҳуқуқларини Қозоғистон ёки Россия фуқароларига ўтказишга рухсат берилмайди.
Қайд этилишича, кетма-кет гибрид автомобиллар бўйича ушбу чеклов Беларусь фуқаролари ва у ерда доимий яшовчи шахсларга нисбатан ҳам амал қилади.
Заседание Евразийского межправительственного совета - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.12.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Мишустин: ЕОИИ 2025 йилда асосий кўрсаткичлар бўйича муносиб натижаларни кўрсатди
12 Декабр, 12:42
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0