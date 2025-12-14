https://sputniknews.uz/20251214/ukraine-oz-pozitsiyalar-zarba-54159371.html
Украина армияси асирга тушиши мумкин бўлган ўз аскарлари позицияларига ўзи зарба бермоқда
Алаудиновга кўра, Украина армияси асир тушиши мумкин бўлган жангчиларни олиб чиқмаслик учун ўз позицияларига ўзи зарба бермоқда.
ТОШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Украина Қуролли Кучлари Суми вилоятида жангчилар асирга тушиши мумкин бўлган ўз позицияларига мақсадли зарба бермоқда. Бу ҳақда РИА Новостига "Ахмат" махсус кучлари қўмондони, Россия Мудофаа вазирлиги бош ҳарбий-сиёсий бошқармаси бошлиғи ўринбосари, генерал-лейтенант Апти Алаудинов маълум қилди.Аввалроқ Алаудинов махсус кучлар жангчилари Суми вилоятида буфер зонани шакллантиришда "Шимол" гуруҳининг 15-танк полки билан биргаликда Украина Қуролли кучлари бўлинмаларининг бир қисмини изоляция қилганини маълум қилган эди. Алаудинов таъкидлашича, бу каби вазиятлар “Ахмат” жангчилари ҳаракатланаётган участкаларда деярли ҳар куни содир бўлмоқда.
"Асирларни қўлга олиш вазифаси бажарилиши мумкин, аммо уларни бу ҳудуддан олиб чиқиш деярли имконсиз ҳисобланади, чунки душман ҳам асирлар олиб чиқилмаслиги учун ҳамма нарсани қилмоқда. Улар ўз жангчиларининг асирга тушганини қайд этиши биланоқ, бизнинг қўлимизга тушмаслиги учун бу жойни ер билан яксон қила бошлайди," - деди Алаудинов.
Алаудинов таъкидлашича, бу каби вазиятлар “Ахмат” жангчилари ҳаракатланаётган участкаларда деярли ҳар куни содир бўлмоқда.
"Умуман олганда, биз ҳаракатланаётган ҳудудда бизнинг йигитлар ҳар куни тозалаш ишларини амалга оширмоқда. Шу вақтда украин жангчиларига асирликка тушишни таклиф қилишади. Лекин улар (Украина Қуролли Кучлари — таҳр.) бу ҳақда қарор қабул қилишлари биланоқ, душман бу жойни ишғол қилиб, ўз жангчиларини ўзи йўқ қилишни бошлайди", — дея қўшимча қилди у.