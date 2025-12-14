Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Sputnik Ўзбекистон
Алаудиновга кўра, Украина армияси асир тушиши мумкин бўлган жангчиларни олиб чиқмаслик учун ўз позицияларига ўзи зарба бермоқда.
ТОШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Украина Қуролли Кучлари Суми вилоятида жангчилар асирга тушиши мумкин бўлган ўз позицияларига мақсадли зарба бермоқда. Бу ҳақда РИА Новостига "Ахмат" махсус кучлари қўмондони, Россия Мудофаа вазирлиги бош ҳарбий-сиёсий бошқармаси бошлиғи ўринбосари, генерал-лейтенант Апти Алаудинов маълум қилди.Аввалроқ Алаудинов махсус кучлар жангчилари Суми вилоятида буфер зонани шакллантиришда "Шимол" гуруҳининг 15-танк полки билан биргаликда Украина Қуролли кучлари бўлинмаларининг бир қисмини изоляция қилганини маълум қилган эди. Алаудинов таъкидлашича, бу каби вазиятлар “Ахмат” жангчилари ҳаракатланаётган участкаларда деярли ҳар куни содир бўлмоқда.
ТОШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Украина Қуролли Кучлари Суми вилоятида жангчилар асирга тушиши мумкин бўлган ўз позицияларига мақсадли зарба бермоқда. Бу ҳақда РИА Новостига "Ахмат" махсус кучлари қўмондони, Россия Мудофаа вазирлиги бош ҳарбий-сиёсий бошқармаси бошлиғи ўринбосари, генерал-лейтенант Апти Алаудинов маълум қилди.
Аввалроқ Алаудинов махсус кучлар жангчилари Суми вилоятида буфер зонани шакллантиришда "Шимол" гуруҳининг 15-танк полки билан биргаликда Украина Қуролли кучлари бўлинмаларининг бир қисмини изоляция қилганини маълум қилган эди.
"Асирларни қўлга олиш вазифаси бажарилиши мумкин, аммо уларни бу ҳудуддан олиб чиқиш деярли имконсиз ҳисобланади, чунки душман ҳам асирлар олиб чиқилмаслиги учун ҳамма нарсани қилмоқда. Улар ўз жангчиларининг асирга тушганини қайд этиши биланоқ, бизнинг қўлимизга тушмаслиги учун бу жойни ер билан яксон қила бошлайди," - деди Алаудинов.
Алаудинов таъкидлашича, бу каби вазиятлар “Ахмат” жангчилари ҳаракатланаётган участкаларда деярли ҳар куни содир бўлмоқда.
"Умуман олганда, биз ҳаракатланаётган ҳудудда бизнинг йигитлар ҳар куни тозалаш ишларини амалга оширмоқда. Шу вақтда украин жангчиларига асирликка тушишни таклиф қилишади. Лекин улар (Украина Қуролли Кучлари — таҳр.) бу ҳақда қарор қабул қилишлари биланоқ, душман бу жойни ишғол қилиб, ўз жангчиларини ўзи йўқ қилишни бошлайди", — дея қўшимча қилди у.
Кадры из освобожденного Красноармейска, снятые с высоты птичьего полета - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.12.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Озод қилинган Красноармейскдан биринчи видеолавҳа
Кеча, 13:31
