Озод қилинган Красноармейскдан биринчи видеолавҳа

https://sputniknews.uz/20251213/ozod-qilingan-krasnoarmeyskdan-birinchi-videolavha-54149308.html
Sputnik Ўзбекистон
Шаҳарда бузилмай қолган бирорта ҳам бино кўринмайди. 13.12.2025
2025-12-13T13:31+0500
2025-12-13T13:31+0500
2025-12-13T13:31+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
видео
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0d/54149096_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0520a0556ec8c6d776b41175ab3d820.jpg
ТОШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. “РИА Новости” мухбири Александр Харченко озод қилинган Красноармейскнинг биринчи виделавҳасини намойиш қилди. Красноармейск — ДХР ғарбида жойлашган йирик шаҳар бўлиб, у ерда катта кўмир конлари, бир неча йирик саноат корхоналари жойлашган. Шаҳар аҳолиси 2024 йилда 77 минг кишини ташкишл қилган.
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0d/54149096_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_159cb78fc6934dd25f01b0750b705bfd.jpg
Кадры из освобожденного Красноармейска, снятые с высоты птичьего полета
РИА Новости публикует первые кадры из освобожденного Красноармейска, снятые с высоты птичьего полета.
2025-12-13T13:31+0500
true
PT2M12S
ТОШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. "РИА Новости" мухбири Александр Харченко озод қилинган Красноармейскнинг биринчи виделавҳасини намойиш қилди.
Лазурний туманида аксарият биноларнинг вайрон бўлганини кўриш мумкин. Айрим кўп қаватлри бинолардан фақат бир ёки иккита девори қолган.
Шахтёрский маҳалласидаги деярли бутунлай вайрон бўлган бино ҳам кўринади: тўққиз қаватдан еттитаси қулаб тушган. Деворларда кўплаб шрапнел излари кўринади.
Красноармейскдаги энг баланд бинолардан бирида Россия аскарлари ўз бўлинмаси байроғини кўтариб турибди.
Шаҳар марказидаги Шибанков майдони ва Шахтостроителей хиёбонида аксарият бинолар шикастланган, аммо қайта тиклашга яроқли.
Бир пайтлар Тарас Шевченко ёдгорлиги турган майдондаги пойдевор бўш: ёдгорлик демонтаж қилинган ва 2024 йил охирида Днепропетровск вилоятига олиб кетилган.
Кўчалар бўм-бўш, чунки душман дронлари доим шаҳар устида учиб туради.
Кўчалардан бирида ёниб кетган американинг МаххPrо зирҳли машинасини кўриш мумкин.
Красноармейск — ДХР ғарбида жойлашган йирик шаҳар бўлиб, у ерда катта кўмир конлари, бир неча йирик саноат корхоналари жойлашган. Шаҳар аҳолиси 2024 йилда 77 минг кишини ташкишл қилган.