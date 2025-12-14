https://sputniknews.uz/20251214/tirik-tarix-kinoforum-tashkent-54160165.html
"Тирик тарих" кинофоруми — нуфузли давлатлар киноижодкорлари Тошкентда жамланди
“Тирик тарих” кинофоруми — нуфузли давлатлар киноижодкорлари Тошкентда жамланди
“Тирик тарих” форуми тарихий фильмлар намойиши ва халқаро кино мутахассислар иштирокидаги учрашувларга бой бўлади.
ТОШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. 14–17 декабрь кунлари Тошкент шаҳрида "Тирик тарих" халқаро кино форуми ўтказилади, уни ташкил этишда Кинематография агентлиги ва Киноарбоблар уюшмаси иштирок этмоқда. Бу ҳақда Кинематография агентлиги матбуот хизмати хабар берди.Форум доирасида тарихий фильмлар намойиши, халқаро ижодий учрашувлар, конференциялар, семинарлар, маҳорат дарслари ва давра суҳбатлари ўтказилади.Таъкидланишича, "Тирик тарих" — миллий тарихимизни замонавий кино тилида дунё жамоатчилигига тақдим этишга хизмат қилувчи муҳим маданий платформа ҳисобланади.
ТОШКЕНТ, 14 дек — Sputnik.
14–17 декабрь кунлари Тошкент шаҳрида “Тирик тарих” халқаро кино форуми ўтказилади, уни ташкил этишда Кинематография агентлиги ва Киноарбоблар уюшмаси иштирок этмоқда. Бу ҳақда Кинематография агентлиги матбуот хизмати хабар берди
Форум доирасида тарихий фильмлар намойиши, халқаро ижодий учрашувлар, конференциялар, семинарлар, маҳорат дарслари ва давра суҳбатлари ўтказилади.
Тадбирда Россия, Япония, Туркия, Франция, АҚШ, Хитой каби қатор мамлакатлардан таниқли кинорежиссёрлар, продюсерлар ва кино соҳаси мутахассислари иштирок этади.
Таъкидланишича, “Тирик тарих” — миллий тарихимизни замонавий кино тилида дунё жамоатчилигига тақдим этишга хизмат қилувчи муҳим маданий платформа ҳисобланади.